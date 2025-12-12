English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா? ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா? ஆன்லைனில் சரிபார்ப்பது எப்படி?

Voter ID : வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் சரிபார்ப்பு மற்றும் இ-வாக்காளர் அடையாள அட்டை டவுன்லோடு செய்வது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 12, 2025, 09:30 PM IST
Voter ID : இந்திய தேர்தல் ஆணையம் (ECI) 2025 ஆம் ஆண்டு தேர்தலுக்காக அனைத்து வாக்காளர் பட்டியல்களையும் புதுப்பிப்பதற்காக சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணியை (Special Intensive Revision - SIR) தொடங்கியுள்ளது. தகுதியுள்ள அனைத்து குடிமக்களும் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார்களா என்பதை உறுதி செய்வதும், பழைய அல்லது போலி வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை நீக்கவே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இப்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளதா? என்பதை ஆன்லைனில் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரைச் சரிபார்க்கும் முறை

உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க, நீங்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் இரண்டு முறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்:

1. விவரங்களை உள்ளிட்டுத் தேடுவது (Search by Details / Mobile) - இந்த முறை மிகவும் எளிமையானது. நீங்கள் நேரடியாகத் தேர்தல் ஆணையத்தின் தேடல் போர்ட்டலுக்குச் சென்று (Voters' Service Portal / Electoral Search), உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களை உள்ளிட்டுத் தேடலாம். இதற்கு உங்கள் பெயர், தந்தை/கணவர் பெயர், வயது அல்லது பிறந்த தேதி, மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகியவற்றை உள்ளிட வேண்டும். நீங்கள் பதிவு செய்துள்ள மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, அதில் வரும் OTP மூலம் லாகின் செய்தும் பார்க்கலாம்.

2. EPIC எண் மூலம் தேடுவது - உங்களிடம் ஏற்கனவே வாக்காளர் அடையாள அட்டை (EPIC Number) இருந்தால், அதைப் பயன்படுத்தி உங்கள் விவரங்களைத் தேடலாம். உங்கள் EPIC எண் மற்றும் நீங்கள் வசிக்கும் மாநிலத்தின் பெயர் இருந்தால் போதும்.

3. இந்த முறையில், உங்கள் குறிப்பிட்ட பூத் அல்லது வாக்குச் சாவடியின் முழுப் பட்டியலையும் நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் உங்கள் பெயரை நேரடியாகப் பார்க்கலாம். ECI இணையதளத்தில் உள்ள E-Roll PDF பிரிவுக்குச் செல்லவும். உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், சட்டமன்றத் தொகுதி மற்றும் வாக்குச்சாவடி (Polling Station) ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். வாக்காளர் பட்டியலின் இறுதிப் பதிவை (Final Roll) பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்து, அதில் உங்கள் பெயரைச் சரிபார்க்கவும்.

சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி நடைபெறும் போது, குடிமக்கள் தங்கள் வாக்காளர் விவரங்களைப் புதுப்பிக்க அல்லது புதிய பெயர்களைச் சேர்க்க, குறிப்பிட்ட படிவங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணமாக, புதிய வாக்காளராகப் பதிவு செய்ய படிவம் 6 (Form 6) நிரப்பிக் கொடுக்க வேண்டும். தவறுகளைத் திருத்த அல்லது விவரங்களைப் புதுப்பிக்க படிவம் 8 (Form 8) நிரப்பிக் கொடுக்க வேண்டும். பட்டியலில் இருந்து பெயரை நீக்க படிவம் 7 (Form 7)-ஐ நிரப்பிக் கொடுக்க வேண்டும்.

இ-வாக்காளர் அடையாள அட்டை (E-EPIC) பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர், உங்கள் டிஜிட்டல் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை (E-EPIC) பின்வரும் எளிய முறையில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். E-EPIC என்பது அச்சடிக்கப்பட்ட அட்டையைப் போலவே செல்லுபடியாகும்.

1. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் சேவை போர்ட்டலுக்கு (Voters' Services Portal - VSP) சென்று உள்நுழையவும்.

2. புதிய பயனர்கள் தங்கள் மொபைல் எண் மூலம் பதிவு செய்து கணக்கை உருவாக்க வேண்டும்.

3. லாகின் செய்ய மொபைல் எண், கடவுச்சொல் மற்றும் OTP பயன்படுத்தப்படும்.

4. லாகின் செய்த பிறகு, டேஷ்போர்டில் உள்ள "Download E-EPIC" (இ-இபிஐசி பதிவிறக்கம்) என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்.

5. உங்கள் EPIC எண் (வாக்காளர் அட்டை எண்) அல்லது நீங்கள் விண்ணப்பித்திருந்தால், படிவம் 6 அல்லது 8ன் விண்ணப்பக் குறிப்பு எண் (Reference Number) இவற்றில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்னர் மாநிலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். சரிபார்த்துப் டவுன்லோடு கொடுக்கவும். உங்கள் விவரங்கள் திரையில் காட்டப்படும். உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு வரும் OTP-ஐ உள்ளிட்டுச் சரிபார்க்கவும்.

உங்கள் மொபைல் எண் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்கப்படாமல் இருந்தால், இ-கேஒய்சி (e-KYC) செயல்முறையை முடித்து மொபைல் எண்ணை இணைத்த பின்னரே பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், "Download E-EPIC" பொத்தானைக் கிளிக் செய்து, பிடிஎஃப் (PDF) வடிவத்தில் உங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டையைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட இ-EPIC அட்டையை உங்கள் கணினியில், ஸ்மார்ட்போனில் அல்லது டிஜிலாக்கரில் (DigiLocker) சேமித்து வைக்கலாம் அல்லது அச்சிட்டுப் பயன்படுத்தலாம்.

