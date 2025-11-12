பாதி விலையில் கிடைக்கும் சாம்சங்கின் பிரீமியர் போன்: அமேசான், பிளிப்கார்ட்டில் அதிரடி

Samsung S24 FE Price Drop: புதிய ஸ்மார்ட்போன் வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ளீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. தற்போது சாம்சங்கின் பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்கள் பெரிய தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கின்றன. முதல் முறையாக, Samsung Galaxy S24 FE போன் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. இதன் விலை உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தலாம். இந்த சலுகையின் முழு விவரங்களையும், அது செல்லுபடியாகும் தளங்களையும் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Samsung Galaxy S24 FE
கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Samsung Galaxy S24 FE, குறைந்த பட்ஜெட்டில் நல்ல ஸ்மார்ட்போன் வாங்கும் எண்ணம் கொண்ட பயனர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஒரு சக்திவாய்ந்த செயலி, ஒரு அற்புதமான AMOLED டிஸ்ப்ளே மற்றும் ஒரு மேம்பட்ட கேமரா சென்சார் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இப்போது, இந்த போனின் விலை கணிசமாகக் குறைந்துள்ளது. இந்த போன் இப்போது கிட்டத்தட்ட பாதி விலையில் கிடைக்கிறது. Amazon மற்றும் Flipkart இல் கிடைக்கும் ஆஃபர்கள் மூலம் இந்த போனை தள்ளுபடி சலுகைகளுடன் வாங்கலாம்.
Amazon Deal: அமேசானில் கிடைக்கும் சலுகை
8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் கூடிய சாம்சங் கேலக்ஸி S24 FE மாறுபாடு இப்போது அமேசான் இந்தியாவில் வெறும் ரூ.31,999க்கு கிடைக்கிறது. அதன் அறிமுக விலை ரூ.59,999 ஆக இருந்தது. அதாவது தோராயமாக ₹28,000 சேமிப்பு கிடைக்கும். 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி சேமிப்பக மாறுபாட்டை அதன் அசல் விலை ரூ.69,999 இலிருந்து குறைவாக ரூ.40,690க்கு வாங்கலாம். இந்த தொலைபேசி மூன்று கவர்ச்சிகரமான வண்ணங்களில் வருகிறது: Graphite, Mint மற்றும் Blue.
சாம்சங் கேலக்ஸி S24 FE க்கு அமேசானில் ஒரு பெரிய சலுகை கிடைக்கிறது. 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி சேமிப்பக மாடல் வெறும் ரூ.31,999க்கு கிடைக்கிறது. இது அதன் அசல் விலை ரூ.59,999 இலிருந்து, தோராயமாக ரூ.28,000 நேரடி சேமிப்பாகும். 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பு கொண்ட இந்த வேரியண்டை ரூ.40,690 -க்கு வாங்கலாம், இது முன்பு ரூ.69,999 ஆக இருந்தது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் மூன்று ஸ்டைலான வண்ணங்களில் வருகிறது: Graphite, Mint மற்றும் Blue. இந்த போனை உங்களுக்குப் பிடித்த நிறத்தில் வாங்கலாம்.
Flipkart Offers: பிளிப்கார்ட்டில் அதிக தள்ளுபடி
Flipkart-ல் Samsung Galaxy S24 FE -ஐ அதிக தள்ளுபடியுடன் வாங்கலாம். இந்த போன் Flipkart -இல் மிகப்பெரிய தள்ளுபடியில் கிடைக்கிறது. இந்த போனின் 128GB வேரியண்டை ₹35,999க்கு வாங்கலாம், அதன் அசல் விலை ₹65,999 ஆகும். 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பு வேரியண்டை ₹31,999-க்கு வாங்கலாம். இவற்றை எளிதான தவணைகளிலும் வாங்க முடியும்.
சாம்சங் கேலக்ஸி S24 FE இன் அம்சங்கள்
இந்த பிரீமியம் சாம்சங் ஸ்மார்ட்போனின் அம்சங்களைப் பற்றி பேசுகையில், இது Xclipse GPU உடன் Exynos 2400e செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் Android 14 இல் இயங்குகிறது மற்றும் நிறுவனம் 7 முக்கிய Android புதுப்பிப்புகளை வழங்குவதாக உறுதியளிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் விக்டஸ் பிளஸ் பாதுகாப்புடன் 6.7-இன்ச் டைனமிக் AMOLED 2X டிஸ்ப்ளே உள்ளது. கேமராவைப் பொறுத்தவரை, இது 50MP முதன்மை கேமரா, 12MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 8MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு 10MP முன் கேமரா கிடைக்கிறது.
