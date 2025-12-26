English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • ஜியோவின் அதிரடி ஆட்டம்: 200 நாட்கள் வேலிடிட்டி, அன்லிமிட்டெட் 5G டேட்டா

ஜியோவின் அதிரடி ஆட்டம்: 200 நாட்கள் வேலிடிட்டி, அன்லிமிட்டெட் 5G டேட்டா

அடிக்கடி ரீசார்ஜ் செய்து சோர்வடைந்து, நீண்ட கால மொபைல் திட்டத்தைத் தேடுகிறீர்களா? அப்படியானால் ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் இந்த ப்ரீபெய்ட் திட்டம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 26, 2025, 03:47 PM IST
  • நீண்ட கால வேலிடிட்டி
  • அன்லிமிடெட் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் வசதி
  • மெகா டேட்டா ஆஃபர்: தினமும் 2.5GB வரை

Trending Photos

தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை
camera icon7
Guru Peyarchi
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
நெல்லை, மதுரை பயணிகளுக்கு அலர்ட்! தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் இது கட்டாயம்.. நோட் பண்ணுங்க
camera icon7
Tatkal Ticket
நெல்லை, மதுரை பயணிகளுக்கு அலர்ட்! தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் இது கட்டாயம்.. நோட் பண்ணுங்க
T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
camera icon6
Indian Alternate Team
T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
ஜியோவின் அதிரடி ஆட்டம்: 200 நாட்கள் வேலிடிட்டி, அன்லிமிட்டெட் 5G டேட்டா

இந்தியாவின் முன்னணி தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. நீண்ட கால வேலிடிட்டி மற்றும் அதிக டேட்டா வசதியை விரும்பும் பயனர்களுக்காக ரூ. 2025 விலையில் புதிய ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

நீண்ட கால வேலிடிட்டி

இந்த ரூ. 2025 திட்டத்தின் மிக முக்கிய சிறப்பம்சமே அதன் 200 நாட்கள் வேலிடிட்டி ஆகும். இதன் மூலம் பயனர்கள் சுமார் ஆறரை மாதங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ரீசார்ஜ் செய்யும் தொந்தரவிலிருந்து விடுபடலாம். தங்களது முதியவர்கள் அல்லது இரண்டாம் நிலை சிம் கார்டுகளை (Secondary SIM) எப்போதும் ஆக்டிவாக வைத்திருக்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாகும்.

அன்லிமிடெட் அழைப்புகள் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் வசதி

இந்த திட்டத்தில் நீங்கள் எந்த நெட்வொர்க்கிற்கும் வரம்பற்ற இலவச அழைப்புகளை (Unlimited Voice Calls) மேற்கொள்ளலாம். அத்துடன், அவசர தேவைகளுக்காக தினமும் 100 இலவச எஸ்எம்எஸ் (SMS) அனுப்பும் வசதியும் இதில் அடங்கும்.

மெகா டேட்டா ஆஃபர்: தினமும் 2.5GB வரை!

இணையத்தை அதிகம் பயன்படுத்துபவர்களுக்காகவே இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது:

மொத்த டேட்டா: 200 நாட்களுக்கு மொத்தம் 500GB டேட்டா வழங்கப்படுகிறது.

தினசரி சராசரி: ஒரு நாளைக்கு சுமார் 2.5GB டேட்டா என்ற அடிப்படையில் இது அமைகிறது.

அதிவேக 5G: உங்கள் பகுதியில் ஜியோ 5G வசதி இருந்து, உங்களிடம் 5G ஸ்மார்ட்போன் இருந்தால், நீங்கள் வரம்பற்ற 5G டேட்டாவை (Unlimited 5G Data) கூடுதல் கட்டணமின்றி பயன்படுத்தலாம்.

அம்சம் விவரங்கள்
திட்ட விலை ரூ. 2025
செல்லுபடியாகும் காலம் 200 நாட்கள்
மொத்த டேட்டா 500 GB (தினமும் 2.5GB வரை)
5G வசதி வரம்பற்ற 5G டேட்டா உண்டு
கூடுதல் பலன்கள் Hotstar (3 மாதம்), Google Gemini Pro, JioTV

ரூ. 35,000 மதிப்பிலான இலவச சந்தாக்கள்!

இந்த திட்டத்தில் ஜியோ நிறுவனம் பல பிரீமியம் சேவைகளை இலவசமாக வழங்குகிறது:

Google Gemini Pro AI: அதிநவீன செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அம்சங்களை இலவசமாகப் பயன்படுத்தலாம்.

Jio Hotstar: 3 மாதங்களுக்கான இலவச சந்தா (Subscription) மூலம் உங்களுக்குப் பிடித்த படங்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் போட்டிகளைப் பார்க்கலாம்.

Jio TV & Cloud: ஜியோ டிவி மற்றும் ஜியோ ஏஐ கிளவுட் ஸ்டோரேஜ் வசதிகளையும் இலவசமாகப் பெறலாம்.

அதிக டேட்டா, நீண்ட கால வேலிடிட்டி மற்றும் பிரீமியம் ஓடிடி (OTT) சந்தாக்களை எதிர்பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த ரூ. 2025 திட்டம் ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

 

மேலும் படிக்க | சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் கொண்ட டாப் 7 நாடுகள்.. இந்தியாவின் நிலை இதுவா?

மேலும் படிக்க | இந்திய ரூபாய்க்கு மாஸான மதிப்புள்ள 7 நாடுகள்! என்னென்ன தெரியுமா? லிஸ்ட் இதோ..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Reliance Jio Prepaid PlanJio Rs 2025 planPrepaid PlanJio

Trending News