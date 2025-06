வெறும் ரூ.198 திட்டம், 40 நாட்களுக்கு அன்லிமிடெட் வசதிகளை பெறலாம்

ஜியோ (Jio), ஏர்டெல் (Airtel) மற்றும் வோடபோன் ஐடியா (Vodafone Idea) அல்லது விஐ (Vi) போன்ற தனியார் நெட்வொர்க்குகளின் சமீபத்திய விலை உயர்வுகளால், பல மொபைல் பயனர்கள் இப்போது மிகவும் மலிவு ரீசார்ஜ் திட்டங்களுக்காக பிஎஸ்என்எல் பக்கம் மாறத்துவங்கியுள்ளனர். இதனால், BSNL நெட்வொர்க்கிற்கு பல லட்சம் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் புதிதாக சேர்ந்துள்ளனர்.

இன்று நாட்டில் முக்கியமாக இரண்டு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் உள்ளன, இரண்டும் தனியார் நிறுவனங்கள். இரண்டிலும் நல்ல எண்ணிக்கையிலான பயனர்கள் உள்ளனர், இந்த தனியார் நிறுவனங்களின் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் விலை உயர்ந்து வருவதால், வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்துகிறது, ஆனால் பிஎஸ்என்எல் இன்றும் கூட பல மலிவு விலை திட்டங்களை தந்து வருகிறது.

BSNL-ன் மலிவான திட்டம், நீண்ட செல்லுபடியாகும் காலம்

உங்களிடம் BSNL சிம் கார்டு இருந்தால், உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது. BSNL ஒரு புதிய மற்றும் மலிவான திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த BSNL திட்டத்தின் விலை ரூ.198 ஆகும். மேலும் இந்த திட்டத்தில் 40 நாட்கள் வேலிடிட்டியை நீங்கள் பெறுவீர்கள். இந்த BSNL திட்டத்தில், நீங்கள் தினமும் 2 ஜிபி அதிவேக டேட்டாவைப் பெறுவீர்கள், அதாவது, இந்த டேட்டாவை 40 நாட்கள் முழுவதும் பெறுவீர்கள். 2 ஜிபி டேட்டா தீர்ந்த பிறகு, 40kbps வேகத்தில் வரம்பற்ற டேட்டாவைப் பெறுவீர்கள். இந்தத் திட்டம் பற்றிய தகவல்களை BSNL இன்ஸ்டாகிராமில் வழங்கியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தில் அழைப்பு வசதி இல்லை, ஏனெனில் இது ஒரு டேட்டா திட்டம் ஆகும்.

Tired of topping up daily? Switch to BSNL ₹198 - Unlimited Data for 40 Days Recharge smart. Live unlimited.

One Plan to Rule Them All!

BSNL ரூ.1,499 ரீசார்ஜ் திட்ட சலுகை

சில நாட்களுக்கு முன்பு, ஆயுதப்படைகளின் துணிச்சலைப் போற்றும் வகையில் சிறப்பு ரீசார்ஜ் சலுகையை நிறுவனம் அறிவித்து இருந்தது. இந்த சலுகை ஆபரேஷன் சிந்தூரை கௌரவிக்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் கீழ், வாடிக்கையாளர் ரூ.1,499 ரீசார்ஜ் செய்தால், அந்தத் தொகையில் 2.5% பாதுகாப்புத் துறைக்கு நன்கொடையாக வழங்கப்படும். இதனுடன், பயனருக்கு 2.5% கேஷ்பேக் வடிவில் திரும்பப் கிடைக்கும். இந்த சலுகை ஜூன் 30 வரை வேலிடிட்டி பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Not Just a Recharge. A Tribute in Every Tap.

Recharge with BSNL 1499 Plan. Get Unlimited Calls, 24GB Data for 336 Days Validity.

BSNL Contributing 5%- 2.5% for Our Indian Armed Forces and 2.5% will be returned back to You.

Valid till 30th June. Recharge via BSNL Website or… pic.twitter.com/MdxX9zVf8W

— BSNL India (@BSNLCorporate) June 17, 2025