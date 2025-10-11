நீங்கள் வாங்கியது உண்மையான தங்கமா? ஒரே நொடியில் கண்டுபிடிங்க!

Gold purity check : இந்தியாவில் தங்கம் வாங்குவது வெறும் முதலீடு மட்டுமல்ல, அது ஒரு நம்பிக்கை. ஆனால், சமீப காலமாக அதிகரித்து வரும் போலி நகைகள் மற்றும் குறைந்த தரத்திலான தங்கம் விற்பனை நுகர்வோர் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் புகார்களை முடிவுக்குக் கொண்டு வரும் வகையில், வாடிக்கையாளரின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கத்துடன், மத்திய அரசு 'BIS-Care' (பிஐஎஸ் கேர்) என்ற ஒரு சிறப்புச் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நீங்கள் வாங்கிய நகை நூற்றுக்கு நூறு தூய்மையானதா, ஹால்மார்க் முத்திரை உண்மையானதா என்பதை இனி நீங்களே சுயமாகச் சரிபார்க்கலாம்.
BIS-Care செயலி என்றால் என்ன? ஏன் இது முக்கியம்?
இந்தியத் தரநிலைகள் பணியகத்தால் (Bureau of Indian Standards - BIS) 2020 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த மொபைல் செயலி, தங்கத்தின் தரத்தை எளிய முறையில் அறிய உதவுகிறது.
உங்கள் தங்கம் தூயதா எனச் சரிபார்க்கும் முறை
நீங்கள் வாங்கிய தங்க நகையின் தூய்மையைத் தெரிந்துகொள்ள, இந்த BIS-Care செயலியைப் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள் மிக எளிது:
செயலியைப் பதிவிறக்குதல்: ஆப் ஸ்டோர் அல்லது கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து 'BIS Care' செயலியை உங்கள் மொபைலில் பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவவும்.
பதிவு செய்தல்: உங்கள் தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பயன்படுத்திப் பதிவு செய்யவும்.
HUID எண்ணைச் சரிபார்த்தல்: செயலியில் உள்ள முகப்புப் பக்கத்தில், "Verify HUID" (ஹால்மார்க் தனித்துவமான அடையாளம்) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
எண்ணை உள்ளிடுதல்: நகையில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் 6 இலக்க எண்ணெழுத்து HUID எண்ணை உள்ளிடவும்.
கடைசியாக செயலி உடனடியாக அந்த நகையின் நம்பகத்தன்மை, ஹால்மார்க் முத்திரையின் விவரங்கள், தூய்மையின் அளவு மற்றும் விற்பனையாளர் குறித்த தகவல்களைத் திரையில் காண்பிக்கும்.
நகைக்குக் கட்டாய ஹால்மார்க் முத்திரை (HUID) இருந்தால் மட்டுமே இதில் கண்டுபிடிக்க முடியும்.
BIS-Care செயலியின் கூடுதல் பலன்கள்
ISI மற்றும் CRS முத்திரைச் சரிபார்ப்பு: தங்க நகைகள் மட்டுமல்ல, ISI முத்திரை அல்லது CRS பதிவு முத்திரைகள் கொண்ட மற்ற பொருட்களின் நம்பகத்தன்மையையும் அவற்றின் உரிம எண்ணை உள்ளிட்டுச் சரிபார்க்கும் வசதி இதில் உள்ளது.
புகார் பதிவு எளிமை: உங்கள் தங்க நகையின் தரத்தில் ஏதேனும் குறைபாடு இருந்தால் அல்லது முத்திரையில் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், செயலியின் 'புகார்கள்' (Complaints) அம்சத்தைப் பயன்படுத்தி நேரடியாக அதிகாரிகளுக்குப் புகார் அளிக்க முடியும்.
வெளிப்படைத்தன்மை: தங்கம் வாங்கும் செயல்முறையை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் நம்பகமானதாகவும் மாற்றுவதே இந்தச் செயலியின் அடிப்படை நோக்கமாகும்.
தங்கம் வாங்கும் ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனும், ஏமாற்றப்படுவதைத் தவிர்க்க இந்தச் செயலியைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் அவசியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நடவடிக்கையாகும். ஹால்மார்க் முத்திரையிடப்பட்ட தங்கம் மட்டுமே சட்டப்பூர்வமானது என்பதால், இந்தச் செயலி நீங்கள் வாங்கும் தங்கம் நல்ல தரம் வாய்ந்தது என்பதை உறுதி செய்ய உதவுகிறது.
