iQOO Z11 5G மார்ச் 26 அறிமுகம்: 9020mAh பேட்டரி, 165Hz டிள்ப்ளே, லீக் ஆன பிற விவரங்கள் இதோ

iQOO Z11 5G Launch: iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 26 அன்று சீனாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இது அந்த நிறுவனத்தின் 'Z' வரிசையில் இணையும் புதிய வரவாகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.  

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 24, 2026, 05:53 PM IST
iQOO Z11 5G Launch: சமீப காலங்களில் அசுர வளர்ச்சியை அடைந்து, அதிக பயனர்களை தன் பக்கம் ஈர்த்து வரும் iQOO நிறுவனம் தனது அடுத்த அட்டகாசமான அறிமுகத்திற்கு தயாராகி விட்டது. iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 26 அன்று சீனாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இது அந்த நிறுவனத்தின் 'Z' வரிசையில் இணையும் புதிய வரவாகும். 

இந்தியாவில் ஏற்கனவே அறிமுகமாகிவிட்ட iQOO Z11x மாடலுடன் இணைந்தே, இந்த iQOO Z11-ம் அறிமுகமாகவுள்ளது. 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட திரை மற்றும் பிரம்மாண்டமான 9,020mAh பேட்டரி ஆகியவை iQOO Z11-இன் முக்கிய சிறப்பம்சங்களாக திகழ்கின்றன. இதுவரை வெளியான iQOO ஸ்மார்ட்போன்களிலேயே இதுதான் மிகப்பெரிய பேட்டரி திறனைக் கொண்ட மாடல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

iQOO Z11 மற்றும் iQOO Z11x: விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போனில் 9,020mAh திறன் கொண்ட மிகப்பெரிய பேட்டரியும், 165Hz அதிவேக புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட திரையும் இடம்பெற்றுள்ளதாக, iQOO நிறுவனம் தனது Weibo பக்கத்தில் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் கருப்பு, நீலம் மற்றும் வெள்ளை ஆகிய மூன்று வண்ணங்களில் விற்பனைக்கு வரும்.

iQOO Z11: Geekbench தளத்தில் தெரிந்த விவரம்

iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போன், 'V2551A' எனும் மாதிரி எண்ணுடன் (model number) சமீபத்தில் Geekbench தளத்தில் காணப்பட்டது. இதன் மூலம், இந்தச் சாதனம் மீடியாடெக் டைமென்சிடி 8500 சிப்செட் மற்றும் 16GB வரையிலான RAM வசதியுடன் இயங்கும் என்பது தெரியவந்துள்ளது. பெஞ்ச்மார்க் சோதனைகளின்போது, ​​இது 'Single-core' சோதனையில் 1,717 புள்ளிகளையும், 'Multi-core' சோதனையில் 6,795 புள்ளிகளையும் பெற்றதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

iQOO-வின் இந்த புதிய 'Z' வரிசை மாடலில், 6.83-இன்ச் அளவுள்ள 1.5K OLED திரை இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 512GB வரையிலான சேமிப்பக வசதியை ஆதரிக்கும் என்றும், இதன் பேட்டரிக்கு 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதி வழங்கப்படும் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது.

iQOO Z11: விலை விவரம்

விலையைப் பொறுத்தவரை, சீனாவில் iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போனின் விலை CNY 2,000 (சுமார் ரூ. 27,122) முதல் CNY 3,000 (சுமார் ரூ. 40,680) வரையிலான வரம்பில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

iQOO Z11 5G: கேமரா

கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இதன் பின்பக்கத்தில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2-மெகாபிக்சல் துணைக் கேமரா ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக முன்பக்கத்தில் 32-மெகாபிக்சல் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. தூசி மற்றும் நீர் புகாத தன்மையை உறுதிசெய்யும் வகையில், இக்கருவி IP68 மற்றும் IP69+ தரச்சான்றுகளையும் பெற்றுள்ளது.

iQOO Z11: இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம்?

வண்ண வகைகளைப் பொறுத்தவரை, ஏற்கனவே உள்ள கருப்பு மற்றும் பச்சை நிறங்களுடன் கூடுதலாக, சீனச் சந்தைக்கான பதிப்பில் புதிய வெள்ளை நிறத் தேர்வும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. iQOO Z11 மாடலைப் பொறுத்தவரை, இந்தியச் சந்தையில் அது எப்போது அறிமுகமாகும் என்பது குறித்த தகவலை நிறுவனம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.

iQOO Z11x ஸ்மார்ட்போனின் இந்தியப் பதிப்பு

மறுபுறம், iQOO Z11x ஸ்மார்ட்போனின் இந்தியப் பதிப்பானது, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட 6.76-இன்ச் Full-HD+ LCD திரையை மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், MediaTek Dimensity 7400 Turbo SoC செயலியைக் கொண்டு இயங்குகிறது. இத்துடன் 8GB வரையிலான RAM மற்றும் 256GB வரையிலான உள்ளிணைந்த சேமிப்பக வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இச்சாதனம் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது. மேலும், 44W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 7,200mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. iQOO Z11 5G எப்போது அறிமுகமாகும்?
iQOO Z11 5G மார்ச் 26 அன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

2. iQOO Z11 5G விலை விவரம் என்ன?
விலையைப் பொறுத்தவரை, சீனாவில் iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போனின் விலை CNY 2,000 (சுமார் ரூ. 27,122) முதல் CNY 3,000 (சுமார் ரூ. 40,680) வரையிலான வரம்பில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3. iQOO Z11 இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம்?
iQOO Z11 மாடலைப் பொறுத்தவரை, இந்தியச் சந்தையில் அது எப்போது அறிமுகமாகும் என்பது குறித்த தகவலை நிறுவனம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

