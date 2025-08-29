Lava Play Ultra 5G vs Redmi 15 5G: உங்க அடுத்த போன் எது? முழு ஒப்பீடு இதோ

Lava Play Ultra 5G vs Redmi 15 5G: உங்கள் ஸ்மார்ட்போனை மாற்றும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? நேர்த்தியான அம்சங்கள் கொண்ட நல்ல பட்ஜெட் போனை வாங்க எண்ணம் கொண்டுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்ற 2 நல்ல ஸ்மார்ட்போன்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். சிறந்த வடிவமைப்புகள், பெரிய பேட்டரிகள் மற்றும் நியாயமான விலைகளைக் கொண்டிருக்கும் 2 போன்களின் விவரக்குறிப்புகளை இங்கு ஆராயலாம்.
ரெட்மி 15 5ஜி மற்றும் லாவா ப்ளே அல்ட்ரா 5ஜி ஆகியவை இந்தப் பிரிவில் வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன. செயல்திறன், டிஸ்ப்ளே, கேமராக்கள் மற்றும் விலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த 2 போன்களின் முழுமையான ஒப்பீட்டை இங்கே காணலாம்.
லாவா ப்ளே அல்ட்ரா 5ஜி vs ரெட்மி 15 5ஜி: செயலி
Lava Play Ultra 5G
- லாவா ப்ளே அல்ட்ரா 5ஜியில் 2.5GHz க்ளாஸ் ஸ்பீட் மற்றும் ஆக்டா-கோர் கட்டமைப்பைக் கொண்ட மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7300 செயலி உள்ளது.
- இதில் எண்ட்-டு-எண்ட் மல்டிடாஸ்கிங்கிற்காக 6ஜிபி ரேம் மற்றும் கூடுதலாக 6ஜிபி வர்டுவல் ரேம் உள்ளன.
- இதன் ஸ்டோரேஜ் 128ஜிபி ஆகும், ஆனால் ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் மூலம் இதை 1TB வரை நீட்டிக்க முடியும்.
Redmi 15 5G
- Redmi 15 5G -இல், octa-core 2.3GHz செயலியுடன் கூடிய Qualcomm Snapdragon 6s Gen3 சிப்செட் உள்ளது.
- இதில் 6GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பகமும் உள்ளது.
- இங்கே ஒரு பிரத்யேக மெமரி கார்டு ஸ்லாட் கிடைக்கிறது.
- இது அதிக சேமிப்பிடத்தைப் பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.
Lava Play Ultra 5G vs Redmi 15 5G: டிஸ்ப்ளே மற்றும் பேட்டரி
Lava Play Ultra 5G
- Lava Play Ultra 5G, 1080×1920 பிக்சல்கள் கொண்ட 6.67-இன்ச் AMOLED ஸ்க்ரீன், 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் பஞ்ச்-ஹோல் திரையைக் கொண்டுள்ளது.
- இது 100% DCI-P3 வண்ண வரம்பை ஆதரிக்கிறது.
- இது விஷுவல்களை மேம்படுத்துகிறது.
- இந்த ஸ்மார்ட்போன், 33W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் 5000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
- இது தினசரி பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றது.
Redmi 15 5G
- Redmi 15 5G 1080×2340 தெளிவுத்திறனுடன் பெரிய 6.9-இன்ச் IPS டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.
- TÜV Rheinland இன் லோ ப்ளூ லைட் மற்றும் ஃப்ளிக்கர் ஃப்ரீ சான்றிதழ் இதனுடன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
- 288Hz சேம்ப்ளிங் ரேட்டுடன் கூடிய 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் இதை இன்னும் கேமிங் சார்ந்ததாக ஆக்குகிறது.
- 33W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 18W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரி மூலம் பவர் பராமரிக்கப்படுகிறது.
Lava Play Ultra 5G vs Redmi 15 5G: கேமரா
- Lava Play Ultra 5G, OIS ஆதரவுடன் 64MP + 5MP இரட்டை பின்புற கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இதனால் 30fps இல் 4K வீடியோக்களைப் பதிவுசெய்ய முடியும். மேலும் இதில் 13MP Sony IMX682 முன் கேமரா உள்ளது. இது படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களில் நிலையான வெளியீட்டை வழங்குகிறது.
- Redmi 15 5G பின்புறத்தில் 50MP உடன் இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது 1080p இல் ரெகார்ட் செய்யும் திறன் கொண்டது. முன்புறத்தில் உள்ள 8MP செல்ஃபிக்களுக்கானது. கேமரா அம்சங்களில் லாவா முன்னணியில் இருப்பது போல் தெரிகிறது.
Lava Play Ultra 5G vs Redmi 15 5G: விலை
- லாவா ப்ளே அல்ட்ரா 5ஜியின் விலை ₹14,998. வாடிக்கையாளர்கள் பணம் செலுத்தும்போது கூடுதல் கூப்பனை வழங்கி ₹1,000 தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.
- ரெட்மி 15 5ஜியின் விலை ₹14,999.
இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களும் விலை அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட சமமாகவே உள்ளன.
Lava Play Ultra 5G vs Redmi 15 5G: மொத்த ஒப்பீடு
- லாவா ப்ளே அல்ட்ரா 5ஜி மெல்லியதாகவும், இலகுவாகவும், கேமரா அம்சத்தில் சிறப்பாகவும் உள்ளது.
- ரெட்மி 15 5ஜி பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் ஸ்க்ரீன் ஸ்மூத்னசில் சிறப்பாக உள்ளது.
- இரண்டின் விலையும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றாகவே உள்ளது.
- இந்த இரண்டுக்கும் இடையிலான தேர்வு நீங்கள் கேமரா மற்றும் போர்ட்டபிளிட்டிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறீர்களா அல்லது பேட்டரி மற்றும் விளையாட்டு செயல்திறனுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறீர்களா என்பதைப் பொறுத்தது.
