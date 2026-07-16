/இந்திய சந்தைக்கு குட்பை சொல்லும் OnePlus நிறுவனம்? இனி வாங்க முடியாது.... வாடிக்கையாளர்கள் ஷாக்!

OnePlus Latest News: OnePlus நிறுவனம் குறித்து சந்தையில் கடந்த சில மாதங்களாக பல ஊகங்கள் நிலவி வந்தன. 'நெருப்பில்லாமல் புகையாது' என்ற கூற்றுக்கிணங்க இந்த ஊகங்கள் உண்மையோ என தற்போது வரும் செய்திகள் நம்மை யோசிக்க வைக்கின்றன.
முன்னதாக, ஐரோப்பா, அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா உள்ளிட்ட முக்கிய உலகளாவிய சந்தைகளிலிருந்து OnePlus வெளியேறும் என்று செய்திகள் வெளியாகின. அந்த நேரத்தில் இந்நிறுவனம் இக்கூற்றுகளை மறுத்திருந்தாலும், தொடர்ச்சியான கட்டமைப்பு மாற்றங்கள், தலைமைத்துவ மாற்றங்கள் மற்றும் புதிய தகவல்கள் ஆகியவை, இந்த பிராண்ட் உண்மையில் ஒரு பெரிய உலகளாவிய வெளியேற்றத்தைத் திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கின்றன.
OnePlus Exit News: Latest Update:
இது தொடர்பான ஊகங்கள் குறித்து OnePlus India வெளியிட்ட அறிக்கையில் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:
"OnePlus India தனது வணிகத்தை வழக்கம் போல் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது; அனைத்து உள்ளூர் செயல்பாடுகளும் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறுகின்றன. சரிபார்க்கப்படாத ஊகங்களைப் பரப்புவதற்கு முன் ஊடகங்கள் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Bloomberg-ன் Mark Gurman உள்ளிட்டோர் வெளியிட்ட சமீபத்திய தகவல்களின்படி, OnePlus இந்த வாரமே அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் தனது செயல்பாடுகளைக் குறைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், இந்தியாவில் அதன் செயல்பாடுகள் 2027-க்குள் நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஒன்பிளஸ் தொடர்பான முந்தைய ஊகங்கள் விரைவாகவே புறக்கணிக்கப்பட்டன. ஆனால், கடந்த சில மாதங்களில் நிகழ்ந்த பல நிஜ உலக மாற்றங்கள், OnePlus நிறுவனத்தில் திரைக்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய மறுசீரமைப்பு நடைபெற்று வருவதைக் குறிக்கின்றன:
தலைமைத்துவ மாற்றம்: 2026-ன் தொடக்கத்தில் (ஜனவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களில்) இந்திய செயல்பாடுகள் நிறுத்தப்படும் என்ற ஊகங்களை OnePlus இந்தியா இருமுறை மறுத்தது. அப்போதைய CEO Robin Liu இக்கூற்றுகள் பொய்யானவை என்று கூறினார். இருப்பினும், மார்ச் மாத இறுதியில் Liu ராஜினாமா செய்தார்; Realme-ன் இந்தியத் தலைமைக்கு நேரடியாகப் புகாரளிக்கும் வகையில் அவரது பணிப்பொறுப்பு மாற்றப்பட்டதே இதற்குக் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
சில்லறை விற்பனை மற்றும் சேவை மையங்களில் மாற்றம்: OnePlus இந்தியாவில் தனது நேரடி (offline) சில்லறை விற்பனை வலையமைப்பை அமைதியாகக் குறைத்துக்கொண்டு, இணையம் சார்ந்த (online-first) விற்பனை முறைக்கு மாறியுள்ளது. மேலும், தனிப்பட்ட OnePlus சேவை மையங்கள் மூடப்படலாம் என்றும், உத்தரவாதம் (warranty) மற்றும் சேவை ஆதரவு ஆகியவை ஏற்கனவே Oppo-வின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட சேவை மைய வலையமைப்பிற்கு மாற்றப்பட்டுவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஐரோப்பாவில் பிராண்ட் ஒருங்கிணைப்பு: ஜெர்மனி மற்றும் ஸ்பெயின் போன்ற சில ஐரோப்பிய சந்தைகளில், அதிகாரப்பூர்வ OnePlus இணையதளம் Oppo தயாரிப்புகளைக் காட்டத் தொடங்கியுள்ளது. அதில் "Oppo-விடம் உங்களுக்குத் தேவையான வேகமும், நீங்கள் நம்பும் அனுபவமும் உள்ளன" (Oppo has the speed you need and the experience you trust) என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய விளம்பரப் பதாகைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஒருங்கிணைந்த மென்பொருள்: Oppo-வின் ColorOS-ன் கீழ் அனைத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், தனித்தனி Android 'ஸ்கின்களை' (OnePlus-ன் OxygenOS மற்றும் Realme-ன் Realme UI) படிப்படியாக நீக்க Oppo திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடுமையான நிதி மற்றும் சந்தை நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டுள்ள OnePlus-இன் தாய் நிறுவனமான Oppo-வின் பரந்த அளவிலான உலகளாவிய மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இந்த மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் அமைகின்றன:
இந்த காரணிகள் குறிப்பாக OnePlus Nord தொடர் போன்ற பட்ஜெட் ரகத் தயாரிப்புகளைப் பெரிதும் பாதித்துள்ளன.
அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேற்கத்திய சந்தைகளில் சீன ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்கள் அதிகரித்து வரும் புவிசார் அரசியல் தடைகளையும் தீவிரக் கண்காணிப்பையும் எதிர்கொண்டு வருகின்றன.
அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் வெளியேறுவதற்குப் பதிலாக, Oppo தனது ஒட்டுமொத்த தயாரிப்பு வரிசையையும் மறுசீரமைத்து வருகிறது.
Oppo மத்திய ஐரோப்பாவில் கவனம் செலுத்தவுள்ள நிலையில், அதன் துணை நிறுவனமான Realme நோர்டிக் பிராந்தியத்தில் (பின்லாந்து, டென்மார்க், ஸ்வீடன் மற்றும் ஐஸ்லாந்து) கவனம் செலுத்தி, சீனச் சந்தையிலிருந்து முழுமையாக வெளியேற உள்ளது.
இந்தியாவில் Realme தனது செயல்பாடுகளைத் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் அதே வேளையில், OnePlus 2027-க்குள் சீனாவைத் தவிர மற்ற அனைத்துச் சந்தைகளிலிருந்தும் படிப்படியாக வெளியேறும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்கள் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தும் விஷயம் என்னவென்றால், இந்தியாவில் OnePlus-இன் தற்போதைய சந்தை நடவடிக்கைகளில் வேகம் குறைவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை.
இந்நிறுவனம் சமீபத்தில் Nord 6 தொடர் மற்றும் பட்ஜெட் ரக N6 ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியது. அமேசான் இந்தியாவில் வரவிருக்கும் N6x சாதனத்தைப் பற்றிய முன்னோட்டத்தையும் அது வெளியிட்டுள்ளது. ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளில் சந்தையிலிருந்து வெளியேறத் தயாராகும் ஒரு நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, இவ்வளவு விரைவான தயாரிப்பு அறிமுகங்கள் மிகவும் அசாதாரணமானதாகத் தோன்றுகின்றன.
தற்போதைய OnePlus பயனர்கள் மற்றும் புதிதாக வாங்கத் திட்டமிடுபவர்கள் உடனடியாகப் பதற்றமடையத் தேவையில்லை. OnePlus இந்தியா முழுவதும் தனது சாதனங்களைச் சிறப்பாக விற்பனை செய்வதோடு, முழுமையான ஆதரவையும் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது. 2027-ஆம் ஆண்டிற்கான படிப்படியான வெளியேற்றத் திட்டம் வகுக்கப்பட்டிருந்தாலும், அத்தகைய மாற்றம் ஒரே இரவில் நிகழாமல், நீண்ட காலத்திற்கு மெதுவாகவே நடைபெறும்.
இருப்பினும், 2027-இல் வெளியேறும் காலக்கெடுவை இரண்டு வெவ்வேறு அறிக்கைகள் சுட்டிக்காட்டுவதுடன், சமீபத்திய ப்ளூம்பெர்க் (Bloomberg) அறிக்கைகள் குறித்து Oppo மற்றும் OnePlus நிறுவனங்கள் மௌனம் காப்பதும் இந்தியத் தொழில்நுட்பப் பயனர்களிடையே ஒரு முக்கிய கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. அதாவது, "இந்த வதந்தி உண்மையா?" என்பதிலிருந்து மாறி, "இந்த நிறுவனத்திற்கு இன்னும் எவ்வளவு காலம் சந்தையில் நீடிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது?" என்பதே இப்போது முக்கிய கேள்வியாக மாறியுள்ளது.