ஜியோ, ஏர்டெல்: பெஸ்ட் ஓடிடி, டேட்டா பிளான்கள் விவரம்

Jio, Airtel Best OTT and Data Plans: ஜியோ, ஏர்டெல் நெட்வொர்களில் இருக்கும் பெஸ்ட் ஓடிடி, டேட்டா பிளான்களை லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டில் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:18 PM IST
  • ஏர்டெல், ஜியோ ஓடிடி பிளான்கள்
  • குறைந்த விலையில் சூப்பர் பிளான்
  • 2 நெட்வொர்க் வாடிக்கையாளர்களுக்கு குட் நியூஸ்

ஜியோ, ஏர்டெல்: பெஸ்ட் ஓடிடி, டேட்டா பிளான்கள் விவரம்

Jio, Airtel Best OTT and Data Plans: ஜியோ மற்றும் ஏர்டெல் நிறுவனங்கள், வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், குறைந்த விலையில் புதிய ரீசார்ஜ் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. அதிக விலை கொண்ட திட்டங்களால் சலித்துப்போன வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்தத் திட்டங்கள் ஒரு நல்ல செய்தியாக வந்துள்ளன. ஜியோ 29 ரூபாயில் இருந்தும், ஏர்டெல் 100 ரூபாயில் இருந்தும் தங்கள் ஆரம்ப திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. இந்த மலிவான திட்டங்கள், டேட்டா மற்றும் பொழுதுபோக்கிற்கான OTT நன்மைகளை இணைத்து, ஒரு முழுமையான பேக்கேஜாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகின்றன.

ஜியோவின் மலிவு விலை திட்டங்கள்

ஜியோ நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்காக மிக மலிவான காம்போ திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, தினசரி டேட்டா பயன்பாடு தீர்ந்துபோகும் பயனர்களுக்காக 77 ரூபாய் திட்டம் அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில், 5 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும் வகையில் 5 ஜிபி அதிவேக டேட்டா வழங்கப்படுகிறது. அதோடு, ஒரு மாதத்திற்கான அதாவது 30 நாட்கள் சோனிலிவ் சந்தா இலவசமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்த பிளானில் பார்த்து ரசிக்கலாம் என்பதால் டேட்டா மற்றும் பொழுதுபோக்கு இரண்டையும் ஒரே திட்டத்தில் பெறுவதற்கு உதவுகிறது.

மேலும், தினசரி டேட்டா வரம்பு போதுமானதாக இல்லை என்றால், 29 ரூபாய் திட்டம் உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். இதில், 2 ஜிபி டேட்டா 2 நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும். இதைத் தவிர, 39 ரூபாய் திட்டத்தில் 3 ஜிபி டேட்டா 3 நாட்களுக்கு கிடைக்கிறது. அதே சமயம், அதிக டேட்டா தேவைப்படும் பயனர்கள், 49 ரூபாய் திட்டத்தை தேர்வு செய்யலாம். இந்த திட்டத்தில் ஒரு நாள் செல்லுபடியாகும் வகையில் 25 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்படுகிறது.

ஏர்டெல் நிறுவனத்தின் புதிய திட்டம்

வாடிக்கையாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, ஏர்டெல் தனது 100 ரூபாய் திட்டத்தில் சில முக்கியமான மாற்றங்களை செய்துள்ளது. முன்பு இந்தத் திட்டத்தில் 5 ஜிபி டேட்டா வழங்கப்பட்ட நிலையில், இப்போது அது 6 ஜிபி டேட்டாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதன் செல்லுபடியாகும் காலம் முழு 30 நாட்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டத்தின் மிகப்பெரிய நன்மை, வெப் சீரிஸ் மற்றும் திரைப்படங்கள் பார்க்க விரும்புபவர்களுக்காக ஒரு மாதத்திற்கான ஏர்டெல் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் ப்ளே சந்தாவை இலவசமாக வழங்குவதுதான். இந்த சந்தா மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் சோனிலிவ், சன்என்எக்ஸ்டி, ஆஹா, ஹொய்ச்சோய், லயன்ஸ்கேட் ப்ளே உட்பட 22-க்கும் மேற்பட்ட OTT தளங்களை ஒரே இடத்தில் இலவசமாகப் பார்க்கலாம். இந்த மாற்றங்கள் மூலம், ஏர்டெல் நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு டேட்டா மற்றும் பொழுதுபோக்கு என இரண்டு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது.

 

