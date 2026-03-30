Lava Bold N2 Pro 4G நாளை இந்தியாவில் அறிமுகம்: கம்மி விலையில் வியக்க வைக்கும் அம்சங்கள்

Lava நிறுவனம் தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான 'Lava Bold N2 Pro 4G'போனை இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. Lava Bold N2 Pro 4G போனின் அறிமுகம், பிரபல மின்வணிகத் தளமான Flipkart தளத்தின் இணையதளம் வாயிலாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த இணையப் பட்டியலில், வரவிருக்கும் Lava ஸ்மார்ட்போனின் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களும், அதன் அறிமுகமாக தேதியும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. LAVA Bold N2 Pro 4G ஸ்மார்ட்போன், 6.67 அங்குல HD+ LCD திரையைக் கொண்டிருக்கும். LAVA Bold N2 Pro 4G போனின் முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள் முதல் அதன் பிற சிறப்பம்சங்கள் வரை அனைத்தையும் இந்த கட்டுரையில் விரிவாக காணலாம்.
Lava Bold N2 Pro 4G எப்போது அறிமுகமாகும்?
Lava Bold N2 Pro 4G ஸ்மார்ட்போன், நாளை அதாவது மார்ச் 31 அன்று மதியம் 12:00 மணி அளவில் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியின் வடிவமைப்பு மற்றும் அம்சங்கள் குறித்த விவரங்களை இணையப் பட்டியல்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன. LAVA Bold N2 Pro 4G ஸ்மார்ட்போன், இந்தியாவில் 'Aurora Gold' மற்றும் 'Eclipse Gray' ஆகிய வண்ணத் தேர்வுகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை மற்றும் விற்பனை தொடர்வான அனைத்து விவரங்களும் செவ்வாய்க்கிழமையன்று நடைபெறும் அதன் அறிமுக நிகழ்வின்போது வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Lava Bold N2 Pro 4G விவரக்குறிப்புகள்
Lava Bold N2 Pro 4G ஸ்மார்ட்போனானது, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.67-இன்ச் HD+ LCD திரையைக் கொண்டிருக்கும். LAVA Bold N2 Pro 4G போனில் 5,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெறும்; இது USB Type-C போர்ட் வழியாக சார்ஜ் செய்யப்படும். தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்கும் வகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் IP54 தரச்சான்றிதழுடன் வருகிறது. இந்தத் தொலைபேசி Android 15 இயங்குதளத்தில் இயங்குவதுடன், தேவையற்ற மென்பொருட்கள் (bloatware) மற்றும் விளம்பரங்கள் ஏதுமின்றி இருக்கும்.
Lava Bold N2 Pro 4G India mein 31 March ko Flipkart pe launch hone wala hai!
• 6.67" HD+ 120Hz display
• Unisoc T7250 SoC
• 50MP triple AI rear camera#LavaBoldN2Pro#LavaIndia#Lava pic.twitter.com/D7TKhL1x7w
— Himanshu Sharm (@globe_the_03) March 28, 2026
கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, LAVA Bold N2 Pro 4G ஸ்மார்ட்போனின் பின்பக்கத்தில் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா இடம்பெறும். முன்பக்க கேமரா அல்லது பிற கேமரா சென்சார்கள் குறித்த விவரங்கள் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை. Flipkart மைக்ரோசைட்டின் தகவலின்படி, LAVA Bold N2 Pro 4G ஸ்மார்ட்போன் Unisoc T7250 செயலியால் இயங்கும். மேலும், இது 4GB RAM மற்றும் 64GB உள்ளடக்க சேமிப்பகத்துடன் (internal storage) வரும். அறிமுகத்தின்போது, வேறுபட்ட நினைவக கட்டமைப்புகள் (memory configurations) கிடைக்குமா என்பது தற்போதுவரை தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
Lava Bold N2 Pro 4G ஸ்மார்ட்போன், Unisoc T7250 சிப்செட்டுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இது 12-நானோமீட்டர் கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அடிப்படை நிலை (entry-level) செயலியாகும். இந்த மொபைல் CPU ஆனது 1.6 GHz முதல் 1.8 GHz வரையிலான கடிகார வேகத்தில் (clock speeds) இயங்கும் திறன் கொண்டது. அந்த நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, இந்தச் சாதனம் AnTuTu சோதனையில் 240,000 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளது.
Lava Bold N2 Pro 4G ஸ்மார்ட்போன், 'Extended RAM' தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 4GB RAM வசதியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இத்தொழில்நுட்பமானது, சாதனத்தின் இயற்பியல் நினைவகத்துடன் கூடுதலாக 4GB மெய்நிகர் (Virtual) RAM-ஐச் சேர்ப்பதன் மூலம், அதன் மொத்த RAM திறனை 8GB-ஆக (4GB + 4GB) உயர்த்தும். இந்த புதிய Bold N2 Pro ஸ்மார்ட்போன், 128GB சேமிப்பக வசதியுடன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது. Lava நிறுவனத்தின் இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன் Android 15 இயங்குதளத்தில் வெளியாகும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
Lava Bold N2 Pro 4G இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்படும்?
இந்த போனின் திரை அளவு மற்றும் சிறப்பம்சம் என்ன?
Lava Bold N2 Pro 4G எந்த செயலியில் (Processor) இயங்குகிறது?
