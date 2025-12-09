English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • கசிந்தது! Redmi Note 15 வெளியீட்டுத் தேதி! மெகா ஸ்கிரீன், பவர்ஃபுல் பேட்டரி, 108MP கேமரா உறுதி

கசிந்தது! Redmi Note 15 வெளியீட்டுத் தேதி! மெகா ஸ்கிரீன், பவர்ஃபுல் பேட்டரி, 108MP கேமரா உறுதி

டிப்ஸ்டர்கள் யோகேஷ் பிரார் மற்றும் அபிஷேக் யாதவ் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, Xiaomi நிறுவனம் அதன் Redmi Note 15 தொடரை முந்தைய ஆண்டுகளைப் போலவே படிபடியாக வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 9, 2025, 06:29 PM IST
  • Redmi Note 15 Pro மற்றும் Pro Plus மாடல்களின் சிறப்பு அம்சங்கள்
  • Redmi Note 15 தொடரின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை
  • Redmi Note 15-இன் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள்

கசிந்தது! Redmi Note 15 வெளியீட்டுத் தேதி! மெகா ஸ்கிரீன், பவர்ஃபுல் பேட்டரி, 108MP கேமரா உறுதி

Redmi Note 15 Launch Date: Xiaomi நிறுவனம் தனது அடுத்த மிட் ரேஞ்ச் தொடரான Redmi Note 15-ஐ இந்தியாவில் விரைவில் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. நன்கு அறியப்பட்ட டிப்ஸ்டர்களான யோகேஷ் பிரார் மற்றும் அபிஷேக் யாதவ் ஆகியோரின் தகவல்படி, Redmi Note 15 தொடரானது வரும் ஜனவரி 6, 2026 அன்று வெளியிடப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Xiaomi இந்தத் தொடரை படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. முதலில் அடிப்படை Redmi Note 15 மாடலும், அதைத் தொடர்ந்து Note 15 Pro மற்றும் Note 15 Pro Plus மாடல்களும் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த வெளியீட்டை Xiaomi நிறுவனம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Redmi Note 15-இன் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள்

சில ஊடக செய்திகளின் கசிவுகளின்படி, பேசிக் Redmi Note 15 மாடலில் பல முக்கிய மேம்படுத்தல்கள் இடம்பெறும் எனத் தெரிகிறது:

டிஸ்ப்ளே: 6.8-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே உடன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்.

செயலி: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 சிப்செட் (HyperOS 2 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது). இது தினசரிப் பணிகள் மற்றும் லேசான கேமிங்கிற்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

பேட்டரி: 5500mAh-க்கும் அதிகமான திறன் கொண்ட பேட்டரி, 45W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

நீடித்துழைப்பு: IP65 மதிப்பீடு (தூசி மற்றும் லேசான நீர் எதிர்ப்புத் திறன்).

கேமரா: பிரதான கேமரா- 108MP, அல்ட்ராவைடு கேமரா- 8MP, செல்ஃபி கேமரா- 20MP

எடை: சுமார் 170 கிராம்.

Redmi Note 15 Pro மற்றும் Pro Plus மாடல்களின் சிறப்பு அம்சங்கள்

Redmi Note 15 Pro மற்றும் Note 15 Pro Plus மாடல்கள் அதிக சக்தி வாய்ந்த அம்சங்களுடன் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:

அம்சம் Note 15 Pro Note 15 Pro Plus
ஸ்கிரீன் 6.83-இன்ச் AMOLED (120Hz) 6.83-இன்ச் AMOLED (120Hz)
செயலி Dimensity 7400 Ultra Snapdragon 7s Gen 4
பாதுகாப்பு Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2
நீடித்துழைப்பு IP68 மதிப்பீடு (அதிக நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பு) IP68 மதிப்பீடு
பிரதான கேமரா 200MP 200MP
அல்ட்ராவைடு 8MP 8MP
பேட்டரி   சுமார் 6500mAh (நீண்ட ஆயுள்)

Redmi Note 15 தொடரின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை

இந்த விலைகள் அதிகாரப்பூர்வமற்றவை என்றாலும், இந்தியாவில் Xiaomi இந்தத் தொடரை நடுத்தர விலை பிரிவில் நிறுவ முயற்சிப்பது தெளிவாகிறது:

Redmi Note 15 (அடிப்படை): சுமார் ₹20,000

Redmi Note 15 Pro: ₹27,000 முதல் ₹30,000 வரை

Redmi Note 15 Pro Plus (உயர்நிலை): சுமார் ₹35,000

மேலும் படிக்க | மின் கட்டணம் பாதியாக குறையும்... மத்திய அரசு எடுக்கப்போகும் புதிய அஸ்திரம்

மேலும் படிக்க | ஜாக்பாட் ஆஃபர்! இந்த 2 Jio Annual Plans-ல் அனைத்தும் அன்லிமிடெட்

மேலும் படிக்க | ஆதார் எண் எல்லாமே தொலைஞ்சு போச்சா? கண்டுபிடிக்க ஈஸியான வழி

About the Author
RedmiRedmi Note 15XiaomiSmartPhone

