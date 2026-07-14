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iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max: அறிமுகம், விலை, பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Launch: iPhone 18 Pro மற்றும் iPhone 18 Pro Max ஆகிய போன்களின் அறிமுக நிகழ்வு செப்டம்பர் 8 அல்லது 9-ஆம் தேதிகளில் நடைபெறலாம் என்றும், புதிய ஐபோன்களின் விற்பனை மற்றும் ஆரம்பகட்ட விநியோகம் செப்டம்பர் 2026-ல் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் இது குறித்து கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:22 AM IST
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max: அறிமுகம், விலை, பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்
Image Credit: iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Launch (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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