  • Tamil News
  • Technology
  • Jio New Year Plans: ஜியோ புத்தாண்டு குட் நியூஸ்! 5ஜி டேட்டாவுடன் ஜெமினி புரோ இலவசம்!

Jio New Year Plans: ஜியோ புத்தாண்டு குட் நியூஸ்! 5ஜி டேட்டாவுடன் ஜெமினி புரோ இலவசம்!

Jio : ஜியோவின் 'ஹேப்பி நியூ இயர் 2026' திட்டங்களில் அன்லிமிடெட் 5ஜி டேட்டாவுடன் கூகுள் ஜெமினி புரோ இலவசம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 15, 2025, 12:06 PM IST
  • ஜியோ முக்கிய அறிவிப்பு
  • புத்தாண்டு ரீச்சார்ஜ் திட்டம்
  • 5ஜி டேட்டாவுடன் கூகுள் ஜெமினி இலவசம்

Jio New Year Plans: ஜியோ புத்தாண்டு குட் நியூஸ்! 5ஜி டேட்டாவுடன் ஜெமினி புரோ இலவசம்!

Jio : ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம், வரவிருக்கும் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பண்டிகையைச் சிறப்பிக்கும் வகையில், பல புதிய ப்ரீபெய்ட் ரீசார்ஜ் திட்டங்களை 'ஹேப்பி நியூ இயர் 2026' என்ற பெயரில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வாடிக்கையாளர்களின் மாறுபட்ட தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்தத் திட்டங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சிறப்புச் சலுகையின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், கூகுள் நிறுவனத்துடன் ஜியோ கைகோர்த்துள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்தத் திட்டங்களில் ரீசார்ஜ் செய்யும் பயனர்கள் கூகுளின் பல மதிப்புமிக்க டிஜிட்டல் தயாரிப்புகளை இலவசமாகப் பெறும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.

ரூ.500 மாதத் திட்டத்தில் 18 மாத கூகுள் ஜெமினி சந்தா

ஜியோவின் புதிய சூப்பர் செலிப்ரேஷன் மாதத் திட்டம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் விலை 500 ரூபாய் ஆகும். இது 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியைக் கொண்டது. இதில் ஒரு நாளைக்கு 2GB டேட்டா, அன்லிமிடெட் 5G டேட்டா அணுகல், அன்லிமிடெட் வாய்ஸ் கால் மற்றும் ஒரு நாளைக்கு 100 SMS ஆகிய சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. இது தவிர, இந்தத் திட்டம் பல OTT தளங்களுக்கான அணுகலையும் வழங்குகிறது. ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், யூடியூப் பிரீமியம், ஃபேன் கோட், ஹொய்சோய், டிஸ்கவரி+ எனப் பல தளங்களுக்கான சந்தா இதில் அடங்கும். இவற்றுக்கும் மேலாக, இந்தத் திட்டத்தில் 18 மாதங்களுக்கான கூகுள் ஜெமினி புரோ (Google Gemini Pro) சந்தா இலவசமாகக் கிடைப்பது ஒரு பெரிய கூடுதல் சலுகையாகும்.

2.5GB டேட்டா மற்றும் கூகுள் ஜெமினி சலுகை

அதிக டேட்டா மற்றும் நீண்ட கால வேலிடிட்டியை விரும்புபவர்களுக்காக, ஜியோவின் ஹீரோ ஆண்டு ரீசார்ஜ் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் விலை 3,599 ரூபாய் ஆகும். இதன் வேலிடிட்டி முழுமையாக 365 நாட்கள் ஆகும். இதில் ஒரு நாளைக்கு 2.5GB டேட்டா, அன்லிமிடெட் வாய்ஸ் காலிங், ஒரு நாளைக்கு 100 SMS மற்றும் அன்லிமிடெட் 5G டேட்டா சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த ஆண்டுத் திட்டத்திலும், பயனர்களுக்கு 18 மாதங்களுக்கான கூகுள் ஜெமினி புரோ சந்தா இலவசமாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

OTT சலுகைகள்

குறைந்த கால வேலிடிட்டி மற்றும் எண்டர்டெயின்மெண்ட் சலுகைகளை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களுக்காக, ஜியோ ஃப்ளெக்ஸி பேக் அறிமுகமாகியுள்ளது. இதன் விலை வெறும் ₹103 ஆகும். இது 28 நாட்கள் வேலிடிட்டியைக் கொண்டது. இதில் அதிவேக 5G/4G டேட்டா கிடைக்கிறது. இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சம், இதில் கிடைக்கும் பல்வேறு 'எண்டர்டெயின்மெண்ட் பேக்குகள்' ஆகும். சர்வதேச பேக்கில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், லயன்ஸ்கேட், டிஸ்கவரி+, மற்றும் ஃபேன் கோட் போன்ற தளங்களுக்கான அணுகலும், ஹிந்தி பேக்கில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார், சோனி LIV, மற்றும் ZEE5 போன்ற தளங்களுக்கான அணுகலும், பிராந்திய பேக்கில் ஹொய்சோய், கஞ்சா லங்கா, சன் NXT, மற்றும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் போன்ற தளங்களுக்கான அணுகலும் பயனர்களுக்குக் கிடைக்கும். ஒட்டுமொத்தமாக, ஜியோவின் இந்த ஹேப்பி நியூ இயர் திட்டங்கள் டேட்டா மற்றும் டிஜிட்டல் சலுகைகள் இரண்டையும் ஒன்றாக வழங்குவதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான தேர்வை வழங்குகின்றன.

மேலும் படிக்க | ஆன்லைன் 18+ கன்டென்ட் - மத்திய அரசு எடுத்த அதிரடி முடிவு

மேலும் படிக்க | மெகா ரீசார்ஜ் திட்டங்கள், 365 நாட்கள் பயன்: ஏர்டெல்லின் சூப்பர் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள்

 

JioJio New Year Plan5g Data planJio Latest NewsTechnology News

