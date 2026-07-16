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இந்திய சந்தைக்கு குட்பை சொல்லும் OnePlus நிறுவனம்? இனி வாங்க முடியாது.... வாடிக்கையாளர்கள் ஷாக்!

OnePlus Latest News: ஒன்பிளஸ் தொடர்பான முந்தைய ஊகங்கள் விரைவாகவே புறக்கணிக்கப்பட்டன. ஆனால், கடந்த சில மாதங்களில் நிகழ்ந்த பல நிஜ உலக மாற்றங்கள், OnePlus நிறுவனத்தில் திரைக்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய மறுசீரமைப்பு நடைபெற்று வருவதைக் குறிக்கின்றன.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:12 PM IST
இந்திய சந்தைக்கு குட்பை சொல்லும் OnePlus நிறுவனம்? இனி வாங்க முடியாது.... வாடிக்கையாளர்கள் ஷாக்!
Image Credit: Is OnePlus Leaving India? (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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