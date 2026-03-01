English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Vivo T4 Pro 5G: ரூ.25,000 ஆஃபருடன் பிளிப்கார்ட்டில் மாஸ் என்ட்ரி!

Vivo T4 Pro 5G: ரூ.25,000 ஆஃபருடன் பிளிப்கார்ட்டில் மாஸ் என்ட்ரி!

Vivo T4 Pro 5G Price Cut: பிளிப்கார்ட்டில் Vivo T4 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. இந்த மொபைலில் பல சலுகைகள் உள்ளன. குறிப்பாக ஹோலி பண்டிகையின் போது, ​​சிறப்பு சலுகைகளை பெறலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 1, 2026, 02:55 PM IST
  • பிளிப்கார்ட்டில் மிகவும் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது.
  • 5000 nits உச்ச பிரகாச ஆதரவுடன் வருகிறது.
  • FHD+ Quad Curved AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.

Vivo T4 Pro 5G Price Cut: சந்தையில் விவோ மொபைல்களை பயன்படுத்தும் பயானர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வகையில் முன்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Vivo T4 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் மிகவும் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது. இதில் பல தனித்துவமான அம்சங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக கேமிங்கில் ஈடுபடும் இளைஞர்கள் இந்த மொபைலை அதிகம் வாங்குவதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல் செயல்திறன் அடிப்படையில் இது மிகவும் அற்புதமாக செயல்படுவதால், இது அதிகமாக விற்பனை செய்யப்படும் போன்களில் ஒன்றாகும். நீங்களும் இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பினீர்களா? ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு இதில் அற்புதமான சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Vivo T4 Pro 5G மொபைல் பிளிப்கார்ட்டில் மிகவும் தள்ளுபடி விலையில் கிடைக்கிறது. குறிப்பாக இது பல பிரீமியம் அம்சங்களுடன் வருகிறது.. இது 6.77 அங்குல FHD+ Quad Curved AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 5000 nits உச்ச பிரகாச ஆதரவுடன் வருகிறது. குறிப்பாக இது வெயிலிலும் மிகவும் தெளிவாகத் தெரியும் ஒரு சிறந்த டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த மொபைல் மிகவும் சக்திவாய்ந்த Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm) சிப்செட் செயலியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே கேமிங் மற்றும் பல்பணி செய்யும் நபர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக போன் ஆகும்.

இந்த Vivo T4 Pro 5G ஸ்மார்ட்போனின் பின்புறத்தில் 50MP பிரதான கேமரா உள்ளது. கூடுதலாக, 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 2MP ஆழ சென்சார் கேமராக்களும் உள்ளன. கூடுதலாக, முன்பக்கத்தில் 32MP உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட கேமரா உள்ளது. இந்த மொபைலில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த 6500mAh பெரிய பேட்டரி, 90W ஃப்ளாஷ்சார்ஜ் வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவு உள்ளது. இந்த மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு 15-அடிப்படையிலான Funtouch OS 15 இயக்க முறைமையில் இயங்குகிறது. இருப்பினும், இந்த மொபைல் பல்வேறு வகைகளில் கிடைக்கிறது.. அடிப்படை மாறுபாடு மிகவும் சிறப்பு தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது.

குறிப்பாக பிளிப்கார்ட்டில் வாங்குபவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும். Vivo T4 Pro 5G ஸ்மார்ட்போன் (8ஜிபி + 128ஜிபி) வேரியண்டின் விலை ரூ. 26,249 இல் தொடங்குகிறது. இருப்பினும், வங்கி சலுகைகளின் ஒரு பகுதியாக இதை வாங்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. பிளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி கிரெடிட் கார்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், எஸ்பிஐ வங்கி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மற்றும் எச்டிஎஃப்சி வங்கி தொடர்பான கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தினால் பிளிப்கார்ட் ரூ. 2,000 வரை கேஸ்பேக் பெறலாம். கூடுதலாக, இந்த ஸ்மார்ட்போனை மேலும் தள்ளுபடியில் வாங்க, நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகையைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, உங்களிடம் உள்ள எந்த பழைய மொபைலை மாற்றி இதை வாங்கினால், ரூ. 25,000 வரை போனஸைப் பெறுவீர்கள். இதன் மூலம், இந்த விவோ டி4 ப்ரோ 5ஜி ஸ்மார்ட்போனை வெறும் ரூ. 1,200க்கு வாங்கலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

