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Lava Bold N2 5G இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: மலிவு விலையில் அட்டகாசமான அம்சங்கள்

Lava Bold N2 5G: Lava நிறுவனத்தின் இந்த மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போன், Amazon-இல் மட்டுமே பிரத்யேகமாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இந்தத் தொலைபேசிக்காக Amazon-இல் ஒரு பிரத்யேக இணையப்பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 10:51 AM IST
Lava Bold N2 5G இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: மலிவு விலையில் அட்டகாசமான அம்சங்கள்
Image Credit: Lava Bold N2 5G Launch (Photo: Lava)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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