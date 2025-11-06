Jioவின் அதிரடி ஆஃபர்! ₹150க்கும் குறைவான விலையில் Unlimited, Data, OTT!

Jio Recharge Plan Under 150: நாட்டின் மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு அனைத்து பட்ஜெட்டுகளிலும் ரீசார்ஜ் திட்டங்களை வழங்குகிறது. குறிப்பாக ₹150க்குக் குறைவான திட்டங்கள் குறைந்த விலையில் வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் டேட்டா நன்மைகளை விரும்பும் பயனர்களுக்கானவை. ஜியோ வழங்கும் ₹150க்குக் குறைவான சில சிறந்த திட்டங்கள், அவற்றின் நன்மைகள் மற்றும் விலையை இங்கே காணலாம்:
ஜியோவின் ரூபாய் 75 திட்டம்
ஜியோவின் ₹75 திட்டம் மிகவும் மலிவான ரீசார்ஜ் திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இந்தத் திட்டம் பிரத்யேகமாக ஜியோபோன் (JioPhone) பயனர்களுக்கு சிறந்தது.
இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நன்மைகள் இங்கே:
விலை: ₹75
செல்லுபடியாகும் காலம் (Validity): 23 நாட்கள்
அழைப்பு (Voice Call): வரம்பற்ற அழைப்புகள் (Unlimited Calling)
எஸ்.எம்.எஸ் (SMS): 50 எஸ்.எம்.எஸ்
டேட்டா (Data):
தினமும் 100 MB டேட்டா வழங்கப்படும்.
மேலும், 200 MB கூடுதல் டேட்டா மொத்தமாகத் திட்டத்தின் செல்லுபடியாகும் காலம் முழுவதும் கிடைக்கும்.
மொத்த டேட்டா: 2.5 GB
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், குறைந்த விலையில் அழைப்பு மற்றும் போதுமான டேட்டாவை ஜியோபோன் பயனர்கள் பெற முடியும்.
ஜியோவின் ரூபாய் 91 திட்டம்
ஜியோபோன் பயனர்களுக்குக் கிடைக்கும் மலிவான திட்டங்களில் இந்த ₹91 திட்டமும் ஒன்றாகும். நீங்கள் பிரதானமாக அழைப்புகள் மற்றும் அடிப்படை இணையப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டுமே பயன்படுத்துபவராக இருந்தால், இந்தத் திட்டம் மிகவும் பொருத்தமானது.
இந்தத் திட்டத்தின் விவரங்கள்:
விலை: ரூபாய் 91
செல்லுபடியாகும் காலம்: 28 நாட்கள்
அழைப்பு: வரம்பற்ற உள்ளூர்/ வெளியூர் அழைப்புகள்
எஸ்.எம்.எஸ்: 50 எஸ்.எம்.எஸ்
டேட்டா: 3 GB
ஜியோவின் ₹125 திட்டம்
ஜியோவின் ₹125 திட்டம், அதன் நன்மைகளின் காரணமாக, ஜியோபோன் பயனர்களுக்கு பணத்திற்கு மதிப்புள்ள (Value-for-money) திட்டமாக அமைகிறது.
செல்லுபடியாகும் காலம்: 23 நாட்கள்
டேட்டா: தினமும் 0.5 GB (500 MB) அதிவேக டேட்டா
மொத்த டேட்டா: 11.5 GB
அழைப்பு: வரம்பற்ற அழைப்புகள்
எஸ்.எம்.எஸ்: மொத்தம் 300 இலவச எஸ்.எம்.எஸ்
கூடுதல் நன்மைகள்: ஜியோடிவி, ஜியோசினிமா, மற்றும் ஜியோகிளவுட் போன்ற பொழுதுபோக்கு செயலிகளுக்கான இலவச அணுகல்
இந்தத் திட்டம், கணிசமான டேட்டா, வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நன்மைகளை குறைந்த விலையில் வழங்குகிறது.
ஜியோவின் ₹152 திட்டம்
ஜியோவின் ₹152 திட்டம் (Jio ₹152 plan) ஒரு மாதாந்திர ரீசார்ஜ் திட்டமாக இல்லை. இது ஜியோ ஃபோன் (JioPhone) பயனர்களுக்கான ஒரு 28 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் திட்டமாகும்.
விலை: ₹152
செல்லுபடியாகும் காலம் (Validity): 28 நாட்கள்
டேட்டா (Data): மொத்தமாக 14 GB டேட்டா வழங்கப்படுகிறது, இது ஒரு நாளைக்கு 0.5 GB என்ற அளவில் கிடைக்கும். (0.5 GB/நாள்)
குரலழைப்புகள் (Voice Calls): அனைத்து நெட்வொர்க்குகளுக்கும் வரம்பற்ற அழைப்புகள் (Unlimited Calls).
SMS: ஒரு நாளைக்கு 300 SMS வழங்கப்படுகிறது.
கூடுதல் நன்மைகள்: JioTV, JioCinema, JioSecurity மற்றும் JioCloud போன்ற ஜியோ செயலிகளின் சந்தாக்கள் இதில் அடங்கும்.
இந்தத் திட்டம், ஒரு முழு மாதத்திற்கு (28 நாட்கள்) தங்கள் ஜியோ ஃபோனில் இணையத்தைப் பயன்படுத்தும், வரம்பற்ற அழைப்புகள் மற்றும் குறைந்த அளவு தினசரி டேட்டாவைப் (0.5 GB) போதுமானதாகக் கருதும் பயனர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது.
₹152 திட்டம் என்பது ஜியோ ஃபோன் பிரத்யேக திட்டம் (JioPhone Exclusive Plan). இது மற்ற வழக்கமான ஜியோ சிம் (Jio SIM) பயனர்களுக்குக் கிடைக்காது.
மேலும் படிக்க | ஜியோ திட்டம்: பல நன்மைகளுடன், வரம்பற்ற 5G டேட்டாவைப் பெறலாம்
மேலும் படிக்க | உங்கள் பிஎஃப் இருப்பை நொடியில் அறியுங்கள்! அரசு புதிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ