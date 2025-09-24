Maruti Dzire Vs Honda Amaze: சிறந்த ஆரம்ப நிலை செடான்கள், எது பெஸ்ட்?

Maruti Dzire Vs Honda Amaze: மாருதி சுஸுகி மற்றும் ஹோண்டா ஆகியவை 4 மீட்டர் செடான் செக்மென்ட்டை புதுப்பிக்கும் வகையில் தங்களின் புதிய டிசையர் மற்றும் அமேஸை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன. நான்காவது தலைமுறை டிசையர் நான்கு வகைகளில் (LXi, VXi, ZXi, மற்றும் ZXi+) வருகிறது, இதன் விலை ₹6.79 லட்சம் முதல் ₹10.14 லட்சம் வரை இருக்கக்கூடும். ஹோண்டா அமேஸ் மூன்று வகைகளில் (V, VX, மற்றும் ZX) கிடைக்கிறது, இதன் விலை ₹8 லட்சம் முதல் ₹10.90 லட்சம் வரை இருக்கக்கூடும். இரண்டு கார்களும் உள்ளேயும் வெளியேயும் கணிசமாக புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
எஞ்சின் மற்றும் செயல்திறனில் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன?
புதிய டிசையர் ஒரு Z-சீரிஸ் பெட்ரோல் எஞ்சினால் இயக்கப்படுகிறது, இது சிறந்த எரிபொருள் செயல்திறனை வழங்குகிறது. மறுபுறம், அமேஸ் பழைய 1.2L பெட்ரோல் எஞ்சினுடன் (90 bhp) வருகிறது, இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது மற்றும் மென்மையானது. அமேஸ் சிறந்த NVH அளவைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் டிசையர் அதிக எரிபொருள் திறன் கொண்டது.
அம்சங்களில் எது முன்னோக்கி உள்ளது?
டிசையரின் டாப் வேரியண்ட், இந்தப் பிரிவில் சிங்கிள்-பேன் சன்ரூஃப் கொண்ட முதல் மாடல் ஆகும். இது 360-டிகிரி கேமரா, TPMS மற்றும் 9-இன்ச் டச்ஸ்கிரீன் ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. மறுபுறம், அமேஸ் ஹோண்டா சென்சிங் ADAS, லேன்வாட்ச் கேமரா மற்றும் ரிமோட் எஞ்சின் ஸ்டார்ட் போன்ற அம்சங்களை வழங்குகிறது, அதுவே இந்த அம்சங்கள் டிசையரில் இல்லை.
உட்புறம் மற்றும் வசதியின் சிறப்பு என்ன?
அமேஸ் அதிக பூட் ஸ்பேஸ் (416L) மற்றும் அதிக கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் (172mm) வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் டிசையர் 382L பூட் மற்றும் 163mm கிளியரன்ஸ் கொண்டுள்ளது. அமேஸில் பின்புற மிடில் ஹெட்ரெஸ்ட், வாக்-அவே ஆட்டோ லாக் மற்றும் பேடில் ஷிஃப்டர்களும் உள்ளன. டிசையரில் ஃபுட்வெல் லைட்டிங் மற்றும் பெரிய இன்ஃபோடெயின்மென்ட் ஸ்கிரீன் உள்ளது.
முடிவுரை
நீங்கள் தொழில்நுட்ப நட்பு மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்தால், ஹோண்டா அமேஸ் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இருப்பினும், நீங்கள் மைலேஜ், சன்ரூஃப் மற்றும் மேம்பட்ட கேமரா அமைப்பைத் தேடுகிறீர்கள் என்றால், மாருதி டிசையர் சரியான தேர்வாகும்.
