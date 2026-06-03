/Lava Bold N2 5G இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: மலிவு விலையில் அட்டகாசமான அம்சங்கள்

Lava Bold N2 5G: Lava நிறுவனம் தனது புதிய பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போனை இன்று இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்நிறுவனம் இதனை 'Lava Bold N2 5G' என்ற பெயரில் வெளியிடுகிறது. பெரிய திரை, நீண்ட நேர பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் அன்றாடப் பணிகளுக்குத் தேவையான நம்பகமான செயல்திறன் ஆகியவற்றை, மலிவு விலையில் எதிர்பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்டே இந்நிறுவனம் இந்தத் தொலைபேசியை வடிவமைத்துள்ளது.
அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே வெளியாகியுள்ள விவரக்குறிப்புகளின்படி, இந்தத் தொலைபேசி பல ஈர்க்கக்கூடிய அம்சங்களுடன் கூடிய ஒரு 'நுழைவு-நிலை' (entry-level) ஸ்மார்ட்போனாகச் சந்தைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சாதனம் இன்று, அதாவது ஜூன் 3, 2026 அன்று, இந்திய நேரப்படி (IST) மதியம் 12:00 மணிக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
வெளியீட்டிற்குப் பிறகு, Lava நிறுவனத்தின் இந்த மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போன், Amazon-இல் மட்டுமே பிரத்யேகமாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இந்தத் தொலைபேசிக்காக Amazon-இல் ஒரு பிரத்யேக இணையப்பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது, அலைபேசியின் இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பு குறித்த விவரங்களை வெளிப்படுத்துகிறது.
Lava Bold N2 5G முக்கிய விவரங்கள்
|Lava Bold N2 5G அம்சம்
|விவரம்
|அறிமுகம்
|ஜூன் 3
|எங்கு வாங்கலாம்?
|Amazon
|திரை
|6.75 அங்குல HD+ IPS LCD திரை
|செயல்திறன்
|Unisoc SC9863A செயலி
|கேமரா
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13-மெகாபிக்சல் முதன்மை பின்பக்க கேமரா
5-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா
|பேட்டரி
|5000mAh பேட்டரி
Lava Bold N2 5G தொலைபேசியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னரே, அதன் விவரக்குறிப்புகள் ஏறக்குறைய அனைத்தும் வெளியாகிவிட்டன. இந்தத் தொலைபேசியில் 6.75 அங்குல HD+ IPS LCD திரை இடம்பெறலாம் என்றும், இது 90Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், பெரிய திரையும், திரையைச் சீராக நகர்த்திப் பார்க்கும் (smooth scrolling) அனுபவமும் இணைவதால், காணொளிகள் பார்ப்பதற்கும், சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கும், சாதாரண விளையாட்டுகளை விளையாடுவதற்கும் இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் Unisoc SC9863A செயலியால் இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கிராஃபிக்ஸ் பணிகளுக்காக, இதில் PowerVR GE8322 GPU இடம்பெறலாம். இந்தச் சாதனம் 4GB LPDDR4X RAM மற்றும் 64GB உள்ளடக்கச் சேமிப்பகத்துடன் (internal storage) வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேவைப்பட்டால், SD அட்டை (card) வாயிலாக இந்தச் சேமிப்பகத்தை மேலும் விரிவுபடுத்திக்கொள்ள முடியும்.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Lava Bold N2 5G தொலைபேசியின் பின்பக்கத்தில் 13-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேவேளையில், செல்ஃபிக்கள் மற்றும் காணொளி அழைப்புகளுக்காக, இந்தத் தொலைபேசியில் 5-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா இடம்பெறலாம். அடிப்படைப் புகைப்படத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு இந்த கேமரா அமைப்பு போதுமானதாக இருக்கும்.
கூடுதலாக, இந்தத் தொலைபேசியின் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாக அதன் 5000mAh பேட்டரி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் பேட்டரி ஆயுளை வழங்கக்கூடியது. இந்த பேட்டரியை மீண்டும் சார்ஜ் செய்ய, 10W வேகத்திலான வயர்டு சார்ஜிங் (wired charging) வசதியையும் இந்தச் சாதனம் ஆதரிக்கும். இந்தத் தொலைபேசியின் பின்பக்கப் பலகமும் (back panel) சட்டமும் (frame) பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் செய்யப்பட்டிருக்கும். இந்தச் சாதனம் IP64 தரமதிப்பீட்டையும் கொண்டிருக்கலாம். இது லேசான நீர் தெறிப்புகளிலிருந்து சாதனத்தைப் பாதுகாக்கும்.
Lava Bold N2 4G ஸ்மார்ட்போன் பிப்ரவரி 17 அன்று இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்தத் தொலைபேசி ₹7,499 என்ற அறிமுக விலையில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த விலையானது 4GB RAM மற்றும் 64GB உள்ளடக்கச் சேமிப்பகத்தைக் கொண்ட வகைக்குப் பொருந்தும். இந்தச் சாதனம் 6.75 அங்குல HD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 90Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) வழங்குகிறது. இக்கருவி Unisoc SC9863A செயலியால் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது 5,000mAh திறன் கொண்ட வலிமையான பேட்டரியுடன் வருகிறது. இந்தத் தொலைபேசியில் இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் 13-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா சென்சார் மற்றும் 5-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா ஆகியவை அடங்கும்.
Lava Bold N2 5G ஸ்மார்ட்போன் இன்று (ஜூன் 3) அறிமுகம் ஆகும்.
Lava Bold N2 5G ஸ்மார்ட்போனை அமேசானில் மட்டுமே பிரத்யேகமாக வாங்க முடியும்.
Lava Bold N2 5G ஸ்மார்ட்போன் 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.