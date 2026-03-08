English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்: விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த முழு விவரங்கள்!

iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்: விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த முழு விவரங்கள்!

iQOO Z11x 5G: iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 12 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 8, 2026, 04:14 PM IST
  • iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 12 ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகம்
  • இந்த ஸ்மார்ட்போன் மிகப்பெரிய 7,200mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது
  • 44W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் இருக்கும்

iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்: விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த முழு விவரங்கள்!

iQOO Z11x 5G Smartphone: இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையின் நடுத்தர பிரிவில் பல நிறுவனங்கள் தரமான போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. அதேபோல், iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போன் மார்ச் 12 ஆம் தேதி நண்பகல் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். அமேசான் இந்தியாவில் பிரத்தியேகமாக விற்பனை செய்யப்படும் இந்த போன், கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட iQOO Z10x 5G-ஐ விட ஒரு பெரிய மேம்படுத்தப்பட்ட போனாக இருக்கும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சில வெளியான முக்கிய தகவலின்படி, iQOO Z11x 5G (8GB RAM + 256GB ஸ்டோரேஜ்) விலை சுமார் ரூ. 23,000 ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த போன் கருப்பு மற்றும் புதினா பச்சை என இரண்டு வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும். இது நடுத்தர வகை பிரிவில் இருக்கும் மற்ற போன்களுக்கு போட்டியாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

மிகப்பெரிய பேட்டரி சிறப்பம்சம்

இந்த போனின் முக்கிய ஈர்ப்பு அதன் மிகப்பெரிய 7,200mAh பேட்டரி ஆகும். இந்த விலையில் இவ்வளவு பெரிய பேட்டரிகளில் இது ஒன்றாகும். 44W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆதரவு இதில் உள்ளது. நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, இது 40 மணிநேர வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங், 93 மணிநேர இசை, 15.4 மணிநேர கேமிங் மற்றும் சுமார் 19 மணிநேர சமூக ஊடக பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற போனாகும். பேட்டரி ஆரோக்கியம் 6 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக என்று iQOO நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த ஸ்மார்ட்போனின் செயல்திறனுக்காக MediaTek Dimensity 7400 Turbo சிப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கேமிங் மற்றும் பல்பணிக்கு இது ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 6 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 16 உடன் வருகிறது. இதன் வடிவமைப்பு வட்டமான விளிம்புகளுடன் சதுர கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது இரட்டை கேமரா அமைப்பு, LED ஃபிளாஷ் மற்றும் ரிங் லைட்டைக் கொண்டுள்ளது. முழு கேமரா விவரங்கள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை, என்றாலும் இந்த போன் முந்தைய மாடலை விட மேம்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும் என்று நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

iQOO Z11x 5G ஸ்மார்ட்போனின் விலை இந்தியாவில் சுமார் ரூ.23,000 என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பு கொண்ட இந்த மாடலுக்கு அதிக தேவை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. iQOO Z11x 5G போன் மார்ச் 12 ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு அமேசான் மற்றும் iQOOவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் வழியாக ஆர்டர் செய்துக் கொள்ளலாம்.

