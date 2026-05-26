/Lava SHARK 2 5G இந்தியாவில் அறிமுகம்: விலை வெறும் ரூ.11,999... பேட்டரி, கேமரா பிற விவரங்கள் இதோ

Lava SHARK 2 5G: Lava நிறுவனம் இன்று (மே 26), தனது புதிய பட்ஜெட் விலை 5G ஸ்மார்ட்போனான 'Lava SHARK 2 5G'-ஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பெரிய பேட்டரி, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட திரை மற்றும் எவ்விதச் சேர்க்கைகளும் இல்லாத (clean) Android அனுபவம் ஆகிய சிறப்பம்சங்களுடன் இந்தத் தொலைபேசியை நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மலிவு விலையில் சக்திவாய்ந்த அம்சங்களை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த புதிய தொலைபேசி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் தொலைபேசியில் பிரம்மாண்டமான 6000mAh பேட்டரி மற்றும் UNISOC T8200 செயலி ஆகியவை பொருத்தப்பட்டுள்ளன. Lava SHARK 2 5G-இன் விற்பனை ஜூன் 10, 2026 அன்று தொடங்க உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை ₹11,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனை, ஜூன் 10, 2026 முதல் நாடு முழுவதும் உள்ள சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் வாங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Lava SHARK 2 5G முக்கிய அம்சங்கள்
|Lava SHARK 2 5G அம்சங்கள்
|விவரம்
|அறிமுகம்
|மே 26 2026 (இன்று)
|விற்பனை
|ஜூன் 10, 2026
|விலை
|₹11,999
|திரை
|120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கும் 6.75-அங்குல HD+ LCD திரை
|செயலி
|ஆக்டா-கோர் (Octa-core) 6nm UNISOC T8200 செயலி
|கேமரா
|13-மெகாபிக்சல் AI பின்புறக் கேமரா
Lava SHARK 2 5G ஸ்மார்ட்போன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கும் 6.75-அங்குல HD+ LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. திரையை ஸ்க்ரோல் செய்யும்போதும் (scrolling), கேம்கள் விளையாடும்போதும் மிகச் சீரான மற்றும் மென்மையான அனுபவத்தை இது உறுதி செய்வதாக நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. இந்தத் தொலைபேசி IP64 தரச்சான்றையும் பெற்றுள்ளது. வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, 'Sonar Gold' மற்றும் 'Arya Blue' ஆகிய இரண்டு வண்ணத் தேர்வுகளில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
Lava SHARK 2 5G, ஆக்டா-கோர் (Octa-core) 6nm UNISOC T8200 செயலியின் மூலம் இயங்குகிறது. இந்தத் தொலைபேசி 500,000-க்கும் அதிகமான AnTuTu மதிப்பெண்ணைப் பெற்றுள்ளதாக நிறுவனம் குறிப்பிடுகிறது. இந்தச் சாதனத்தில் 4GB LPDDR4x RAM வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை 'Virtual RAM' தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி 8GB வரை விரிவுபடுத்திக்கொள்ள முடியும். மேலும், இதில் 64GB UFS 2.2 சேமிப்பக வசதியும் உள்ளது. இதனை microSD அட்டை மூலம் 1TB வரை விரிவுபடுத்திக்கொள்ளலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போன், எவ்விதச் சேர்க்கைகளும் இல்லாத (clean) Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது.
புகைப்படங்களை எடுப்பதற்காக, இந்தத் தொலைபேசியில் 13-மெகாபிக்சல் AI பின்புறக் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 5-மெகாபிக்சல் முன்புறக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
போதுமான பவர் பேக் அப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், நீண்ட நேரம் நீடித்து உழைக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டமான 6000mAh பேட்டரி இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இது 18W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இந்தச் சாதனம் சுமார் 13 மணி நேரம் 35 நிமிடங்கள் YouTube வீடியோக்களை இயக்கும் திறனையும், சுமார் 12 மணி நேரம் 23 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியான திரை பயன்பாட்டு நேரத்தையும் வழங்கக்கூடியது என Lava நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
இந்தத் தொலைபேசியில் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்ட கைரேகை சென்சார் இடம்பெற்றுள்ளது. இணைப்பு வசதிகளுக்காக, இது 5G, 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS மற்றும் USB Type-C போர்ட் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்தத் தொலைபேசியின் எடை 210 கிராம்கள் ஆகும். இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அம்சங்கள் மற்றும் விலை, அனைவரையும் கவரும் வகையில் உள்ளதால், இதை வாங்க, ஜூன் 10 ஆம் தேதிக்காக பயனர்கள் காத்திருக்கிறார்கள்.
