தீபாவளிக்கு ரயில் டிக்கெட் புக் செய்கிறீர்களா? IRCTC எச்சரிக்கை

IRCTC : தீபாவளிப் பண்டிகைக் காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில், ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளின் நலன் கருதி, இந்திய ரயில்வே உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகம் (IRCTC) முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளது. போலியான மற்றும் தனிப்பட்ட பயனர் ஐடிகளைப் (Personal User IDs) பயன்படுத்தி டிக்கெட்டுகளைப் பதிவு செய்யும் ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள் அதிகரித்து வருவதால், பயணச் சீட்டு மோசடிகள் குறித்து பயணிகள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என IRCTC அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமற்ற முகவர்கள் மூலம் முன்பதிவு செய்வதைத் தவிர்க்குமாறும், பாதுகாப்பான மற்றும் உண்மையான முன்பதிவுகளுக்கு அதிகாரப்பூர்வ IRCTC இணையதளம் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் மூலமாக மட்டுமே டிக்கெட்டுகளைப் பதிவு செய்யுமாறும் பயணிகளைக் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
உண்மையான ரயில் டிக்கெட்டை அடையாளம் காண்பது எப்படி?
ரயில் டிக்கெட் மோசடிகள் பரவலாக இருப்பதால், உங்கள் டிக்கெட் உண்மையானதா, போலியானதா என்பதைக் கண்டறிய சில எளிய வழிகள்:
ஒரிஜினல் ரயில் டிக்கெட்
PNR நிலை - டிக்கெட்டின் PNR எண்ணை அதிகாரப்பூர்வ IRCTC இணையதளம் அல்லது செயலியில் சரிபார்க்கும்போது உறுதி செய்யப்பட்ட விவரங்களை உடனடியாகக் காட்டும். PNR விவரங்களில் தெளிவின்மை அல்லது சிக்கல்கள் இருக்கும்.
அடையாளங்கள் - டிக்கெட்டில் IRCTC லோகோ (Logo), வாட்டர்மார்க் மற்றும் தெளிவான முன்பதிவு ஐடி (Booking ID) ஆகியவை இருக்கும். அச்சுத் தெளிவின்மை அல்லது தவறான தகவல்கள் இருக்கும்.
சரிபார்ப்பு முறை - 139 என்ற எண்ணுக்கு SMS அனுப்பியோ அல்லது RailYatri செயலி மூலமாகவோ விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம். அச்சிடப்பட்ட விவரங்கள் சந்தேகத்திற்கிடமாக இருக்கும்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டைக் கண்டறிவது எப்படி?
உங்கள் பயணச் சீட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், டிக்கெட்டின் முதல் பக்கத்தில் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் கட்டாயம் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும்:
* முகவரின் பெயர் மற்றும் முகவரி
* முகவரின் தனித்துவமான ஏஜென்சி குறியீடு (Unique Agency Code)
இந்த விவரங்கள் ஏதும் இல்லாமல், டிக்கெட்டின் மேல் பகுதியில் "சாதாரண பயனர்" (Normal User) என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், அந்த முன்பதிவு தனிப்பட்ட பயனர் ஐடி மூலம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது சட்டப்படி செல்லாது, எனவே அத்தகைய டிக்கெட்டுகளைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
IRCTC விதிகள்
அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய IRCTC சில நேர வரம்புகளை நிர்ணயித்துள்ளது. இந்த வரம்புகளை மீறினால் அது போலி முகவராக இருக்க வாய்ப்புள்ளது.
தட்கல் டிக்கெட் (Tatkal Ticket): முன்பதிவுச் சாளரம் திறந்த முதல் 30 நிமிடங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் தட்கல் டிக்கெட்டுகளைப் பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
முன்பதிவு (ARP) டிக்கெட்: முன்பதிவுச் சாளரம் திறந்த முதல் 10 நிமிடங்களுக்கு சாதாரண முன்பதிவு டிக்கெட்டுகளைப் பதிவு செய்ய முகவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை.
இந்தத் தடை செய்யப்பட்ட நேரங்களில் உங்களுக்கு யாரேனும் டிக்கெட் பதிவு செய்து தருவதாகக் கூறினால், அது போலியான அல்லது சட்டவிரோதமான பரிவர்த்தனைக்கான தெளிவான எச்சரிக்கை அறிகுறி ஆகும்.
பாதுகாப்பாக ரயில் டிக்கெட் பதிவு செய்யும் வழிகள்:
அதிகாரப்பூர்வ வழிமுறைகள்: எப்போதும் அதிகாரப்பூர்வ IRCTC இணையதளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் மட்டுமே டிக்கெட்டுகளைப் பதிவு செய்யவும்.
முகவர் அங்கீகாரம்: முகவர் மூலம் முன்பதிவு செய்தால், அவர்கள் IRCTC ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
போலியான தளங்களைத் தவிர்க்கவும்: அறியப்படாத இணையதளங்கள், சமூக ஊடகச் சுட்டிகள் அல்லது தளங்களில் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அல்லது பணம் செலுத்தும் விவரங்களைப் பகிர வேண்டாம்.
சந்தேகம் ஏற்பட்டால் புகார்: ஏதேனும் போலியான முன்பதிவு அல்லது மோசடி குறித்து சந்தேகம் ஏற்பட்டால், உடனடியாக IRCTC உதவி எண்ணைத் தொடர்புகொள்ளவும் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் புகாரளிக்கவும்.
தீபாவளிப் பயணத்தின்போது சிரமங்களைத் தவிர்க்க, பயணிகள் அனைவரும் இந்த வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்யுமாறு IRCTC வலியுறுத்தியுள்ளது.
