லித்தியம் அயர்ண் பாஸ்பேட் (LFP) பேட்டரிகள்: மின்சார ஸ்கூட்டர்களில் அவற்றின் முக்கியத்துவம்

Lithium Iron Phosphate (LFP) Batteries: இந்தியாவில் மின்சார இரு சக்கர வாகனங்களுக்கான வரவேற்பு அதிகரித்து வருவதால், இன்றைய உரையாடல்கள் "இது எவ்வளவு தூரம் செல்லும்?" என்பதற்கு பதிலாக "அது எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?" என்ற வகையில் மாறியுள்ளன. அந்தக் கேள்வியின் மையத்தில் அனைத்து மின்சார வாகனங்களின் மிக முக்கியமான கூறு உள்ளது - பேட்டரி.
பரவலாக, இன்று மின்சார இரு சக்கர வாகனங்களில் இரண்டு வகையான பேட்டரி கெமிஸ்ட்ரி பயன்படுத்தப்படுகிறது: நிக்கல் மாங்கனீசு கோபால்ட் (NMC) மற்றும் லித்தியம் அயர்ண் பாஸ்பேட் (LFP). இரண்டிலும் அவற்றுகான நன்மைகளும் சமரசங்களும் உள்ளன. பேட்டரியின் தேர்வு ஒரு வாகனத்தின் நீண்டகால செயல்திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
சில உற்பத்தியாளர்கள் இப்போது LFP பேட்டரிகளை விரும்பி ஏற்கிறார்கள். அவற்றில் சுஸுகி மோட்டார் சைக்கிள் இந்தியாவும் ஒன்று. இது தனது முதல் மின்சார ஸ்கூட்டரான சுஸுகி இ-ஆக்சஸில் LFP பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தை ஒருங்கிணைத்துள்ளது. அதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்வோம்.
LFP பேட்டரி என்றால் என்ன, அது மற்றவற்றை விட எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?
லித்தியம் அயர்ண் பாஸ்பேட் (LFP) பேட்டரி தினசரி பயணத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமான பல முக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது:
* நீண்ட சுழற்சி ஆயுள்: LFP பேட்டரிகள் பொதுவாக NMC பேட்டரிகளை விட இரண்டு முதல் மூன்று மடங்கு வரை அதிகமாக நீடித்துழைக்கும்.
* அதிக வெப்ப நிலைத்தன்மை: LFP -இல் தர்மல் ரன்அவேவிற்கு குறைவான வாய்ப்புள்ளது. தர்மல் ரன்அவே என்ற நிலை அதிக வெப்பமடைதல் அல்லது பேட்டரி தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
* நீடித்த ஆயுள்: NMC ஐ விட சற்று கனமானதாகவும் குறைந்த ஆற்றல் அடர்த்தியுடனும் இருந்தாலும், LFP பேட்டரிகள் நீண்ட ஆயுட்காலம் முழுவதும் செயல்திறனைப் பராமரிக்கின்றன. இது உயர் பீக் ரேஞ்ச் எண்களைவிட நீடித்த உழைப்பை மதிக்கும் ரைடர்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
நீண்ட பேட்டரி ஆயுள்:
(X-Axis: பேட்டரி ஆயுள் | Y-Axis: பேட்டரி திறன் தக்கவைப்பு)
இந்த வரைபடம் LFP மற்றும் NMC பேட்டரிகளுக்கு இடையில் காலப்போக்கில் பேட்டரி திறன் எவ்வாறு குறைகிறது என்பதை ஒப்பிடுகிறது.
LFP பேட்டரியைக் (சுசுகி இ-ACCESS இல் பயன்படுத்தப்படுகிறது) குறிக்கும் திடமான நீலக் கோடு, நீண்ட கால இடைவெளியில் அல்லது பல சார்ஜிங் சுழற்சிகளில் திறனில் மெதுவான மற்றும் நிலையான சிதைவைக் காட்டுகிறது. இதற்கு நேர்மாறாக, (வழக்கமான) NMC பேட்டரிகளுக்கான புள்ளியிடப்பட்ட கோடு ஒரு செங்குத்தான சரிவை வெளிப்படுத்துகிறது. இது சார்ஜிங் சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது அதன் திறனை அது விரைவாக இழக்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு கிடைக்கும் செய்தி என்ன?
NMC பேட்டரியுடன் ஒப்பிடும்போது, LFP உடன், பேட்டரி இரண்டு மடங்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுட்காலம் மற்றும் இரண்டு மடங்கு சார்ஜிங் சுழற்சிகள் வரை நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது இதை அடிக்கடி மாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்காது, நீண்ட கால செலவுகள் குறைவாக இருக்கும், ஓட்டுநருக்கு அதிக மன அமைதி கிடைக்கும்.
நீண்ட ஆயுள் கொண்ட பேட்டரி ஏன் முக்கியம்?
EV உரிமையாளர்களுக்கு பேட்டரி மாற்றம் என்பது பராமரிப்பின் மிகவும் விலையுயர்ந்த அம்சங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. தொடக்கத்தில் 100 கிமீ வரம்பை வழங்கும் ஒரு ஸ்கூட்டர், பேட்டரி செயல்பாடு விரைவாக குறைந்தால், காலப்போக்கில் கணிசமாகக் குறைந்த வரம்பை வழங்கக்கூடும். குறிப்பாக NMC விஷயத்தில் இது நடக்கும்.
சுஸுகி இ-ஆக்சஸில் உள்ளதைப் போன்ற LFP பேட்டரிகளில், வரம்பு தக்கவைப்பு மிகவும் சிறப்பாக உள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு, ஓட்டுநர்கள் நிலையான வரம்பை பெறுகிறார்கள். இதனால் பேட்டரி மாற்ற வேண்டிய அவசியம் தாமதமாகிறது. மேலும், ஸ்கூட்டரின் ஒட்டுமொத்த ஆயுட்காலமும் அதிகரிக்கிறது.
நீண்ட கால வரம்பு உருவகம்:
(X-Axis: ஓடும் தூரம் | Y-Axis: சார்ஜுக்கேற்ற வரம்பு)
இந்த வரைபடம், வாகனம் அதிக தூரத்தை கடக்கும்போது, சார்ஜுக்கேற்ற வரம்பு காலப்போக்கில் எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை ஒப்பிடுகிறது. இது NMC மற்றும் LFP பேட்டரிகளின் செயல்திறனை வேறுபடுத்துகிறது.
NMC பேட்டரியைக் குறிக்கும் சிவப்பு புள்ளியிடப்பட்ட கோடு, ஆரம்பத்தில் அதிக வரம்போடு தொடங்குகிறது, ஆனால் ஓட்டுநர் தூரம் அதிகரிக்கும் போது வேகமான சரிவு விகிதத்தைக் காட்டுகிறது. ஒப்பீட்டளவில், Suzuki e-ACCESS இல் LFP பேட்டரியைக் குறிக்கும் திட நீலக் கோடு, சற்று குறைந்த வரம்போடு தொடங்குகிறது, ஆனால் காலப்போக்கில் மிகவும் நிலையானதாகவும் சீராகவும் இருக்கிறது.
எடுத்துக்காட்டு: ஆரம்பத்தில், NMC ஆல் இயங்கும் ஸ்கூட்டர் LFP ஐ விட சற்று அதிக வரம்பை வழங்கக்கூடும். ஆனால், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு (எ.கா., 1.5 ஆண்டுகள், சுமார் 80 கிமீ/நாள் பயன்பாட்டைக் கருதி), LFP பேட்டரியால் வழங்கப்படும் வரம்பு NMC பேட்டரியுடன் பொருந்துகிறது. இந்த புள்ளியைத் தாண்டி, LFP அதே வரம்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது, காலப்போக்கில் தெளிவான நன்மையை வழங்குகிறது.
சுருக்கமாக, பேட்டரி செயலிழப்பு கருத்தில் கொள்ளப்படாவிட்டால் ஆரம்ப வரம்பு புள்ளிவிவரங்கள் நம்மை தவறாக வழிநடத்தக்கூடும். NMC ஆரம்பத்தில் சிறந்த திறனை வழங்கக்கூடும் என்றாலும், காலப்போக்கில் LFP இன் மெதுவான சிதைவு, நீங்கள் தொடங்கும் வரம்பு நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வரம்பாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
நிஜ உலக பயன்பாடு: உச்ச வரம்பில் மட்டுமல்ல, நடைமுறைத்தன்மையிலும் கவனம் செலுத்துங்கள்
வரம்பு பெரும்பாலும் ஒரு முக்கிய ஒப்பீட்டு புள்ளியாக இருந்தாலும், அது மட்டும் முக்கியமல்ல. இந்தியாவில் பெரும்பாலான தினசரி பயணங்கள் குறுகியதாகவும் சீரானதாகவும் இருப்பதை உணர்ந்து, சில உற்பத்தியாளர்கள் அதிக வரம்பில் உள்ள புள்ளிவிவரங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்குப் பதிலாக நிஜ உலக செயல்திறனை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக, சுஸுகி, e-ACCESS -இல் இந்த அணுகுமுறையை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது:
* இது 3.1 kWh பேட்டரியில் 95 கிமீ நிஜ உலக வரம்பை வழங்குகிறது.
* பயன்பாட்டு நுண்ணறிவுகளின்படி, சராசரி இந்திய ஓட்டுநர் ஒரு நாளைக்கு சுமார் 30 கிமீ பயணம் செய்கிறார், அதாவது சார்ஜுகளுக்கு மத்தியில் பெரும்பாலான ஓட்டுநர்கள் இதில் மூன்று நாட்கள் வரை பயணிக்கலாம்.
இந்த அணுகுமுறை நடைமுறைத்தன்மையில் சமரசம் செய்யாமல் ஸ்கூட்டரை இலகுவாகவும், கையாள எளிதாகவும் வைத்திருக்கிறது.
நீண்ட ஆயுள் மற்றும் நம்பிக்கைக்காக உருவாக்கப்பட்டது
பேட்டரி கெமிஸ்ட்ரி முக்கியமானது, ஆனால் பேட்டரி பாதுகாப்பு மற்றும் சோதனை ஆகியவை அதற்கு சமமாக முக்கியமானவை. ஸ்கூட்டர்களில், குறிப்பாக சுஸுகி இ-ஆக்சஸில், பேட்டரி ஒரு உறுதியான அலுமினிய பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஸ்கூட்டரின் சட்டகத்துடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஃபிசிக்கல் சேதத்திற்கான வாய்ப்பு குறைகிறது, தீ தொடர்பான சம்பவங்களிலிருந்தும் பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது.
கூடுதலாக, ஒவ்வொரு இ-ஆக்சஸ் ஸ்கூட்டரும் பேட்டரியும் கடுமையான சோதனை நெறிமுறைகளுக்கு உட்படுகின்றன. இதில் கடுமையான வெப்பம் மற்றும் குளிர் வீழ்ச்சி, அதிர்வு, நீரில் மூழ்குதல், மோட்டார் பெஞ்ச், நொறுக்குதல் மற்றும் பஞ்சர் சோதனைகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த சோதனைகள், அவை நிஜ உலக சவாரி நிலைமைகளைத் தாங்கும் என்பதை உறுதி செய்கின்றன.
முடிவுரை
மின்சார ஸ்கூட்டரைத் தேர்ந்தெடுப்பது என்பது விவரக்குறிப்புகள் சார்ந்த தேர்வு மட்டுமல்ல - இது உங்களுடன் நீண்ட தூரம் செல்லும் துணைக்கான தீர்வைத் தேர்ந்தெடுப்பதாகும். LFP பேட்டரி தொழில்நுட்பத்தின் ஒருங்கிணைப்புடன், சுஸுகி இந்திய சாலைகள் மற்றும் நகர்ப்புற பயணத் தேவைகளுக்கு நீடித்த, நம்பகமான மற்றும் நடைமுறைக்குரிய மின்சார வாகனங்களை உருவாக்குகிறது.
சுஸுகி இ-ஆக்சஸுடன், இது வெறும் மின்சார வாகனம் மட்டுமல்ல, நீண்ட காலத்திற்கான மின்சார வாகனமாக இருக்கும்.
