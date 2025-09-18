iPhone 15 வாங்க சரியான நேரம்! Amazon Great Indian Festival 2025ல் அதிரடி தள்ளுபடி!

Amazon Great Indian Festival Sale 2025: Amazon Great Indian Festival Sale 2025க்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ளது, அதன்படி இந்த விற்பனை வரும் செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி முதல் அனைத்து பயனர்களுக்கும் நேரலையில் தொடங்கும்.
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Offers
இந்த விற்பனையின் போது, நீங்கள் மிகக் குறைந்த விலையில் பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களை வாங்க முடியும். குறைந்த விலையில் ஐபோன் வாங்க விரும்பினால், அமேசான் உங்களுக்காக பல அற்புதமான சலுகைகளை வழங்கப் போகிறது.
IPhone 15 Offer
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் விற்பனை 2025 இன் (Amazon Great Indian Festival Sale 2025 ) போது நீங்கள் ஐபோன் 15 ஐ மிகக் குறைந்த விலையில் வாங்க முடியும். இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான ஐபோன் 15 சலுகையை வெளியிட்டுள்ளது.
IPhone 15 Price in India
நிறுவனம் ஐபோன் 15 ஐ ₹79,900 விலையில் அறிமுகப்படுத்தியது. தற்போது ₹59,990க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், வரவிருக்கும் அமேசான் விற்பனையின் போது, நீங்கள் இந்த ஐபோனை ₹50,000க்கு பதிலாக ₹45,000க்கு வாங்கலாம்.
IPhone 15 Discount
அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் விற்பனை 2025 இன் போது, அனைத்து சலுகைகள் மற்றும் வங்கி அட்டை தள்ளுபடிகளுக்குப் பிறகு, நீங்கள் ஐபோன் 15 ஐ வெறும் ரூ.43,749க்கு வாங்க முடியும்.
IPhone 15 Specs
அம்சங்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், நிறுவனம் ஐபோன் 15 ஸ்மார்ட்போனில் 6.1-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவை வழங்கியுள்ளது. இதனுடன், முந்தைய தொடர் போன்களில் இல்லாத டைனமிக் ஐலேண்ட் நாட்ச் இந்த போனில் உள்ளது.
IPhone 15 Camera
ஐபோன் 15 புகைப்படம் எடுப்பதற்காக இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த அமைப்பில் 48MP முதன்மை கேமரா மற்றும் 12MP இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு ஆகியவை அடங்கும்.
IPhone 15 Chip
ஐபோன் 15 ஸ்மார்ட்போனில் A16 பயோனிக் சிப் (A16 Bionic) உள்ளது. இது தவிர, போனில் சார்ஜ் செய்வதற்கு USB டைப் C போர்ட் உள்ளது.
மேலும் படிக்க | அமேசான் ஆஃபர்: சாம்சங், எல்ஜி டிவிக்கு அதிரடி விலை குறைப்பு!
மேலும் படிக்க | Amazon Great Indian Festival Sale 2025: இந்த ஆண்டு எல்லாமே அதிகம்.... விவரம் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ