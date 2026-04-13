Vivo X300 Ultra: 200MP கேமரா.. 7000mAh பேட்டரி.. இந்திய லான்ச் தேதி லீக்!

Vivo X300 Ultra India Launch : கடந்த மாதம் தான், Vivo நிறுவனம் தனது 'X Series'-இன் மிகச் சக்திவாய்ந்த ஸ்மார்ட்போனான Vivo X300 Ultra போவை சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தியது. 16GB RAM, Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலி, 200MP கேமரா மற்றும் 7100mAh பேட்டரி ஆகிய சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய இந்த 5G Vivo ஸ்மார்ட்போன் வெளியானது. தற்போது, Vivo X300 Ultra போனை இந்தியச் சந்தையிலும் அறிமுகப்படுத்த அந்நிறுவனம் தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. Vivo X300 Ultra போனின் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன; அதன்படி இந்த போன் அடுத்த மாதத்தின் தொடக்கத்திலேயே இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் வருகிற மே 7-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது! இந்தத் தகவலை Smartprix எனும் தொழில்நுட்ப இணையதளம் வெளியிட்டுள்ளது. எனினும் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அறிமுகம் குறித்து Vivo நிறுவனம் தரப்பில் எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படவில்லை; எனவே, தற்போது வெளியாகியுள்ள இந்தத் தேதி, ஒரு 'கசிந்த தகவல்' (leak) என்று தெளியாகத் தெரிகிறது. எனினும் வெளியான இந்தத் தகவலின்படி, Vivo X300 Ultra மே 7-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என்றும், சரியாக ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு அதாவது மே 14 முதல் இந்த Vivo ஸ்மார்ட்போன் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் நாட்களில், Vivo நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறித்த முன்னோட்டத் தகவல்களை (teasers) இந்தியாவில் வெளியிடத் தொடங்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
Vivo X300 Ultra போனின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பற்றிப் பேசுகையில், இந்த மொபைல் 2800 x 1260 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.78-அங்குல 1.5K திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 8T LTPO தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி, AMOLED பேனலில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு தட்டையான திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசியின் திரை 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 300Hz தொடு மாதிரி வீதம் (touch sampling rate), 2160Hz PWM மங்கலாக்கல் (dimming) மற்றும் 452 PPI பிக்சல் அடர்த்தி ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்த Vivo 5G தொலைபேசியானது, 3D அல்ட்ராசோனிக் in-display fingerprint sensor உடன் வருகிறது.
vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போனானது, Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OriginOS 6-இல் இயங்குகிறது. 3-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்ட Snapdragon 8 Elite Gen 5 ஆக்டா-கோர் செயலி மூலம் இந்த ஸ்மார்ட்போன் இயங்குகிறது. இந்தச் செயலியானது 4.6GHz வரையிலான கடிகார வேகத்தில் (clock speeds) இயங்கும் திறன் கொண்டது. இதற்கிடையில், வரைகலைச் செயல்பாடுகளுக்காக (graphics), X300 Ultra 5G தொலைபேசியில் Adreno 840 GPU இடம்பெற்றுள்ளது.
புகைப்படம் எடுப்பதற்காக, இந்த Vivo 5G தொலைபேசியானது மூன்று பின்புற கேமராக்களைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பின்பக்கத்தில், LED ஃபிளாஷ் வசதியுடன் கூடிய, f/1.68 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 200-மெகாபிக்சல் கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது; இது 50-மெகாபிக்சல் அகலக்கோண லென்ஸ் (f/2.0 துளைமுகம்) மற்றும் 50-மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் லென்ஸ் (f/2.57 துளைமுகம்) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. அதேவேளையில், செல்ஃபிகள் மற்றும் காணொளி அழைப்புகளுக்காக, f/2.0 துளைமுகம் கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முன்புற கேமரா இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
மின்சக்தித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், Vivo X300 Ultra ஸ்மார்ட்போன் 7100mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பேட்டரி ஆயுட்காலம் (Battery Health Lifespan) ஆறு ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், சாதனத்தை அதிவேகமாக சார்ஜ் செய்வதை உறுதிசெய்ய, இதில் 90W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றுடன் கூடுதலாக, இந்த Vivo ஸ்மார்ட்போனில் 40W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பமும் இடம்பெற்றுள்ளது. இதே சிறப்பம்சங்களுடன் Vivo X300 Ultra இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
vivo X300 Ultra போனுடன் சேர்த்து, vivo X300s 5G ஸ்மார்ட்போனையும் அந்நிறுவனம் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 9500 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. புகைப்படக்கலைக்காக, இது 200MP OIS லென்ஸ், 50MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம், 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய 6.78-இன்ச் 1.5K Q10 Plus AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், மின்சக்தித் தேவைக்காக, இது 7100mAh பேட்டரியுடன் (battery) வருகிறது; இதற்கு 90W wired மற்றும் 40W wireless சார்ஜிங் வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
Vivo X300 Ultra இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகமாகும்?
கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்த ஸ்மார்ட்போன் மே 7-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த போன் எப்போது விற்பனைக்கு வரும்?
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, அதாவது மே 14 முதல் இந்த போன் விற்பனைக்கு வரும் என்று கூறப்படுகிறது.
Vivo X300 Ultra-வின் திரையமைப்பு (Display) எப்படி உள்ளது?
இது 6.78-அங்குல 1.5K AMOLED தட்டையான திரையைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (Refresh Rate) மற்றும் 3D அல்ட்ராசோனிக் இன்-டிஸ்ப்ளே கைரேகை சென்சார் வசதி உள்ளது.
மேலும் படிக்க | 10,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா போன்கள் இதோ!
மேலும் படிக்க | Vivo T5 Pro போனின் அதிரடி வருகை: மிட்-ரேன்ஜ் போன்களின் புதிய ராஜா இதுதானா?
