ரெடியா இருங்க Samsung Galaxy S26 Ultra வாங்க.. விலை, வெளியீட்டு தேதி, அம்சங்கள் எல்லாமே LEAK!

Samsung Galaxy S26 Ultra: சாம்சங் (Samsung) நிறுவனம் தனது வரவிருக்கும் கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா (Samsung Galaxy S26 Ultra) ஸ்மார்ட்போனுக்கான பிரம்மாண்ட வெளியீட்டிற்காக தயாராகி வருகிறது. கடந்த பல வாரங்களாக, சாம்சங் கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா (Galaxy S26 Ultra) பற்றிய தகவல்கள் தொடர்ந்து கசிந்து வருகின்றன. இந்த போன் வெளியாக இன்னும் சில நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன. இதுவரை வெளிவந்துள்ள விவரங்கள், சாம்சங் அதன் வரவிருக்கும் ஃபிளாக்ஷிப் போனின் செயல்திறன், கேமரா மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் வடிவமைப்பில் சில மாற்றங்களைச் செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 Ultra வெளியீட்டு தேதி
சாம்சங் வழக்கமாக ஜனவரி மாதத்தில் கேலக்ஸி ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தும். இருப்பினும், இந்த முறை கேலக்ஸி S26 அல்ட்ர (Galaxy S26 Ultra) வெளியீடு சிறிது தாமதமாகி, இந்த மாதம் அதாவது பிப்ரவரி 2026 இல் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த போன் சாம்சங் கேலக்ஸி அன்பேக் (Samsung Galaxy Unpacked) செய்யப்பட்ட நிகழ்வில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சாதனத்தின் விற்பனை மார்ச் மாதத்தில் தொடங்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 Ultra: டிசைன் மற்றும் டிஸ்ப்ளே
Samsung Galaxy S26 Ultra ஸ்மார்ட்போனின் டிசைனைப் பொறுத்தவரை, கேலக்ஸி எஸ்26 அல்ட்ரா தற்போதைய சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ்25 அல்ட்ராவைப் (Galaxy S25 Ultra) போலவே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த முறை சாம்சங்கின் தொலைபேசியில் பிரீமியம் கண்ணாடி மற்றும் மெடல் உடல் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிறந்த க்ரிப் அனுபத்திற்கு சற்று அதிகம் செலுத்தப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி ஒரு சில அறிக்கைகளின்படி, இந்த தொலைபேசியை கையில் வைத்திருப்பது அதிக பிரீமியம் மற்றும் ஸ்டைலான உணர்வை தரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனின் டிஸ்ப்ளே அதன் மிக முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம். இந்த சாதனம் ஒரு பெரிய 6.9-இன்ச் AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்று கசிந்த சில தகவலில் கூறப்படுள்ளன.
Samsung Galaxy S26 Ultra: கேமரா மேம்படுத்தல்
கேமராவை பொறுத்தவரை, இந்த புதிய S-சீரிஸ் போனில் கேமரா செயல்திறனில் அதிகம் கவனம் செலுத்துப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Galaxy S26 Ultra ஆனது வைட்-ஆங்கிள் ஜூம் மற்றும் ஜூம் புகைப்படம் எடுத்தலுடன் கூடிய 200MP முதன்மை கேமராவைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy S26 Ultra: செயல்திறன் மற்றும் மென்பொருள்
Galaxy S26 Ultra ஸ்மார்ட்போனில் குவால்காமின் சமீபத்திய ஸ்னாப்டிராகன் ஃபிளாக்ஷிப் செயலி இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சாதனம் கேமிங், மல்டிடாஸ்க்கிங் மற்றும் தினசரி பயன்பாட்டிற்கு வேகமான செயல்திறனை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி இந்த சாம்சங் தொலைபேசியில் Exynos சிப்செட் இடம்பெறக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சாம்சங் தொலைபேசி சமீபத்திய ஆண்ட்ராய்டு பதிப்பு மற்றும் சாம்சங்கின் ஒன் UI உடன் லாஞ்ச் செய்யப்படும். இந்த தொலைபேசி புதிய அம்சங்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு மற்றும் நீண்டகால மென்பொருள் ஆதரவை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Galaxy S26 Ultra விலை எவ்வளவு?
ஒரு பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப் போனாக, கேலக்ஸி S26 அல்ட்ரா தற்போதைய அல்ட்ரா மாடல்களைப் போலவே விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி தற்போது வரை இதன் விலை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. எனினும் iPhone 17கக்கு ஈடாக தான் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
