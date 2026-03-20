iQOO Z11 5G மார்ச் 26 அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய அம்சங்கள்

iQOO Z11 5G Launch: குறைந்த விலையில் நல்ல அம்சங்களை அளிக்கும் iQOO ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் உள்ளது. iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போன் தற்போது இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வந்துவிட்டது. இதன் ஆரம்ப விலை ₹18,999 ஆகும். இந்தியச் சந்தையில் iQOO Z11x 5G அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அதே வரிசையில் மற்றொரு புதிய மாடலான iQOO Z11-ஐ அறிமுகப்படுத்த நிறுவனம் தற்போது தயாராகி வருகிறது.
iQOO Z11 5G அறிமுகம் எப்போது?
iQOO Z11 5G ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 26 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. அன்று, இந்த ஸ்மார்ட்போன் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். அதைத் தொடர்ந்து இந்தியச் சந்தையிலும் இது அறிமுகமாகும். iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போன், அந்த நிறுவனத்தின் ஸ்மார்ட்போன்களிலேயே மிகப்பெரிய பேட்டரி திறன் கொண்ட மாடலாக இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது.
iQOO Z11 5G-யின் அறிமுகத் தேதியை, நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ Weibo பக்கத்தின் வாயிலாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை விவரங்களும், முழுமையான சிறப்பம்சங்களும் மார்ச் 26 அன்று பிற்பகலில் வெளியிடப்படும். சீனாவில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் அந்நாட்டு நேரப்படி இரவு 7:00 மணிக்கு அறிவிக்கப்படும். இது இந்திய நேரப்படி மாலை 4:30 மணிக்குச் சமமாகும். iQOO Z11 அறிமுக நிகழ்வு, நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் சமூக ஊடகத் தளங்களில் நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படும். இதன் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள பார்வையாளர்களும் இந்த நிகழ்வைக் காண முடியும். iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போன் கருப்பு, வெள்ளை மற்றும் நீலம் ஆகிய வண்ண வகைகளில் அறிமுகமாகும் என்று டீஸ்ர்கள் தெரிவிக்கின்றன.
iQOO Z11 5G: 9,020mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி
iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போன் 9,020mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் அறிமுகமாகும் என்பதை நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு முன் வெளியான எந்தவொரு iQOO ஸ்மார்ட்போனிலும் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான பேட்டரி திறன் இடம்பெற்றதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒப்பிட்டுப் பார்க்கையில், இதே வரிசையில் ஏற்கனவே இந்தியாவில் அறிமுகமான iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போனில் 7,200mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியே இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த மாத இறுதியில் அறிமுகம் ஆகவுள்ள iQOO Z11 5G ஸ்மார்ட்போனில், 165Hz புதுப்பிப்பு வீதம் கொண்ட திரை இடம்பெறும் என்றும் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, கேமிங் விளையாடும்போது தடையற்ற மற்றும் மிகச் சீரான அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில் இந்தத் திரை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சரியான திரை அளவு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், இது குறித்து கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்தத் தொலைபேசியில் 6.8-அங்குல 1.5K திரை இடம்பெறக்கூடும் என்று தெரிகிறது. இந்தத் திரை OLED பேனலைக் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் என்றும், திரைக்குள்ளேயே செயல்படும் கைரேகை சென்சார் தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
iQOO Z11 5G: விவரக்குறிப்புகள்
iQOO Z11 5G-யின் பிற விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் சமீபத்தில் Geekbench எனும் செயல்திறன் அளவீட்டுத் தளத்தில் காணப்பட்டது. அங்கு வெளியான பட்டியல்களின்படி, iQOO Z11 மீடியாடெக் டைமென்சிடி 8500 செயலியால் இயக்கப்படும் என்றும், இது 3.40GHz வரையிலான அதிவேக கிளாக் ஸ்பீடை எட்டும் திறன் கொண்டது என்றும் தெரியவந்துள்ளது. சீனாவில், இந்தச் ஸ்மார்ட்போன் 12GB அல்லது 16GB RAM விருப்பங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும், கிராஃபிக்ஸ் செயலாக்கத்திற்கு இதில் Mali-G720 MC8 GPU இடம்பெறும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
iQOO Z11 5G: விலை விவரம்
சில நாட்களுக்கு முன்பு, iQOO -வின் தயாரிப்பு மேலாளர் க்சிங்க் செங்க், iQOO Z11-இன் விலை 2,000 முதல் 3,000 யுவான் வரம்பிற்குள் இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்திய நாணய மதிப்பின்படி பார்க்கையில், iQOO Z11 5G சாதனம் ₹25,000 முதல் ₹35,000 வரையிலான பட்ஜெட் பிரிவில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியச் சந்தையில், POCO X8 Pro, Nothing Phone 4a, Motorola Edge 70 மற்றும் OnePlus Nord 5 போன்ற சாதனங்கள் தற்போது இதே விலை வரம்பிற்குள் விற்பனைக்குக் கிடைக்கின்றன.
iQOO Z11 5G: கேமரா
கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இது 50-மெகாபிக்சல் முதன்மைப் பின்பக்க சென்சாருடன், 2-மெகாபிக்சல் துணைக் லென்ஸையும் கொண்டுள்ளது. மேலும், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளைக் கையாள 32-மெகாபிக்சல் கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்தக் கைபேசியானது தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறனுக்கான IP68 மற்றும் IP69+ தரச்சான்றுகளையும் பெற்றுள்ளது.
iQOO Z11x 5G விவரக்குறிப்புகள்
iQOO Z11x 5G-யைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 7400 Turbo செயலி, 7200mAh மின்கலம் (battery) மற்றும் 50MP கேமரா ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இந்தச் சாதனத்தின் விற்பனை மார்ச் 17 அன்று தொடங்கியது. தற்போது இது ₹2,000 தள்ளுபடியுடன் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. iQOO Z11 5G எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்படும்?
2. iQOO Z11 5G விலை விவரம் என்ன?
3. iQOO Z11 5G சிறப்பம்சம் என்ன?
மேலும் படிக்க | Realme P4 Lite 5G அறிமுகம் ஆனது: ரூ.13,000-க்கும் குறைவான விலையில் அசத்தலான அம்சங்கள்
மேலும் படிக்க | Poco X8 Pro தொடரில் 3 மாஸ் போன்கள் அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ