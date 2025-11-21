English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • iPhone 16 Plus: இங்கு வாங்கினால் ரூ.25,000 தள்ளுபடி, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

iPhone 16 Plus: இங்கு வாங்கினால் ரூ.25,000 தள்ளுபடி, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

ஆப்பிளின் பிரீமியம் போன்கள் தற்போது பம்பர் தள்ளுபடிகளில் கிடைக்கின்றன. சலுகைகளுக்காகக் காத்திருப்பவர்கள் இப்போது இதை பயன்படுத்துக்கொள்ளலாம். முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 21, 2025, 04:11 PM IST
  • ஆப்பிளின் பிரீமியம் போன்களில் பம்பர் தள்ளுபடி.
  • ஐபோன் 16 பிளஸ் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் இணையதளத்தில் ரூ.68,990க்கு கிடைக்கிறது.
  • இந்த தொலைபேசியின் அம்சங்களைப் பற்றி காணலாம்.

iPhone 16 Plus: இங்கு வாங்கினால் ரூ.25,000 தள்ளுபடி, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

iPhone 16 Plus Discount: நீண்ட காலமாக ஐபோன் வாங்குவது குறித்து யோசித்துக்கொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. பட்ஜெட் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக ஐபோன் வாங்க முடியாமல் இருந்தவர்கள் இப்போது இதை எளிதாக வாங்க முடியும். 

ஆப்பிளின் பிரீமியம் போன்கள் தற்போது பம்பர் தள்ளுபடிகளில் கிடைக்கின்றன. ஆகையால் சலுகைகளுக்காகக் காத்திருப்பவர்கள் இப்போது இதை பயன்படுத்துக்கொள்ளலாம். ஐபோன் 16 பிளஸ் தற்போது தோராயமாக ₹25,000 தள்ளுபடியைப் பெறுகிறது. ஆப்பிளின் பிரீமியம் போனை தள்ளுபடியில் வாங்க ஆர்வமாக இருப்பவர்களுக்கு இதுதான் சிறந்த நேரம். ஐபோன் 16 பிளஸ் சக்திவாய்ந்த அம்சங்களுடன் வருகிறது. மேலும் இந்த அற்புதமான சலுகை ஐபோன் டீலை இன்னும் சிறப்பாக்குகிறது.

iPhone 16 Plus: பம்பர் சலுகையை எங்கு கிடைக்கும்?

ஐபோன் 16 பிளஸ் 2024 இல் ஆப்பிளின் ஐபோன் 16 தொடரின் ஒரு பகுதியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, ​​ஐபோன் 16 பிளஸின் தொடக்க விலை ₹89,900. ஆனால் இப்போது இந்த போனை வாங்க விரும்பினால், இதில் ரூ.21,000 நேரடி சேமிப்பு கிடைக்கும். மேலும் ரூ.4,000 சேமிக்க மற்றொரு வாய்ப்பும் உள்ளது. 

தற்போது, ​​ஐபோன் 16 பிளஸ் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் இணையதளத்தில் ரூ.68,990க்கு கிடைக்கிறது. அதாவது சுமார் ரூ.21,000 நேரடி தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கிறது. ரூ.21,000 மட்டுமல்ல, ஐடிஎஃப்சி வங்கியிலிருந்து இந்த போனை EMI மூலம் வாங்கினால், ரூ.4,000 கூடுதலாக தள்ளுபடியும் கிடைக்கும். அதன் பிறகு அதன் விலை சுமார் ரூ.25,0000 குறைந்து ரூ.64,990 ஆக இருக்கும். அதுமட்டுமின்றி, இந்த போனை வாங்கும் போது உங்கள் பழைய போனை மாற்றிக்கொண்டால், அதன் மூலமும் கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெற முடியும்.

iPhone 16 Plus: இந்த தொலைபேசியின் அம்சங்களைப் பற்றி காணலாம்

ஐபோன் 16 பிளஸ் ஒரு பெரிய 6.7-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இது ஆப்பிளின் A18 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இது ஸ்மார்ட் அம்சங்கள் மற்றும் பல்பணிகளை எளிதாகக் கையாளுகிறது. தொலைபேசியின் பிரேம் அலுமினியத்தால் ஆனது மற்றும் IP68 மதிப்பீட்டில் நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டது. புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, இது இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது: 48MP பிரதான கேமரா மற்றும் 12MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ். செல்ஃபிக்களுக்கு 12MP முன் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

iPhone 16 Plus: வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்திறன்

வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஆப்பிள் தொலைபேசி பிரீமியம் தோற்றத்தை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் சிறந்த செயல்திறனையும் வழங்குகிறது. இதன் பேட்டரி 27 மணிநேரம் வரை வீடியோ பிளேபேக் நேரத்தை வழங்குகிறது. அதாவது நீங்கள் ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் ஒரு நாள் முழுவதும் தடையின்றி திரைப்படம் மற்றும் வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங்கையும் அனுபவிக்க முடியும்.

மேலும் படிக்க | BSNL அதிரடி! ₹99 திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றம் - சலுகை நீக்கத்தால் பயனர்கள் அதிர்ச்சி

மேலும் படிக்க | New Aadhaar App: புதிய ஆதார் செயலி... நன்மைகளை பட்டியலிட்ட UIDAI

