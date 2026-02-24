iQOO 15R இந்தியாவில் அறிமுகம் ஆனது: விலை, பிற விவரங்களை இங்கே காணலாம்

IQOO 15R Launch: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு நல்ல செய்தி. சக்திவாய்ந்த 7600 mAh பேட்டரியுடன் கூடிய iQOO 15R ஸ்மார்ட்போன் இன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. பெரிய பேட்டரி, 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதம், HDR10+ மற்றும் EyeCare தொழில்நுட்பம் கொண்ட இந்த மெலிதான தொலைபேசியை இப்போது வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கலாம். தொலைபேசி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து ப்ரீ-புக்கிங் வெகுமதிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஒன்-டச் டிரான்ஸ்ஃபர் அம்சம்
இந்த அம்சம் iQOO தொலைபேசிகளுக்கு இடையில் ஃபைல்களை எளிதாக மாற்ற உங்களை அனுமதிக்கிறது. மேலும், ஒன்-டச் டிரான்ஸ்ஃபர் அம்சத்தைப் பயன்படுத்தி iQOO மற்றும் iOS சாதனங்களுக்கு இடையில் ஃபைல்களை மாற்றலாம்.
IQOO 15R: விலை விவரம் என்ன?
புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த தொலைபேசியின் விலையைப் பார்க்கும்போது, இது மூன்று வகைகளில் கிடைக்கிறது.
8 ஜிபி ரேம் + 256 ஜிபி சேமிப்பு வகை: ₹44,999
12 ஜிபி ரேம் + 256 ஜிபி சேமிப்பு வகை: ₹47,999
12 ஜிபி ரேம் + 512 ஜிபி சேமிப்பு வகை: ₹52,999
சலுகைகள் பற்றி பேசுகையில், வங்கி சலுகையின் கீழ் HDFC அல்லது Axis வங்கி டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் உடனடி ₹4,000 தள்ளுபடியில் இதை வாங்கலாம். அதன் பிறகான விலை முறையே ₹40,999, ₹43,999 மற்றும் ₹48,999 ஆக இருக்கும்.
IQOO 15R: EMI மற்றும் முன் பதிவு வெகுமதிகள்
நீங்கள் இதை ₹6,833 நோ-காஸ்ட் EMI விருப்பத்திலும் வாங்கலாம். முன் பதிவுகள் இன்று மதியம் 1 மணிக்கு தொடங்கியது. இந்த ஸ்மார்போனை முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு ₹1,899 மதிப்புள்ள இலவச IQOO/Vivo TWS கிடைக்கும்.
iQOO 15R டிஸ்ப்ளே
iQOOவின் டிஸ்ப்ளே 6.59-இன்ச் 1.5K AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 144 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 5000 nits உச்ச பிரகாசத்தையும் கொண்டுள்ளது.
iQOO 15R செயலி
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்த சாதனம் 8வது தலைமுறை ஸ்னாப்டிராகன் செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இது ஒரு அட்ரினோ 826 GPU மற்றும் ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டிங் Q2 இரண்டாம் நிலை சிப்பையும் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது 12GB LPDDR5X அல்ட்ரா ரேம் மற்றும் 512GB UFS 4.1 சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது.
iQOO 15R கேமரா
கேமராவைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் OIS உடன் 50MP சோனி LYT-700V முதன்மை கேமராவைக் கொண்ட இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது 8MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் மற்றும் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கான 32MP முன் கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இது 4K 60 fps வீடியோவைப் பதிவு செய்ய முடியும்.
iQOO 15R OS பேட்டரி
இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 16 அடிப்படையிலான Origin OS 6 இல் இயங்குகிறது. இது நான்கு வருட OS புதுப்பிப்புகளையும் ஆறு வருட பாதுகாப்பு இணைப்புகளையும் உறுதியளிக்கிறது. பேட்டரி ஆயுளுக்கு, இது 100 W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 7600 mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது Wi-Fi 7, புளூடூத் 6, 5G, NFC, ஒரு IR பிளாஸ்டர் மற்றும் ஒரு 3D அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை ஸ்கேனருடன் வருகிறது.
இது இரண்டு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது: ட்ரையம்ப் சில்வர் (கண்ணாடி பின்புறம்) மற்றும் டார்க் நைட் (கண்ணாடி பின்புறம்). இது IP68 மற்றும் IP69 நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது 30 நிமிடங்களுக்கு போன் தண்ணீரில் மூழ்கி இருந்தாலும் அதற்கு பாதுகாப்பை அளிக்கும்.
IQOO 15R: ரிமோட் பிசி அம்சங்கள்
இதன் தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், இது ரிமோட் பிசி உள்ளமைக்கப்பட்ட நிலையில் வருகிறது. இது உங்கள் லேப்டாப், பிசி, டிவி போன்றவற்றை தொலைவிலிருந்து இணைக்க அனுமதிக்கிறது. இது கேமர்களுக்கும் ஏற்றது. மேலும், இது 4 வருட ஆண்ட்ராய்டு புதுப்பிப்புகளையும் வழங்குகிறது.
