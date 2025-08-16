அதிரடி தள்ளுபடியில் iPhone 15: அமேசான் சேலில் அட்டகாசமான ஆஃபர்

Amazon Sale: ஐபோன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஐபோன் 17 அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு அமேசானில் ஐபோன் 15 இன் விலை குறைந்துள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது அதை வெறும் ரூ.32,780க்கு வாங்கலாம். எனினும், இதற்கு சில நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். ஐபோன் வாங்க அமேசான் அளிக்கும் சலுகைகளை எப்படி பயன்படுத்திக்கொள்வது என இங்கே காணலாம்.
மலிவு விலையில் ஐபோன் 15 வாங்க சூப்பர் வாய்ப்பு
ஆப்பிள் போன் வாங்குவதற்கு, அதன் விலை குறைவதற்காக காத்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு வந்துவிட்டது. ஐபோன் 17 அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு ஐபோன் 15 இன் விலை குறைந்துள்ளது. ஐபோன் 14 இலிருந்து ஐபோன் 15 க்கு அப்கிரேட் செய்ய விரும்புவோருக்கு, இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. இந்த போனை மிகக் குறைந்த விலையில் எப்படி வாங்குவது? சலுகையைப் பெற என்னென்ன நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்? இந்த அனைத்து தகவல்களையும் இங்கே காணலாம்.
iPhone 15: அமேசானில் அதிரடி சலுகைகள்
- அமேசான் இணையதளத்தில் ஐபோன் 15 (128 ஜிபி, கருப்பு) ரூ.79,900க்கு விற்கப்படுகிறது.
- ஆனால் இப்போது சேலில் 19% தள்ளுபடியுடன் ரூ.61,400க்கு விற்பனையில் உள்ளது.
- இது தவிர, இது பிற வகையான கூடுதல் தள்ளுபடிகளையும் அமேசான் வழங்குகிறது.
- உங்கள் பழைய, நல்ல நிலையில் உள்ள ஐபோன் 14 ஐ பரிமாற்றிக்கொண்டால், அதன் மூலம் ரூ.25,550 வரை கூடுதல் தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.
- இதன் விளைவாக, ஐபோன் 15 -இன் விலை ரூ.35,850 ஆக குறையும்.
- ஐசிஐசிஐ வங்கியின் அமேசான் பே கிரெடிட் கார்டு உங்களிடம் இருந்தால் கூடுதலாக ரூ.3,070 தள்ளுபடியைப் பெறலாம்.
- இந்த வழியில், போனின் இறுதி விலை ரூ.32,780 ஆகக் குறைகிறது.
- வாடிக்கையாளர்கள் அதை வாங்குவதற்கு முன் சலுகையின் விதிமுறைகளை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்.
iPhone 15: ஐபோன் 15 இன் வடிவமைப்பு மற்றும் டிஸ்பிளே
ஐபோன் 15 இன் திரை 6.1 அங்குலம். இந்த போனில் ஐந்து வண்ணங்கள் கிடைக்கின்றன: இளஞ்சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை, நீலம் மற்றும் கருப்பு. இது "டைனமிக் ஐலேண்ட் நாட்ச்" என்ற புதுமையான அம்சத்தை உள்ளடக்கியிருந்தாலும், அதன் வடிவமைப்பு முந்தைய மாடல்களைப் போன்றே உள்ளது. முதலில் ஐபோன் 14 ப்ரோ மாடலில் சேர்க்கப்பட்ட இந்த அம்சம் இப்போது ஐபோன் 15 இல் கிடைக்கிறது. இந்த நாட்ச் மூலம் போன் இன்னும் ஸ்டைலாக இருக்கிறது.
iPhone 15: ஐபோன் 15 இன் கேமரா எப்படி இருக்கிறது?
ஐபோன் 15 இன் கேமரா அதன் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களில் ஒன்றாகும். அதன் 48 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா சென்சார் சிறந்த போர்ட்ரெய்ட், குறைந்த-ஒளி மற்றும் பகல்நேர புகைப்படங்களை எடுக்கும் திறன் கொண்டது. முந்தைய மாடலுடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த கேமரா மிகச் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோ எடுத்தாலும் சரி அல்லது செல்ஃபி எடுத்தாலும் சரி, இந்த போன் மிக உயர்ந்த தரமான புகைப்படங்களை வழங்கும்.
iPhone 15: சார்ஜிங் போர்ட் மற்றும் பேட்டரி
ஆப்பிள் கூறியுள்ளது போல், ஐபோன் 15 இன் பேட்டரி நாள் முழுவதும் இயங்கும். இந்த பேட்டரி சாதாரணமாகப் பயன்படுத்தும்போது ஒன்பது மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடிக்கும். போனில் உள்ள A16 பயோனிக் சிப், ஐபோன் 14 மற்றும் ஐபோன் 14 பிளஸில் காணப்படும் A15 சிப்பை விட சற்று உயர்ந்தது. இந்த சிப் இந்த போனை விரைவாக இயங்க உதவுகிறது.
மல்டி-டாஸ்கிங், கேமிங் அல்லது வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் செய்வதில் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. ஐபோன் 15 இப்போது காலாவதியான லைட்னிங் போர்ட்டுக்கு பதிலாக யூ.எஸ்.பி டைப்-சி இணைப்பைக் கொண்டுள்ளது. பெரும்பாலான சாதனங்கள் யூ.எஸ்.பி டைப்-சியைப் பயன்படுத்துகின்றன. இது போனை சார்ஜ் செய்வதையும் டேட்டாவை மாற்றுவதையும் முன்பை விட எளிதாகவும் வேகமாகவும் ஆக்கியுள்ளது.
