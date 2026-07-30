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iPhone 18 Pro இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம்? பேட்டரி, விலை, வடிவமைப்பு விவரங்கள் இதோ

iPhone 18 Series Launch: ஆப்பிளின் முதல் ஐபோன் ஜூன் 2007-ல் விற்பனைக்கு வந்தது, எனவே தொழில்நுட்ப ரீதியாக 2027-ஆம் ஆண்டின் ஜூன் மாதம் ஐபோனின் 20-வது ஆண்டு நிறைவாக அமையும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 30, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:18 PM IST
iPhone 18 Pro இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம்? பேட்டரி, விலை, வடிவமைப்பு விவரங்கள் இதோ
Image Credit: iPhone 18 Series Launch (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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