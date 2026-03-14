English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
Lava Bold 2 5G ஆனது அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, பிற முழு விவரங்கள் இதோ

Lava Bold 2 5G இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி MediaTek Dimensity 7000-தொடர் சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இந்தத் தொலைபேசியின் விலை, மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 14, 2026, 03:02 PM IST
  • Lava Bold 2 5G போனின் விலை மற்றும் பிற விவரங்கள்
  • Lava Bold 2 5G விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

Lava Bold 2 5G Smartphone Launched: Lava Bold 2 5G ஸ்மார்ட்போன் நேற்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 2025 ஆம் ஆண்டில் நொய்டாவைத் தளமாகக் கொண்ட தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Lava Bold 5G ஸ்மார்ட்போனின் அடுத்த தலைமுறை மாடலாகும். புதிய Lava Bold 2 5G, போனில் இரண்டு வண்ணத் தேர்வுகளை நீங்கள் பெறுவீர்கள், அதேபோல் இதில் ஒரு RAM மற்றும் சேமிப்பக அமைப்பில் வழங்கப்படும். புதிய Lava Bold 2 5G, MediaTek Dimensity 7000-தொடர் சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இந்த சாதனம், 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.67-அங்குல AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. எனவே இந்த போனின் விலை மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்ன, மற்றும் இந்த போனை வாங்குவது 'WORTH' ஆ? என்பதற்கான முழுமையான விவரத்தை இந்த கட்டுரையில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்தியாவில் Lava Bold 2 5G போனின் விலை மற்றும் பிற விவரங்கள்

இந்தியாவில், 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதியைக் கொண்ட ஒரே ஒரு மாடலான Lava Bold 2 5G போனின் விலை ரூ.12,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. Lava Bold 2 5G போனை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவச doorstep service ஐ வழங்கும்.

இந்தத் தொலைபேசி, வரும் மார்ச் 19 அன்று பிற்பகல் 12:00 மணிக்கு (IST) Amazon தளத்தில் இந்தியாவில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். Lava Bold 2 5G ஆனது Feather White மற்றும் Midnight Black ஆகிய இரண்டு வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும்.

Lava Bold 2 5G விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்

Lava Bold 2 5G, Android 15 இயங்குதளத்தில் இயங்கும், இது அந்நிறுவனத்தின் புதிய இரட்டை சிம் (Dual-SIM) ஸ்மார்ட்போனாகும். இந்த சாதனம், தேவையற்ற மென்பொருள்களோ (bloatware) அல்லது விளம்பரங்களோ இல்லாத ஒரு பயனர் அனுபவத்தை வழங்கும் என்று LAVA தொழில்நுட்ப நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், 120Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.67-அங்குல Full-HD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளைத் தாங்கும் திறனுக்கான IP64 தரச்சான்றையும் இத்தொலைபேசி பெற்றுள்ளது.

Lava நிறுவனத்தின் இந்தப் புதிய ஸ்மார்ட்போன், அதிகபட்சமாக 2.6GHz வேகத்தைக் கொண்ட MediaTek Dimensity 7060 சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. AnTuTu பெஞ்ச்மார்க் சோதனையில் இது 0.5 மில்லியனுக்கும் (500,000) அதிகமான புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளதாக Lava நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் 6GB LPDDR5 RAM மற்றும் 128GB UFS 3.1 உள்ளடக்கச் சேமிப்பகத்துடனும் வருகிறது.

கேமராக்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், Lava Bold 2 5G ஸ்மார்ட்போனின் பின்பக்கத்தில், LED ஃபிளாஷ் துணையுடன் கூடிய இரட்டை கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இத்தொலைபேசியில் Sony சென்சார் பொருத்தப்பட்ட 50 மெகாபிக்சல் முதன்மைப் பின்பக்கக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இந்த புதிய Lava போனில் 8 மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமராவும் இடம்பெற்றுள்ளது.

Lava Bold 2 5G ஆனது 5,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 33W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. பாதுகாப்பிற்காக, இந்தச் சாதனத்தில் திரைக்குள்ளேயே கைரேகை ஸ்கேனர் (in-display fingerprint scanner) வழங்கப்பட்டுள்ளது. Lava Bold 2 5G-யின் தடிமன் 7.55 மி.மீ ஆகும்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Lava Bold 2 5GlavaSmartPhoneLava Bold 2 5G price

Trending News