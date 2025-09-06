Maruti Victoris vs Grand Vitara: உங்க பட்ஜெட்டுக்கு எந்த கார் பெஸ்ட்?

Maruti Victoris vs Grand Vitara: இந்திய சாலைகளில் மாருதி கார்கள் தற்போது அதிகம் காணப்பட்டு வருகின்றன. மாருதி கார்களை மக்கள் விரும்புவதற்கு முக்கிய காரணம் அதன் பராமரிப்பு மிகக் குறைவு, மேலும் இந்த கார்கள் அதிக மைலேஜ் தருகிறது. இந்நிலையில் நீங்களும் ஒரு மாருதி காரை வாங்க திட்டமிட்டிருந்து எந்த காரை வாங்குவது சிறந்தது என்று குழப்பமாக இருந்தால், கவலைப்படத் தேவையில்லை. ஏனென்றால் இன்று இரண்டு சக்திவாய்ந்த மாருதி கார்களைப் பற்றி காணப் போகிறோம். இந்த இரண்டு கார்களிலும் நிறுவனம் நிறைய அம்சங்களை வழங்கியுள்ளது. இதில் நாம் தற்போது காணப் போகும் கார்கள் மாருதி விக்டோரிஸ் மற்றும் கிராண்ட் விட்டாரா ஆகும். இன்று இந்த செய்தியில் இந்த இரண்டு கார்களின் அம்சங்கள், எஞ்சின் மற்றும் விலை பற்றிய முழு தகவலை பெறலாம். அதன் பிறகு நீங்களே எந்த காரை வாங்கலாம் என்பதை எளிதாக தேர்வு செய்துக் கொள்ள முடியும்.
மாருதி விக்டோரிஸ் (Maruti Victoris) மற்றும் கிராண்ட் விட்டாராவின் (Grand Vitara) அம்சங்கள் மற்றும் எஞ்சின்
மாருதி விக்டோரிஸின் அம்சங்களைப் பற்றி பேசுகையில், இந்த காரில் LED விளக்குகள், முன் மற்றும் பின்புறத்தில் இணைக்கும் LED பட்டை, இரண்டு 10.25-இன்ச் திரைகள், சுற்றுப்புற விளக்குகள், வயர்லெஸ் சார்ஜர், க்ரூஸ் கட்டுப்பாடு, 360-டிகிரி கேமரா, 6 ஏர்பேக்குகள், லெவல் 2 ADAS, ஹெட்ஸ் அப் டிஸ்ப்ளே மற்றும் காற்றோட்டமான முன் இருக்கைகள் போன்ற பிரீமியம் அம்சங்கள் உள்ளன. இந்த காரில் 1.5 லிட்டர் பெட்ரோல் எஞ்சின் உள்ளது, இது 2 கியர்பாக்ஸ் விருப்பங்களுடன் வருகிறது.
மாருதி கிராண்ட் விட்டாராவின் அம்சங்களைப் பற்றி பேசுகையில், இந்த காரில் 9 அங்குல தொடுதிரை இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், பனோரமிக் சன்ரூஃப், சுற்றுப்புற விளக்குகள், டிஜிட்டல் டிரைவர் டிஸ்ப்ளே, ஹெட்-அப் டிஸ்ப்ளே, 6 ஏர்பேக்குகள், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி புரோகிராம் (ESP), EBD, வயர்லெஸ் போன் சார்ஜர், காற்றோட்டமான முன் இருக்கைகளுடன் கூடிய ABS மற்றும் டயர் பிரஷர் கண்காணிப்பு அமைப்பு (TPMS) ஆகியவை உள்ளன. இந்த காரில் 360 டிகிரி கேமரா மற்றும் ISOFIX குழந்தை-இருக்கை ஆங்கர் ஆகியவற்றை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த காரின் எஞ்சின் பற்றி பேசுகையில், இந்த காரில் 1.5 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் மைல்ட்-ஹைப்ரிட் எஞ்சின் உள்ளது. இந்த காரில் 28 கி.மீ மைலேஜ் தருவதாக நிறுவனம் கூறுகிறது.
மாருதி விக்டோரிஸ் (Maruti Victoris) மற்றும் கிராண்ட் விட்டாரா (Grand Vitara) கார்களின் விலை
கிராண்ட் விட்டாராவின் ஆரம்ப (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலை ரூ.11.19 லட்சம் ஆகும். இருப்பினும், விக்டோரிஸின் விலை குறித்து மாருதி இன்னும் எவ்வித தகவலையும் வெளியிடவில்லை. ஆனால் இந்த காரை நிறுவனம் 12 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆரம்ப விலையில் வழங்க முடியும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த காரை நெக்ஸாவிற்கு பதிலாக அரினா சேனல் மூலம் இந்திய சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படும்.
