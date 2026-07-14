/iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max: அறிமுகம், விலை, பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

Apple iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Launch: ஐபோன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது வருடாந்திர அறிமுக விழாவில் செப்டம்பர் 2026-ல் iPhone 18 Pro மற்றும் iPhone 18 Pro Max ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. iPhone 18 Pro மற்றும் iPhone 18 Pro Max ஆகியவற்றின் முக்கிய அம்சங்கள், எதிர்பார்க்கப்படும் விலை ஆகிய அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
iPhone 18 Pro மற்றும் iPhone 18 Pro Max ஆகிய போன்களின் அறிமுக நிகழ்வு செப்டம்பர் 8 அல்லது 9-ஆம் தேதிகளில் நடைபெறலாம் என்றும், புதிய ஐபோன்களின் விற்பனை மற்றும் ஆரம்பகட்ட விநியோகம் செப்டம்பர் 2026-ல் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் இது குறித்து கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆப்பிள் நிறுவனம் இன்னும் இந்த அறிமுகம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. எனினும், விநியோகச் சங்கிலி அறிக்கைகள் மூலம் இந்த போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீட்டு தேதி, விலை மற்றும் பல முக்கிய அம்சங்கள் பற்றிய தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளன.
|அம்சம் (iPhone 18 Pro மற்றும் iPhone 18 Pro Max)
|விவரம்
|அறிமுகம் (எதிர்பார்ப்பு)
|செப்டம்பர் 8 அல்லது 9
|விலை (எதிர்பார்ப்பு)
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'iPhone 18 Pro'-வின் ஆரம்ப விலை சுமார் ₹1,39,900 முதல் ₹1,49,900
'iPhone 18 Pro Max'-ன் விலை ₹1,64,900 முதல் ₹1,79,900 வரை
|டிஸ்ப்ளே(எதிர்பார்ப்பு)
|6.3 அங்குல டிஸ்ப்ளே, 120Hz 'ProMotion' புதுப்பிப்பு விகிதம்
|கேமரா (எதிர்பார்ப்பு)
|48 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா
|பேட்டரி (எதிர்பார்ப்பு)
|ஒப்பீட்டளவில் அதிக திறன் கொண்ட பேட்டரி
கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்தியாவில் 'iPhone 18 Pro'-வின் ஆரம்ப விலை சுமார் ₹1,39,900 முதல் ₹1,49,900 வரை இருக்கலாம். 'iPhone 18 Pro Max'-ன் விலை ₹1,64,900 முதல் ₹1,79,900 வரை இருக்கலாம். சில அறிக்கைகள் இதன் விலை ₹2.5 லட்சம் வரை கூட செல்லலாம் என்று தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இவை வெறும் மதிப்பீடுகள் மட்டுமே. அறிமுக நிகழ்வின் பிறகுதான் உண்மையான விலை பற்றிய விரவம் தெரியக்கூடும்.
'iPhone 18 Pro' தொடரில் ஆப்பிளின் புதிய 'A20 Pro' செயலி (processor) இடம்பெறக்கூடும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது முந்தைய மாடல்களை விட இந்த போனை வேகமானதாகவும், ஆற்றல் திறன் மிக்கதாகவும் மாற்றும். கூடுதலாக, 'Apple Intelligence'-உடன் தொடர்புடைய AI அம்சங்களின் செயல்திறனிலும் மேம்பாடுகள் காணப்படலாம்.
iPhone 18 Pro மற்றும் iPhone 18 Pro Max போன்களின் டிஸ்ப்ளே மற்றும் வடிவமைப்பிலும் முக்கிய மாற்றங்கள் இருக்கலாம். 'iPhone 18 Pro'-வில் 6.3 அங்குல டிஸ்ப்ளே இடம்பெறலாம் என்றும், அதில் 120Hz 'ProMotion' புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) இருக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிஸ்ப்ளேவைச் சுற்றியுள்ள விளிம்புகள் (bezels) முன்பை விட மெல்லியதாக இருக்கலாம் என கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது திரையைப் பார்க்கும் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும்.
முந்தைய மாடல்களை விட இம்முறை ஆப்பிள் நிறுவனம் பெரிய அளவிலான பேட்டரியை வழங்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக இந்த முறை ஒப்பீட்டளவில் சிறந்த பேட்டரி ஆயுள் கிடைக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, 'Pro Max' மாடலில் இந்த வரிசையிலேயே மிகப்பெரிய அளவிலான பேட்டரி இடம்பெறும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
இந்த புதிய ஐபோன் வரிசை iOS 26 இயங்குதளத்துடன் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், பின்வரும் மேம்பாடுகளைப் பயனர்கள் இதில் எதிர்பார்க்கலாம் என நம்பப்படுகின்றது: