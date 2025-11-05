ஜியோ திட்டம்: பல நன்மைகளுடன், வரம்பற்ற 5G டேட்டாவைப் பெறலாம்

Jio Special Recharge: ரிலையன்ஸ் ஜியோ 500 கோடிக்கும் அதிகமான பயனர்களைக் கொண்டுள்ளது, இப்போது நிறுவனம் அதன் 5G SA (தனித்தனி) நெட்வொர்க்கை மேம்படுத்துவதற்காக மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த மற்றும் கண்கவர் சலுகையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வெறும் ₹601க்கு, ஜியோ வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு வரம்பற்ற 5G தரவை வழங்குகிறது. இந்த ரீசார்ஜ் திட்டம் அடிப்படையில் 5G மேம்படுத்தல் வவுச்சர் தொகுப்பாகும், இது 1.5GB தினசரி தரவுத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்காக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ரூ.601 வவுச்சர் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது?
இந்த ரூ.601 திட்டத்தின் மூலம், பயனர்கள் ரூ.51 மதிப்புள்ள 12 மேம்படுத்தல் வவுச்சர்களைப் பெறுவார்கள். வாடிக்கையாளர்கள் இந்த வவுச்சர்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் தொலைபேசிகளை 5G நெட்வொர்க்குடன் ஒரு வருடம் முழுவதும் கூடுதல் செலவின்றி இணைத்து வைத்திருக்கலாம் மற்றும் வரம்பற்ற 5G தரவை அனுபவிக்கலாம். 1.5GB தினசரி டேட்டா திட்டத்துடன் ரீசார்ஜ் செய்த வாடிக்கையாளர்கள் எப்போதும் 5G நெட்வொர்க்கை அணுகலாம். இந்த வவுச்சர் ஜியோ தனது 5G நெட்வொர்க்கை பணமாக்குவதற்கும், ஒரு பயனருக்கு சராசரி வருவாயை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது.
எந்தெந்த பயனர்கள் தகுதியுடையவர்கள்?
TelecomTalk அறிக்கையின்படி, ரூ.601 திட்டத்தை ஏற்கனவே ஜியோவின் 1.5GB தினசரி டேட்டா திட்டத்தைப் பயன்படுத்தும் பயனர்கள் மட்டுமே பெற முடியும். 1GB தினசரி டேட்டா திட்டத்தைப் பயன்படுத்தும் பயனர்கள் தகுதி பெற மாட்டார்கள். வாடிக்கையாளர்கள் ஜியோவிலிருந்து தனித்தனியாக ரூ.51 திட்டத்தையும் வாங்கலாம் என்றாலும், ரூ.601 தொகுப்பு திட்டம் 1.5GB டேட்டா உள்ள பயனர்களுக்கு மட்டுமே பயனளிக்கும். ரூ.101 மற்றும் ரூ.151 விலையில் பிற 5G மேம்படுத்தல் வவுச்சர்களையும் ஜியோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
திட்டத்தை எவ்வாறு ரெடீம் செய்வது?
வாடிக்கையாளர்கள் இந்த பரிசு வவுச்சரை தங்களுக்காகவோ அல்லது தங்கள் நண்பர்களுக்காகவோ வாங்கலாம் என்று ஜியோ தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. iOS மற்றும் Android இரண்டிற்கும் கிடைக்கும் MyJio செயலி மூலம் முழு ரூ.601 திட்டத்தையும் மற்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு மாற்றலாம். அதேசமயம் தனிப்பட்ட ரூ.51 வவுச்சர்களை மற்ற பயனர்களுக்கு மாற்ற முடியாது. எனினும் ரூபாய் 601 மதிப்புள்ள முழு தொகுப்பையும் மட்டுமே நீங்கள் பரிசளிக்க முடியும். இந்த வவுச்சர்களை ரெடீம் செய்ய, பயனர்கள் MyJio செயலியில் உள்ள My Voucher பகுதிக்குச் செல்ல வேண்டும்.
