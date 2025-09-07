முழு சந்திர கிரகணம்: வானில் நடக்கப்போகும் அதிசயம்.. லைவ்-ல பாக்கணுமா? அப்ப இதுல பாருங்க

Chandra Grahan Lunar Eclipse Live Streaming 2025: இன்றிரவு, நாடு முழுவதும் இரவு 9.58 மணிக்கு சந்திர கிரகணம் நிகழப் போகிறது. இந்த முழு சந்திர கிரகணம் தொடங்குவதற்கு 9 மணி நேரத்திற்கு முன்பு சூதக காலம் தொடங்குகிறது. இந்த நேரத்தில், சந்திர கிரகணத்தின் சூதக காலம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில், உணவு உண்பது அசுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த சந்திர கிரகணம் அண்டார்டிகா, மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடல், ஆஸ்திரேலியா, ஆசியா மற்றும் இந்தியப் பெருங்கடல், ஐரோப்பா, கிழக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் தவிர, இந்தியா முழுவதும் தெரியும். இந்த கிரகணமானது இந்திய நேரப்படி இரவு 9.58 மணிக்குத் தொடங்கும், கிரகணத்தின் நடுப்பகுதி இரவு 11.40 மணிக்கு இருக்கும், கிரகணம் அதிகாலை 01.26 மணிக்குப் பிறகு நிறைவுடைகிறது.
இந்த கிரகணம் சதயம் நட்சத்திரம் மற்றும் ரிஷப லக்னத்தில் தொடங்குகிறது. சூதக காலம் மதியம் 12.58 மணிக்குத் தொடங்கியது. கிரகண நேரத்தில் துளசி இலை அல்லது தர்பை புல்லை உணவில் போட்டிருக்க வேண்டும். இந்த காலகட்டத்தில், குரு மந்திரம், காயத்ரி மந்திரம், ஹரி கீர்த்தனை மற்றும் ராமாயணம் படிப்பது சுபமாக கருதப்படுகிறது.
இந்த கிரகணம் முடிந்ததும், குளிப்பது, அன்னதானம் செய்வது மற்றும் தானம் செய்வது நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகணம் மத மற்றும் ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்நிலையில் நீங்கள் வானில் நடக்கப்போகும் இந்த அதிசய கிரகணத்தை மொபைலில் நேரடியாகப் பார்க்க விரும்பினால், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது முழு தகவலையும் சரிப்பார்க்கவும்.
Chandra Grahan Lunar Eclipse Live Streaming- இன்றைய சந்திர கிரகணத்தை நாசாவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் காணலாம்.(https://science.nasa.gov/eclipses/) இதனுடன் இந்த அதிசய நிகழ்வை நீங்கள் time and date என்கிற யூடியூப் சேனலில் காணலாம்.
லைவ் லிங்க் : https://www.youtube.com/watch?v=l1Sx0FG8EYE
சந்திர கிரகணத்தை வெறும் கண்களால் பார்க்கலாம் - சூரிய கிரகணத்தைப் போலல்லாமல், முழு சந்திர கிரகணத்தைக் காண எந்த சிறப்பு உபகரணங்களும் தேவையில்லை. அதை நமது வெறும் கண்கள் அல்லது தொலைநோக்கி மூலம் பாதுகாப்பாகக் காணலாம்.
வானத்தில் இரத்த நிலவு தெரியும் - இன்று நிகழும் கிரகணம் முழு சந்திர கிரகணம் ஆகும். முழு சந்திர கிரகணம் இரத்த நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கிரகணம் முழு சந்திர கிரகணமாக இருக்கும். இந்த கிரகணத்தின் போது, சந்திரன் பூமியின் நிழலின் கீழ் முழுமையாக வரும். சந்திரன் பூமியின் நிழலில் முழுமையாக இருக்கும்போது, அதன் நிறம் வெளிர் சிவப்பு அல்லது ஆரஞ்சு நிறமாக மாறும். அதனால்தான் இது இரத்த நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!
மேலும் படிக்க | சந்திர கிரகணம், இந்த ராசிகள் அடுத்த 6 மாதம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ