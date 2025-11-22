iQOO 15, ரூ.1,000 -இல் முன்பதிவு: இலவச இயர்பட்ஸ், கூடுதல் 1 வருட உத்தரவாதம், இன்னும் பல சலுகைகள்

iQOO 15 Launch Offers: புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. இந்த ஆண்டு ஸ்மார்ட்போன் வாங்குபவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஆண்டாக இருக்கும். இது சம்பந்தமாக, iQOO வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல போனஸ்களை வழங்கியுள்ளது. இந்த பிராண்ட் அதன் புதிய முதன்மை ஸ்மார்ட்போனான iQOO 15 க்கான முன்பதிவைத் தொடங்கியுள்ளது.
iQOO 15 முன்பதிவு
இந்த முன்பதிவுடன் கிடைக்கும் சலுகைகள் அதை இன்னும் சிறப்பாக்கியுள்ளன. இலவச இயர்பட்கள் முதல் கூடுதல் உத்தரவாதம் வரை, வாடிக்கையாளர்கள் தயக்கமின்றி முன்பதிவு செய்ய விரைந்து செல்லும் வகையில் பல சலுகைகளை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த சலுகைகளின் சிறப்பு என்ன? இந்த நன்மைகளை எவ்வாறு முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதை இங்கே காணலாம்.
iQOO 15 முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறப்பு சலுகை
iQOO 15 ஐ முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு சலுகை வழங்கப்படுகிறது. முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு இலவசமாக இயர்பட்கள் கிடைக்கின்றன. ஸ்மார்ட்போனை முன்பதிவு செய்ய, வாடிக்கையாளர்கள் ₹1,000 மதிப்புள்ள முன்னுரிமை பாஸை வாங்க வேண்டும். இந்த ₹1,000 பின்னர் தொலைபேசியின் இறுதி விலையிலிருந்து கழிக்கப்படும். இது உங்களுக்கு தொலைபேசியில் நேரடி ₹1,000 நன்மையை வழங்கும். இந்த பாஸை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். முன்பதிவு செய்த பிறகு நீங்கள் தொலைபேசியை வாங்க விரும்பவில்லை என்றால், கவலைப்பட வேண்டாம்; உங்கள் ₹1,000 முழுமையாகத் திரும்ப கொடுக்கப்படும்.
iQOO 15 முன்பதிவு செய்யும் போது கிடைக்கும் நன்மைகள்
iQOO 15 ஐ முன்பதிவு செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள் பல பிரத்யேக நன்மைகளைப் பெறுவார்கள் என்று நிறுவனம் தனது ட்வீட்டில் தெரிவித்துள்ளது. மிகப்பெரிய நன்மை என்னவென்றால், இந்த வாடிக்கையாளர்கள் முதலில் தொலைபேசியைப் பெறுவார்கள். முன்பதிவு செய்வதில் சில சிறப்பு சலுகைகளும் அடங்கும். ₹1,899 மதிப்புள்ள iQOO TWS 1e இயர்பட்கள் இலவச பரிசாக கிடைப்பது மிகவும் கவர்ச்சிகரமான சலுகையாகும். கூடுதலாக, தொலைபேசியில் கூடுதலாக 12 மாத உத்தரவாதமும் கிடைக்கும். அதாவது ஒரு முழு வருட கூடுதல் உத்தரவாதம் கிடைக்கும். இது பொதுவாக வழக்கமான கொள்முதல்களுக்கு கிடைக்காது.
iQOO 15 கூப்பனின் செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்?
தொலைபேசியை முன்பதிவு செய்ய வாங்கிய ₹1,000 முன்னுரிமை பாஸ் ஒரு கூப்பன் போன்றது. iQOO 15 இல் தள்ளுபடி பெற இதைப் பயன்படுத்தலாம். இந்த கூப்பன் ஒரு முறை மட்டுமே செல்லுபடியாகும். மேலும் இதை மாற்ற முடியாது. நீங்கள் இந்த தொலைபேசியை முன்பதிவு செய்தால், நவம்பர் 27 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணி முதல் நவம்பர் 28 ஆம் தேதி இரவு 11:59 மணி வரை அதை வாங்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்போதுதான் இந்த கூப்பனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
