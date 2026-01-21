Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra அம்சங்கள் கசிந்தது.. விலை, வெளியீட்டு தேதி இதுதான்

Samsung Galaxy S26 Series India Launch: தென்கொரியாவின் முன்னணி நிறுவனமான Samsung, தனது அடுத்த முதன்மைத் தயாரிப்பான Galaxy S26 series போனை வரும் வாரங்களில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொடரில் Galaxy S26, Galaxy S26 Plus மற்றும் Galaxy S26 Ultra ஆகிய மாடல்கள் இடம்பெறும். அதுமட்டுமின்றி Samsung அதன் design, display sizes, cameras, and chipset ஆகியவற்றில் பெரிய அளவில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையில், அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்கு முன்பே பல அம்சங்கள் கசிந்துள்ளன.
Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, Galaxy S26 Ultra Specifications (Leaked)
Galaxy S26 series போனில் அற்புதமான டிஸ்ப்ளே மற்றும் கேமரா அம்சங்கள் இடம்பெறலாம். Galaxy S26 Ultra மாடலில் QHD+ resolution மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.9-இன்ச் M14 AMOLED டிஸ்ப்ளே இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, அதே சமயம் Galaxy S26+ மாடலில் 6.7-இன்ச் M14 AMOLED ஸ்கிரீன், அடாப்டிவ் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், HDR10+ ஆதரவு மற்றும் 2K தெளிவுத்திறன் இடம்பெற்றிருக்கலாம்.
அடிப்படை Galaxy S26 மாடலானது, LTPO தொழில்நுட்பம், அடாப்டிவ் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், FHD+ ரெசல்யூஷன் மற்றும் HDR10+ ஆதரவைக் கொண்ட 6.3-inch M14 AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் சீரிஸ் Samsung நிறுவனத்தின் வழக்கமான இரட்டை-சிப் உத்தியைப் பின்பற்றக்கூடும்; சில பிராந்தியங்களில் Exynos 2600 சிப்பையும், மற்ற பிராந்தியங்களில் Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்பையும் வழங்கும்.
கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, S26 Ultra மாடலானது 200MP முதன்மை சென்சார், 50MP அல்ட்ராவைடு, 12MP 3x டெலிஃபோட்டோ மற்றும் 50MP 5x டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் உள்ளிட்ட அதன் குவாட்-கேமரா அமைப்பைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. S26 மற்றும் S26+ மாடல்களில் 50MP முதன்மை சென்சார், 50MP அல்ட்ராவைடு மற்றும் 12MP 3x டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் கொண்ட டிரிபிள்-கேமரா அமைப்பு இடம்பெறக்கூடும்.
Galaxy S26 மாடலில் 25W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்குடன் கூடிய 4,300mAh பேட்டரி இடம்பெறலாம், அதே சமயம் S26+ மாடலில் 45W சார்ஜிங், Qi2 வயர்லெஸ் ஆதரவு மற்றும் USB 3.2 ஆகியவற்றுடன் 4,900mAh பேட்டரி இடம்பெறலாம், மேலும் S26 Ultra மாடல் 5,000mAh பேட்டரியுடன் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 Series India Launch And Price (Expected)
சில கசிந்த தகவல்களின்படி, Samsung நிறுவனம் Galaxy எஸ்26 சீரிஸை பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று Galaxy Unpacked நிகழ்வில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடும் என்றும், அதன் விற்பனை மார்ச் முதல் வாரத்தில் தொடங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியாவில், Galaxy S26 மாடலின் விலை சுமார் ரூ. 84,999, Galaxy S26 பிளஸ் மாடலின் விலை சுமார் ரூ. 99,999, மற்றும் Galaxy S26 அல்ட்ரா மாடலின் விலை சுமார் ரூ. 1,34,999 ஆக இருக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | ரூ.12,000 வரை தள்ளுபடி.. Republic Day Sale.. இந்த போனில் நம்பமுடியாத டிஸ்கவுண்ட்
மேலும் படிக்க | உங்க பட்ஜெட் வெறும் ரூ.10,000 தானா? கெத்து காட்டும் இந்த போன்களை வாங்குவது பெஸ்ட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ