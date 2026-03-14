Lava Bold 2 5G ஆனது அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, பிற முழு விவரங்கள் இதோ

Lava Bold 2 5G Smartphone Launched: Lava Bold 2 5G ஸ்மார்ட்போன் நேற்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 2025 ஆம் ஆண்டில் நொய்டாவைத் தளமாகக் கொண்ட தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Lava Bold 5G ஸ்மார்ட்போனின் அடுத்த தலைமுறை மாடலாகும். புதிய Lava Bold 2 5G, போனில் இரண்டு வண்ணத் தேர்வுகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள், அதேபோல் இதில் ஒரு RAM மற்றும் சேமிப்பக அமைப்பில் வழங்கப்படும். புதிய Lava Bold 2 5G, MediaTek Dimensity 7000-தொடர் சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இந்த சாதனம், 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.67-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. எனவே இந்த போனின் விலை மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்ன, மற்றும் இந்த போனை வாங்குவது 'WORTH' ஆ? என்பதற்கான முழுமையான விவரத்தை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.
இந்தியாவில் Lava Bold 2 5G போனின் விலை மற்றும் பிற விவரங்கள்
இந்தியாவில், 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதியைக் கொண்ட ஒரே ஒரு மாடலான Lava Bold 2 5G போனின் விலை ரூ.12,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. Lava Bold 2 5G போனை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவச doorstep service ஐ வழங்கும்.
இந்தத் தொலைபேசி, வரும் மார்ச் 19 அன்று பிற்பகல் 12:00 மணிக்கு (IST) Amazon தளத்தில் இந்தியாவில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். Lava Bold 2 5G ஆனது Feather White மற்றும் Midnight Black ஆகிய இரண்டு வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும்.
Introducing Bold 2 5G – Bold Design. Fearless Performance
Special Launch Price
6GB+128GB – 12,999
Sale Starts: 19th March, 12PM
Notify Me: https://t.co/9klnVr1zw0
2.6GHz MediaTek Dimensity 7060 Processor – 5,00,000+ AnTuTu Score
16.94cm (6.67") FHD+ AMOLED Display… pic.twitter.com/W8gg2lzxuA
— Lava Mobiles (@LavaMobile) March 14, 2026
Lava Bold 2 5G விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்
Lava Bold 2 5G, Android 15 இயங்குதளத்தில் இயங்கும், இது அந்நிறுவனத்தின் புதிய இரட்டை சிம் (Dual-SIM) ஸ்மார்ட்போனாகும். இந்த சாதனம், தேவையற்ற மென்பொருள்களோ (bloatware) அல்லது விளம்பரங்களோ இல்லாத ஒரு பயனர் அனுபவத்தை வழங்கும் என்று LAVA தொழில்நுட்ப நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.67-அங்குல Full-HD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளைத் தாங்கும் திறனுக்கான IP64 தரச்சான்றையும் இத்தொலைபேசி பெற்றுள்ளது.
Lava நிறுவனத்தின் இந்தப் புதிய ஸ்மார்ட்போன், அதிகபட்சமாக 2.6GHz வேகத்தைக் கொண்ட MediaTek Dimensity 7060 சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. AnTuTu பெஞ்ச்மார்க் சோதனையில் இது 0.5 மில்லியனுக்கும் (500,000) அதிகமான புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளதாக Lava நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6GB LPDDR5 RAM மற்றும் 128GB UFS 3.1 உள்ளடக்கச் சேமிப்பகத்துடனும் வருகிறது.
கேமராக்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், Lava Bold 2 5G ஸ்மார்ட்போனின் பின்பக்கத்தில், LED ஃபிளாஷ் துணையுடன் கூடிய இரட்டை கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இத்தொலைபேசியில் Sony சென்சார் பொருத்தப்பட்ட 50 மெகாபிக்சல் முதன்மைப் பின்பக்கக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்த புதிய Lava போனில் 8 மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளது.
Lava Bold 2 5G ஆனது 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 33W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. பாதுகாப்பிற்காக, இந்தச் சாதனத்தில் திரைக்குள்ளேயே கைரேகை ஸ்கேனர் (in-display fingerprint scanner) வழங்கப்பட்டுள்ளது. Lava Bold 2 5G-யின் தடிமன் 7.55 மி.மீ ஆகும்.
