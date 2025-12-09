கசிந்தது! Redmi Note 15 வெளியீட்டுத் தேதி! மெகா ஸ்கிரீன், பவர்ஃபுல் பேட்டரி, 108MP கேமரா உறுதி

Redmi Note 15 Launch Date: Xiaomi நிறுவனம் தனது அடுத்த மிட் ரேஞ்ச் தொடரான Redmi Note 15-ஐ இந்தியாவில் விரைவில் அறிமுகம் செய்யவுள்ளது. நன்கு அறியப்பட்ட டிப்ஸ்டர்களான யோகேஷ் பிரார் மற்றும் அபிஷேக் யாதவ் ஆகியோரின் தகவல்படி, Redmi Note 15 தொடரானது வரும் ஜனவரி 6, 2026 அன்று வெளியிடப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Xiaomi இந்தத் தொடரை படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. முதலில் அடிப்படை Redmi Note 15 மாடலும், அதைத் தொடர்ந்து Note 15 Pro மற்றும் Note 15 Pro Plus மாடல்களும் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த வெளியீட்டை Xiaomi நிறுவனம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை.
Redmi Note 15-இன் எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள்
சில ஊடக செய்திகளின் கசிவுகளின்படி, பேசிக் Redmi Note 15 மாடலில் பல முக்கிய மேம்படுத்தல்கள் இடம்பெறும் எனத் தெரிகிறது:
டிஸ்ப்ளே: 6.8-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளே உடன் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம்.
செயலி: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 சிப்செட் (HyperOS 2 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது). இது தினசரிப் பணிகள் மற்றும் லேசான கேமிங்கிற்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
பேட்டரி: 5500mAh-க்கும் அதிகமான திறன் கொண்ட பேட்டரி, 45W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.
நீடித்துழைப்பு: IP65 மதிப்பீடு (தூசி மற்றும் லேசான நீர் எதிர்ப்புத் திறன்).
கேமரா: பிரதான கேமரா- 108MP, அல்ட்ராவைடு கேமரா- 8MP, செல்ஃபி கேமரா- 20MP
எடை: சுமார் 170 கிராம்.
Redmi Note 15 Pro மற்றும் Pro Plus மாடல்களின் சிறப்பு அம்சங்கள்
Redmi Note 15 Pro மற்றும் Note 15 Pro Plus மாடல்கள் அதிக சக்தி வாய்ந்த அம்சங்களுடன் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:
|அம்சம்
|Note 15 Pro
|Note 15 Pro Plus
|ஸ்கிரீன்
|6.83-இன்ச் AMOLED (120Hz)
|6.83-இன்ச் AMOLED (120Hz)
|செயலி
|Dimensity 7400 Ultra
|Snapdragon 7s Gen 4
|பாதுகாப்பு
|Gorilla Glass Victus 2
|Gorilla Glass Victus 2
|நீடித்துழைப்பு
|IP68 மதிப்பீடு (அதிக நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பு)
|IP68 மதிப்பீடு
|பிரதான கேமரா
|200MP
|200MP
|அல்ட்ராவைடு
|8MP
|8MP
|பேட்டரி
|சுமார் 6500mAh (நீண்ட ஆயுள்)
Redmi Note 15 தொடரின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை
இந்த விலைகள் அதிகாரப்பூர்வமற்றவை என்றாலும், இந்தியாவில் Xiaomi இந்தத் தொடரை நடுத்தர விலை பிரிவில் நிறுவ முயற்சிப்பது தெளிவாகிறது:
Redmi Note 15 (அடிப்படை): சுமார் ₹20,000
Redmi Note 15 Pro: ₹27,000 முதல் ₹30,000 வரை
Redmi Note 15 Pro Plus (உயர்நிலை): சுமார் ₹35,000
