  IRCTC : தட்கல் முறை இல்லாமல் ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்வது எப்படி?



IRCTC Booking Tips: ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட் முடங்கினாலும், ஆன்லைனில் கன்பார்ம் டிக்கெட் பெறுவது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 17, 2025, 02:30 PM IST
  • ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு டிப்ஸ்
  • தட்கல் புக் செய்ய முடியவில்லையா?
  • ஆன்லைனில் டிக்கெட் புக் செய்ய வழிமுறை



IRCTC Booking Tips: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி லட்சக்கணக்கானோர் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயற்சிப்பதால், ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் மற்றும் செயலியின் சேவை இன்று முடங்கியது. இதனால், இன்று பயணிகள் தட்கல் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வதில் பெரும் சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். இது தட்கல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய முயற்சித்தவர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்தது. இதனால் அதிருப்தி அடைந்த பல பயனர்கள், சமூக ஊடகமான 'X' (முன்னர் ட்விட்டர்) தளத்தில் தங்களது கோபத்தையும், அனுபவங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டனர். இந்த சூழலில் தட்கல் முறை இல்லாமல் ரயில் டிக்கெட்டை  முன்பதிவு செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்.

பண்டிகை காலத்தில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு ஒரு மாற்று வழி

தீபாவளி, தன்தேரஸ் போன்ற பண்டிகைக் காலங்களில் கடைசி நிமிடத்தில் பயணச் சீட்டுகளை உறுதிப்படுத்துவது மிகவும் சவாலானது. குறிப்பாக தட்கல் டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தாலோ அல்லது IRCTC தளத்தில் சிக்கல் ஏற்பட்டாலோ, பயணிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக இருக்கும். இருப்பினும், இந்திய ரயில்வே ஒரு மாற்று வழியை வழங்குகிறது. இதன் மூலம் பயணிகள் தட்கல் சேவையைப் பயன்படுத்தாமல், அதே நாளில் பயணிக்க வேண்டிய ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய முடியும். டிக்கெட்டுகள் காலியாக இருந்தால் மட்டுமே இந்த முறையில் முன்பதிவு செய்ய முடியும்.

நேரடி கவுண்டர் (Offline): ரயில் நிலையங்களில் உள்ள பயணிகள் முன்பதிவு மையத்தை (PRS Counter) நேரடியாக அணுகி, டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்வது உடனடி பயணத்திற்கு எளிதான வழியாக இருக்கும்.

ஆன்லைன் (Online) முன்பதிவு செயல்முறை (தட்கல் இல்லாமல்):

டிக்கெட்டுகள் காலியாக இருக்கும்பட்சத்தில், அதே நாளில் ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்ய இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:

IRCTC லாகின்: முதலில் www.irctc.co.in என்ற இணையதளம் அல்லது செயலியில் உங்களது பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.

பயண விவரங்களை உள்ளிடவும்: நீங்கள் புறப்படும் இடம், சேர வேண்டிய இடம், மற்றும் பயணத் தேதியை (அதே நாள்) உள்ளிட்டு, "சமர்ப்பி" (Submit) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

ரயில்களைத் தேர்வு செய்யவும்: அந்த வழித்தடத்தில் உள்ள ரயில்களின் பட்டியல், இருக்கை இருப்பு விவரங்களுடன் திரையில் தோன்றும்.

இருக்கை இருப்பை சரிபார்க்கவும்: நீங்கள் விரும்பும் ரயில் மற்றும் வகுப்பு வகையின் (எ.கா. ஸ்லீப்பர், 3AC, 2AC) மீது கிளிக் செய்து இருக்கை இருப்பைச் சரிபார்க்கவும்.

முன்பதிவு செய்ய: இருக்கை இருந்தால், "இப்போதே முன்பதிவு செய்க" (Book Now) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். மாற்று ரயில் தேவையெனில், Reset என்பதைக் கிளிக் செய்து புதிதாகத் தேடவும்.

பயணிகள் விவரங்கள்: முன்பதிவுப் பக்கத்தில், ரயில் பெயர் மற்றும் நிலையங்கள் சரியானதா என உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும். பிறகு பயணிகளின் பெயர், வயது, பாலினம் மற்றும் இருக்கை விருப்பம் போன்ற விவரங்களை உள்ளிடவும்.

சலுகை (மூத்த குடிமக்கள்): பயணி மூத்த குடிமக்களாக இருந்தால் (ஆண்களுக்கு 60 வயது, பெண்களுக்கு 58 வயது மற்றும் அதற்கு மேல்), சலுகையைப் பெறுவதற்குரிய கட்டத்தைப் (Concession) டிக் செய்யவும். ஆண்களுக்கு 40%, பெண்களுக்கு 50% சலுகை கிடைக்கும்.

பணம் செலுத்துதல்: அனைத்து விவரங்களையும் சரிபார்த்த பின், "பணம் செலுத்துக" (Make Payment) என்பதைக் கிளிக் செய்து, உங்களுக்கு விருப்பமான வங்கி மற்றும் கட்டண முறையைத் தேர்வு செய்து பணம் செலுத்தவும்.

டிக்கெட்டைப் பெறவும்: கட்டணம் வெற்றிகரமாகச் செலுத்தப்பட்டவுடன், உங்களது இ-டிக்கெட் (e-ticket) உருவாக்கப்படும். அதை பதிவிறக்கம் செய்தோ அல்லது டிஜிட்டல் வடிவிலோ வைத்துக்கொண்டு, பயணத்தின்போது வயதுக்கான அசல் சான்றிதழுடன் (மூத்த குடிமக்கள்) மற்றும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடையாள அட்டையையும் எடுத்துச் செல்லவும்.

