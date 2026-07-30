/iPhone 18 Pro இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம்? பேட்டரி, விலை, வடிவமைப்பு விவரங்கள் இதோ

iPhone 18 Series Launch: ஆப்பிள் நிறுவனம் செப்டம்பர் 2026-ன் தொடக்கத்தில் iPhone 18 Series-ஐ அறிமுகப்படுத்தலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இந்த அறிமுக நிகழ்வு செப்டம்பர் 8 அல்லது 9-ஆம் தேதிகளில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. நிறுவனம் இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்கள் எதையும் உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், இந்த ஆண்டிற்கான அறிமுக உத்தி மாறுபட்டதாக இருக்கலாம் என்று பல்வேறு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
iPhone 18 Series சந்தைக்கு வருவதற்கு முன்பே, அனைவரின் கவனமும் அதன் பக்கம் திரும்பியுள்ளது. அது ஐபோனின் 20-வது ஆண்டு நிறைவு மற்றும் அதைக் கொண்டாடும் வகையில் ஆப்பிள் உருவாக்கி வருவதாகக் கூறப்படும் சிறப்பு மாடல் ஆகும்.
ஆப்பிளின் முதல் ஐபோன் ஜூன் 2007-ல் விற்பனைக்கு வந்தது, எனவே தொழில்நுட்ப ரீதியாக 2027-ஆம் ஆண்டின் ஜூன் மாதம் ஐபோனின் 20-வது ஆண்டு நிறைவாக அமையும். இருப்பினும், ஆப்பிள் தனது முதன்மை போன்களை (flagship phones) பொதுவாக கோடைக்காலத்தில் அறிமுகப்படுத்துவதில்லை. எனவே, 2017-ல் ஐபோனின் 10-வது ஆண்டு நிறைவிற்காக 'iPhone X' அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைப் போலவே, இந்த ஆண்டு நிறைவு மாடலும் வழக்கமான இலையுதிர் கால (fall) வெளியீட்டு நேரத்திலேயே வரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
'iPhone X'-ஐப் பற்றிச் சொல்லும்போது, ஆப்பிள் மீண்டும் ஒரு எண்ணை (number) முழுமையாகத் தவிர்க்கக்கூடும். 'iPhone 9' என்ற மாடலே வராமல் ஆப்பிள் நேரடியாக 'iPhone X'-க்கு மாறியது போல, 2027-ஆம் ஆண்டின் ஆனிவர்சரி மாடலும் 'iPhone 19' என்ற பெயரைத் தவிர்க்கலாம்; ஆரம்பக்கட்ட வதந்திகள் இதனை 'iPhone 20' அல்லது 'iPhone XX' என்று குறிப்பிடுகின்றன.
மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றங்களில் ஒன்று 'திரைக்கு அடியில் செயல்படும் Face ID' (under-display Face ID) முறைக்கு மாறுவதாகும். இதில், முகத்தை அடையாளம் கண்டு திறப்பதற்குத் (face unlock) தேவையான அகச்சிவப்பு சென்சார்கள் (infrared sensors), ஒரு சிறப்பு வெளிப்படையான கண்ணாடி ஜன்னல் மூலம் திரைப் பேனலுக்கு அடியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
இந்தத் தொழில்நுட்பம் iPhone 18 Pro-வில் ஒரு வருடம் முன்னதாகவே அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
"Project Bongo" என்று உள்நாட்டில் அறியப்படும் ஒரு திட்டத்தை ஆப்பிள் மீண்டும் செயல்படுத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம், தொலைபேசியின் பக்கவாட்டுப் பொத்தான் (Side button), ஒலி அளவு பொத்தான்கள் (volume buttons), Action button மற்றும் Camera Control ஆகியவை, தொலைபேசியின் சட்டகத்திலேயே (frame) ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட 'solid-state haptic' தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பொத்தான்களாக மாற்றப்படும்.
கையுறைகள் அணிந்திருக்கும்போதோ, கைகள் ஈரமாக இருக்கும்போதோ, தீவிர வெப்பநிலையிலும், ஏன் தொலைபேசி உறை (case) பொருத்தப்பட்டிருக்கும்போதும் கூட இவை நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், தொலைபேசியின் பேட்டரி முற்றிலும் தீர்ந்துபோனாலும் கூட, 'haptic feedback' (தொடு உணர்வு அதிர்வு) மூலம் இவை செயல்படும் என்று கூறப்படுகிறது.
பல ஆண்டுகளாக, iPhone கேமராக்களில் உள்ள இமேஜ் சென்சார்களுக்கு ஆப்பிள் நிறுவனம் சோனியை (Sony) மட்டுமே நம்பியிருந்தது. அந்த நிலை இந்தச் சிறப்பு ஆண்டு மாடலில் மாறக்கூடும்; இதில் ஆப்பிள் நிறுவனமே பிரத்யேகமாக வடிவமைத்த 'stacked image sensor' பயன்படுத்தப்படலாம் என்று வதந்திகள் உள்ளன.
இந்தச் சென்சார் LOFIC தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது; இது தனித்தனி பிக்சல்கள் (pixels) பரந்த அளவிலான ஒளியைப் படம்பிடிக்க அனுமதிக்கிறது மற்றும் 'dynamic range'-ஐ 20 'stops' வரை உயர்த்தக்கூடும். இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமாகும், இதன் மூலம் சவாலான ஒளிச் சூழல்களிலும் மிகச் சிறந்த புகைப்படங்களைப் பெற முடியும்.
தற்போது, ஆப்பிள் தனது iPhone-களில் லித்தியம்-அயன் (lithium-ion) பேட்டரிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த நிலை மாறப்போவதாகக் கூறப்படுகிறது. மின் பயன்பாட்டுத் திறனை (power efficiency) மேம்படுத்த, புதிய டிஸ்ப்ளேவுடன் 'pure silicon' பேட்டரியை இணைக்க ஆப்பிள் திட்டமிட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது.
இது தற்போதைய பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தை விட அதிக ஆற்றல் டென்சிடியை (energy density) வழங்கக்கூடும். இது பேட்டரி திறனையும் அதிகரிக்கலாம்; ஏனெனில், புதிய iPhone 20 மாடலில் 6000mAh பேட்டரி இடம்பெறலாம் என்று முன்னதாக ஒரு தகவல் கசிந்திருந்தது.
இதன் அறிமுகத்திற்கு இன்னும் ஓராண்டுக்கும் மேலான காலம் இருப்பதால், ஆப்பிள் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பதற்குள் இந்த விவரங்களில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். ஆனால் இதில் பாதியாவது உண்மையானால், 20-வது ஆண்டு ஆனிவர்சரி சிறப்பு iPhone மாடலானது, ஒரு காலத்தில் iPhone X ஏற்படுத்தியதைப் போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பப் பாய்ச்சலாக (generational leap) அமையக்கூடும்.