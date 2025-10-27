உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் மொபைல் எண்ணை இணைப்பது எப்படி?

நீங்கள் வாகனம் ஓட்டும் நபராக இருந்தால், உங்கள் மொபைல் எண்ணை கட்டாயம் உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் இணைக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், மின்-சலான்கள், புதுப்பித்தல் நினைவூட்டல்கள் மற்றும் அனைத்து முக்கியமான போக்குவரத்துத் துறை அறிவிப்புகளையும் உங்கள் மொபைலில் நேரடியாகப் பெற முடியும். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், சலான் அல்லது ஆவண புதுப்பிப்புத் தகவலையும் நீங்கள் தவறவிடாமல் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அதிர்ஷ்டவசமாக, உங்கள் வீட்டில் இருந்த படியே இதை பூர்த்திச் செய்யலாம்.
படி 1: அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும்
முதலில், உங்கள் உலாவியில் parivahan.gov.in இல் போக்குவரத்துத் துறை வலைத்தளத்தைத் திறக்கவும். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்தின் போக்குவரத்துத் துறையுடன் இணைந்திருந்தால், அந்த மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைப் பார்வையிடவும். "Driving Licence Services" பகுதிக்குச் செல்லவும். அப்டேட்ஸ், முகவரி புதுப்பிப்புகள் மற்றும் மொபைல் எண் புதுப்பிப்புகள் போன்ற பல்வேறு ஓட்டுநர் உரிமம் தொடர்பான சேவைகளை இங்கே காணலாம்.
படி 2: “Update Mobile Number” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
இப்போது, Driving Licence Services பிரிவில், “Update Mobile Number” விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த விருப்பம் ஓட்டுநர்கள் தங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணை எளிதாக மாற்ற அல்லது புதுப்பிக்க அனுமதிக்கும் வகையில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு செய்வது உங்கள் உரிமம் தொடர்பான அறிவிப்புகளை சரியான நேரத்தில் பெறுவதை உறுதி செய்யும் - சலான்கள், எச்சரிக்கைகள் அல்லது உரிம செல்லுபடியாகும் புதுப்பிப்புகள் போன்றவை.
படி 3: உங்கள் உரிம விவரங்களை நிரப்பவும்
இப்போது உங்கள் Driving Licence Number, Date of Birth மற்றும் தற்போதைய மொபைல் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். அனைத்து தகவல்களும் போக்குவரத்துத் துறையின் பதிவுகளுடன் பொருந்துவதை உறுதிசெய்யவும். சரிபார்ப்பின் போது ஏதேனும் பிழைகள் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் முன் அனைத்து விவரங்களையும் கவனமாகச் சரிபார்க்கவும்.
படி 4: OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்
நீங்கள் அனைத்து தகவல்களையும் சரியாக உள்ளிட்டு "Submit" என்பதைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் புதிய மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP (One-Time Password) அனுப்பப்படும். உங்கள் மொபைல் எண்ணை உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் இணைக்க போர்ட்டலில் இந்த OTP ஐ சரியாக உள்ளிடவும்.
படி 5: உறுதிப்படுத்தலைச் சேமித்து தகவலைச் சரிபார்க்கவும்
OTP சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்தல் ரசீது கிடைக்கும். எதிர்கால புதுப்பிப்புகளின் பதிவு உங்களிடம் இருக்கும் வகையில் அதைப் பதிவிறக்கவும் அல்லது சேமிக்கவும். அடுத்து, உங்கள் ஓட்டுநர் உரிம விவரங்களுக்குச் சென்று புதிய மொபைல் எண் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும்.
