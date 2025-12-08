ஜாக்பாட் ஆஃபர்! இந்த 2 Jio Annual Plans-ல் அனைத்தும் அன்லிமிடெட்

Jio annual plan: 2025 ஆம் ஆண்டு முடிவடையவுள்ள நிலையில், பல ஜியோ பயனர்கள் அடுத்த ஆண்டு முழுவதும் ரீசார்ஜ் செய்வதைத் தவிர்க்க உதவும் சிறந்த வருடாந்திர திட்டங்களைத் தேடுகின்றனர். நீங்கள் வருடத்திற்கு ஒரே ஒரு முறை ரீசார்ஜ் செய்து 12 மாதங்கள் தடையற்ற சேவையை அனுபவிக்க விரும்பினால், ஜியோ தற்போது இரண்டு கவர்ச்சிகரமான வருடாந்திர திட்டங்களை வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டங்கள் தினசரி டேட்டா, OTT அணுகல் மற்றும் தனித்துவமான கூடுதல் அம்சங்களுடன் நிரம்பியுள்ளன.
இந்த இரண்டு திட்டங்கள் என்ன வழங்குகின்றன, மற்றும் உங்கள் திட்டத்தை நேரடியாக 2026 ஆம் ஆண்டு வரை எவ்வாறு நீட்டிக்கலாம் என்பதை இப்போது பார்ப்போம்.
ஜியோவின் ரூ.3,999 வருடாந்திர திட்டம்
அதிக தினசரி டேட்டாவைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட முதல் நீண்ட செல்லுபடியாகும் திட்டம் இதுவாகும்.
விலை: ரூ.3,999
செல்லுபடியாகும் காலம்: 365 நாட்கள் (முழு ஆண்டு)
தினசரி டேட்டா: 2.5 ஜிபி
சிறப்பு OTT அணுகல்: ஃபேன்கோடு (Fancode) மற்றும் இரண்டு கூடுதல் OTT பயன்பாடுகள்
கூடுதல் நன்மை: வரம்பற்ற 5G சேவை
வீட்டிலிருந்து வேலை செய்பவர்களுக்கும், தொடர்ந்து ஸ்ட்ரீமிங் பார்ப்பவர்களுக்கும் இந்த 2.5 ஜிபி தினசரி டேட்டா போதுமானதாக இருக்கும். ஃபேன்கோடு மற்றும் பிற இரண்டு OTT பயன்பாடுகளுக்கான அணுகல், விளையாட்டுப் பிரியர்களுக்கும் பொழுதுபோக்கு விரும்புவோருக்கும் இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது. ஆதரவளிக்கும் பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் ஆண்டு முழுவதும் அதிவேக 5G இணைப்பை அனுபவிக்க முடியும்.
ஜியோவின் ரூ.3,599 வருடாந்திர திட்டம்
இந்த இரண்டாவது திட்டம், பொழுதுபோக்குடன் சேர்த்து உற்பத்தித்திறனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்களுக்கானது.
விலை: ரூ.3,599
செல்லுபடியாகும் காலம்: 365 நாட்கள் (முழு ஆண்டு)
தினசரி டேட்டா: 2.5 ஜிபி
சிறப்பு டிஜிட்டல் அணுகல்: கூகிள் ஜெமினி ப்ரோ (Google Gemini Pro) அணுகல் (தோராயமாக ரூ.3,500 மதிப்பு)
கூடுதல் நன்மை: இரண்டு OTT பயன்பாடுகள் மற்றும் வரம்பற்ற 5G சேவை
ரூ.3,999 திட்டத்தைப் போலவே, இதுவும் ஒரு நாளைக்கு 2.5 ஜிபி டேட்டாவை வழங்குகிறது. ஆனால் ஃபேன்கோடுக்கு பதிலாக, பயனர்கள் மதிப்புமிக்க கூகிள் ஜெமினி ப்ரோவை அணுகலாம். AI கருவிகளை வேலை, படிப்பு அல்லது பரிசோதனைக்குப் பயன்படுத்த விரும்புவோருக்கு, இந்தத் திட்டம் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நன்மையைக் கொடுக்கிறது, இது அதன் விலைக்கு ஈடுசெய்யும் ஒரு பெரிய மதிப்பாகும். இது இரண்டு OTT பயன்பாடுகள் மற்றும் வரம்பற்ற 5G சேவையையும் உள்ளடக்கியது.
இந்தத் திட்டங்களை எப்போது ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டும்?
உங்கள் திட்டத்தை 2026 ஆம் ஆண்டு முழுவதும் தடையின்றி இயக்க, ரீசார்ஜ் செய்வதற்கு ஒரு உகந்த நேரம் உள்ளது. அதன்படி வரும் டிசம்பர் 31, 2025 அன்று ரீசார்ஜ் செய்தால், உங்கள் திட்டம் 2026 ஆம் ஆண்டின் ஒவ்வொரு நாளும் இடைவெளி இல்லாமல் தொடர்ந்து செயல்படும். நீங்கள் அவ்வளவு கண்டிப்பாக இருக்க விரும்பவில்லை என்றால், 2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குப் பிறகு எந்த நேரத்திலும் ரீசார்ஜ் செய்யலாம். இது உங்கள் திட்டத்தை 2026 இறுதி வரை வசதியாக இயங்க அனுமதிக்கும்.
நீண்ட செல்லுபடியாகும் காலம் உங்கள் முன்னுரிமையாக இருந்தால், இந்த ஜியோ வருடாந்திர திட்டங்களில் ஏதேனும் ஒன்று மாதாந்திர ரீசார்ஜ்களின் தொந்தரவை நீக்கி, ஆண்டு முழுவதும் நிலையான மற்றும் நல்ல மதிப்பை உங்களுக்கு வழங்கும்.
மேலும் படிக்க - BSNL அசத்தல் ரீசார்ஜ் பிளான்.. ரூ.1 இருந்தால் போதும், 30 நாட்கள் 2GB டேட்டா
மேலும் படிக்க - ஒரு முறை ரீசார்ஜ்... ஒரு வருடத்திற்கும் மேல் நிம்மதி! BSNL-ன் பம்பர் பிளான்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ