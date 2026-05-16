/iQOO Z11: ரூ.30,000 பட்ஜெட்டில் புதிய அதிரடி.... ஜூன் மாதம் இந்தியாவில் எண்ட்ரி

iQOO Z11 Launch: iQOO போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதி நெருங்கிவிட்டது. iQOO நிறுவனம் தனது Z11 மாடலை ஜூன் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில், ரூ. 30,000-க்கும் குறைவான விலையில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக டிப்ஸ்டர் அபிஷேக் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார். iQOO Z11 ஸ்மார்ட்போன் கடந்த மார்ச் மாதம் சீனாவில் அறிமுகமானது. அதைத் தொடர்ந்து, இம்மாதத் தொடக்கத்தில் மலேசியாவில் தொடங்கி உலகளவில் அறிமுகமான சில வாரங்களிலேயே இந்திய வெளியீடு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இந்நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனை ஜூன் 15-ஆம் தேதி வாக்கில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என கசிவுகள் தெரிவிக்கின்றன. Z11-இன் இந்தியப் பதிப்பு, Adreno 810 GPU உடன் கூடிய Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட்டில் இயங்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிடப்படுள்ளது. இது சீனப் பதிப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட MediaTek Dimensity 8500 சிப்செட்டிலிருந்து மாறுபட்டதாகும். இவ்வாறு பிராந்தியத்திற்கு ஏற்ப சிப்செட்டை மாற்றி அமைப்பது ஒன்றும் புதிதல்ல. மலேசியாவில் அறிமுகமான உலகளாவிய பதிப்பும் Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட்டையே கொண்டுள்ளது. எனவே, மற்ற சர்வதேசச் சந்தைகளில் கிடைப்பது போன்ற அதே கட்டமைப்பையே இந்தியாவும் பெறவுள்ளது.
சமீபகாலமாக Vivo T5 Pro, OnePlus Nord CE 6 மற்றும் Motorola Edge 70 Fusion உள்ளிட்ட பல ஸ்மார்ட்போன்களில் இந்தச் சிப்செட் இடம்பெற்றுள்ளது. எனவே, இந்தத் தொலைபேசியின் செயல்திறன் (performance) எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒப்பீட்டு அடிப்படை கிடைக்கும்.
iQOO Z11-இன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம், 90W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய அதன் 9,020mAh பேட்டரியாகும். இந்தச் சிறப்பம்சக் கலவையானது, ரூ. 30,000-க்கும் குறைவான விலையில் பெரிய பேட்டரியையும் அதிவேக வயர்டு சார்ஜிங் வசதியையும் வழங்கும் மிகச் சில தொலைபேசிகளில் ஒன்றாக, Vivo T5 Pro-வின் வரிசையில் இதை நிறுத்துகிறது. 8,000mAh பேட்டரியைக் கொண்ட Nord CE 6 மாடலும் சிறப்பானதே என்றாலும், பேட்டரி திறனைப் பொறுத்தவரை அது Z11-ஐ விடச் சற்றுப் பின்தங்கியே உள்ளது.
இதன் திரை (Display) 6.83 அங்குல அளவிலான AMOLED வகையைச் சேர்ந்தது. இது 165Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 1260×2800 தெளிவுத்திறன் மற்றும் 5,000 nits உச்ச ஒளிர்வுத் திறன் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இந்த விலை வரம்பிற்கு இது மிகவும் துல்லியமான மற்றும் பிரகாசமான ஒரு திரையாகும். மேலும், இந்த விலைப்பிரிவில் இதுவரை அரிதாகவே காணப்பட்ட 165Hz புதுப்பிப்பு வீதம், பெரும்பாலான பயனர்கள் அன்றாடப் பயன்பாட்டில் திரையை ஸ்க்ரோல் செய்யும்போதும், கேம் விளையாடும்போதும் உணரக்கூடிய ஒரு மென்மையான அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
iQOO Z11அம்சங்கள் சுருக்கமாக..
|iQOO Z11
|விவரம்
|அறிமுகம்
|ஜூன் இரண்டாம் வாரம்
|திரை
|6.83 அங்குல அளவிலான AMOLED வகை
|பேட்டரி
|9,020mAh பேட்டரி
|கேமரா
|4K வீடியோக்களைப் பதிவுசெய்யும் திறன் கொண்ட 50MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2MP துணை லென்ஸ்
|விலை
|ரூ. 30,000-க்கும் குறைவாக இருக்கலாம்
இதன் கேமரா அமைப்பானது, 4K வீடியோக்களைப் பதிவுசெய்யும் திறன் கொண்ட 50MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2MP துணை லென்ஸ் ஆகியவற்றைக் கொண்ட இரட்டைப் பின்புறக் கேமரா அமைப்பாகும். இவற்றுடன் 16MP முன்புறக் கேமராவும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. பயனுள்ள அல்ட்ராவைடு கேமராவிற்குப் பதிலாக, இரண்டாம் நிலை கேமரா 2MP டெப்த் சென்சாராக இருப்பது இந்த விலையில் உள்ள ஒரு குறைபாடாகும். இதில் IP68 மற்றும் IP69 தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் தரங்கள் உள்ளன. இது இந்த விலைப் பிரிவில் உள்ள பல போன்களை விட மிகவும் விரிவான பாதுகாப்புத் தொகுப்பாகும். இந்த போன் 213 கிராம் எடையும், 8.3 மிமீ தடிமனும் கொண்டது. இதன் மென்பொருள், ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6 ஆகும்.
உலகளாவிய மாடலின் ஆரம்ப விலை MYR 1,599 (சுமார் ரூ. 38,800) ஆகும். எனவே, இந்தியாவில் இதன் விலை ரூ. 30,000-க்கும் குறைவாக இருக்கும் என்ற கணிப்பு உண்மையாக இருந்தால், இது சுவாசரியமான விலை நிர்ணயமாக இருக்கும். ரூ. 30,000-க்கும் குறைவான விலைப் பிரிவில் நல்ல பேட்டரி ஆயுள் கொண்ட போனை வாங்குவது உங்கள் முதன்மையான கருத்தாக இருந்தால், Vivo T5 Pro உடன் Z11 போனும் உங்கள் தேர்வுப் பட்டியலில் உறுதியாக இருக்கலாம். இரண்டுமே 90W சார்ஜிங்குடன் 9,020mAh பேட்டரிகளைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் iQOO Z11 அதன் 165Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட் மூலம் டிஸ்ப்ளேவில் ஒரு படி மேலே உள்ளது. மேலும், அவற்றுக்கிடையேயான உண்மையான வேறுபாடு விலை, மென்பொருள் விருப்பம் மற்றும் நிஜ உலகச் சோதனைகளில் கேமராவின் செயல்திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே அமையும்.
iQOO Z11 5G பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. iQOO Z11 5G அறிமுகம் எப்போது?
iQOO Z11 5G ஜூன் இரண்டாவது வாரத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகலாம்.
2. iQOO Z11 5G பேட்டரி திறன் என்ன?
9,020mAh பேட்டரி இதன் சிறப்பம்சமாக இருக்கும்.
3. iQOO Z11 5G கேமரா விவரம் என்ன?
4K வீடியோக்களைப் பதிவுசெய்யும் திறன் கொண்ட 50MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் 2MP துணைக் லென்ஸ் ஆகியவை கேமரா அம்சங்களாக உள்ளன.