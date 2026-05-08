Amazon Great Summer Sale: 3 ஸ்மார்ட்போன்களில் அதிரடி தள்ளுபடி

Amazon Great Summer Sale: அமேசானின் மாபெரும் கோடைக்கால விற்பனையானது தற்போது ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகளை வழங்கி வருகிறது. புதிய 5G போனுக்கு மேம்படுத்தத் திட்டமிடும் பயனர்களுக்கு இது சிறந்த வாய்ப்புகளில் ஒன்றாக மாறி வருகிறது. பல ஸ்மார்ட்போன்கள் அவற்றின் அசல் அறிமுக விலையுடன் ஒப்பிடும்போது இப்போது மிகவும் குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. மேலும், இந்த விற்பனையின் போது வாங்குபவர்கள் கூடுதலாக வங்கித் தள்ளுபடிகள், கேஷ்பேக் சலுகைகள், EMI விருப்பங்கள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பலன்களையும் பெறுகிறார்கள்.
இப்போதெல்லாம், பெரும்பாலான பயனர்கள் அதிக பணம் செலவழிக்காமல், சீரான செயல்பாடு, நல்ல பேட்டரி பேக்கப், ஸ்டைலான வடிவமைப்பு மற்றும் சிறந்த கேமரா தரம் ஆகியவற்றை வழங்கும் ஒரு ஸ்மார்ட்போனை விரும்புகிறார்கள். இதன் காரணமாக, பட்ஜெட் 5G ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தியாவில் முன்னெப்போதையும் விட அதிகப் பிரபலமடைந்து வருகின்றன.
அமேசான் மாபெரும் கோடைக்கால விற்பனை
தற்போது நடைபெற்று வரும் அமேசானின் மாபெரும் கோடைக்கால விற்பனையின் போது, மூன்று ஸ்மார்ட்போன்கள் அவற்றின் சமநிலையான அம்சங்கள் மற்றும் கவர்ச்சிகரமான விலை காரணமாக பெரும் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன. அந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் - Redmi Note 14 5G, Redmi 15 5G மற்றும் Samsung Galaxy M16 5G. இந்த மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களும் பயனர்களுக்கு வெவ்வேறு அம்சங்களை வழங்குகின்றன. சில ஸ்மார்ட்போன்கள் கேமரா மற்றும் டிஸ்ப்ளே தரத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன. மற்றவை முக்கியமாக பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் சீரான தினசரி பயன்பாட்டை இலக்காகக் கொண்டுள்ளன.
Redmi Note 14 5G: விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்
Redmi Note 14 5G, பிரீமியம் தோற்றமுடைய மெல்லிய வடிவமைப்பு மற்றும் பெரிய 120Hz AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இது ஸ்க்ரோலிங், கேமிங் மற்றும் வீடியோக்களைப் பார்க்கும்போது மிகவும் மென்மையாக உணர வைக்கிறது. டிஸ்ப்ளேயின் தரம் உண்மையிலேயே பிரகாசமாகவும் வண்ணமயமாகவும் தெரிகிறது, இது ஒட்டுமொத்த பொழுதுபோக்கு அனுபவத்தை மேம்படுத்துகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி செயலியால் இயக்கப்படுகிறது, இது மல்டிடாஸ்கிங், கேமிங் மற்றும் அன்றாட செயலிகளைச் சீராகக் கையாளுகிறது. ரெட்மி, 50MP சோனி OIS கேமரா அமைப்பையும் சேர்த்துள்ளது. இது வெவ்வேறு ஒளி நிலைகளிலும் நிலையான மற்றும் விரிவான புகைப்படங்களை எடுக்கிறது.
கூடுதலாக, இந்த ஃபோனில் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள், ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவு மற்றும் IP64 பாதுகாப்பு ஆகியவை உள்ளன. இது இந்த விலை வரம்பில் இதை மேலும் பிரீமியம் ஆக உணர வைக்கிறது.
Redmi 15 5G: விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்
ரெட்மி 15 5ஜி முக்கியமாக நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் பொழுதுபோக்கை மையமாகக் கொண்ட பயன்பாட்டை விரும்பும் பயனர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் பெரிய டிஸ்ப்ளே மற்றும் மென்மையான ரெஃப்ரெஷ் ரேட் ஆதரவுடன் வருகிறது, இது யூடியூப் ஸ்ட்ரீமிங், திரைப்படங்கள், கேமிங் மற்றும் சமூக ஊடகங்களை ஸ்க்ரோலிங் செய்யும்போது நன்றாக உணர வைக்கிறது.
ரெட்மி 15 5ஜி-யின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று அதன் வலுவான பேட்டரி பேக்கப் ஆகும். தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களில் நீண்ட நேரம் செலவிடும். ஆனால் நாள் முழுவதும் சாதனத்தை மீண்டும் மீண்டும் சார்ஜ் செய்ய விரும்பாத பயனர்களுக்கு இந்தத் தொலைபேசி மிகவும் ஏற்றது.
இந்தச் சாதனம் அதிவேக சார்ஜிங் (Fast Charging) மற்றும் சீரான கேமிங் செயல்திறனையும் ஆதரிக்கிறது. இதனால், அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு இது ஒரு நடைமுறைக்கு உகந்த தேர்வாக அமைகிறது.
Samsung Galaxy M16 5G
Samsung Galaxy M16 5G, சாம்சங்கின் நேர்த்தியான மென்பொருள் அனுபவத்துடனும், பிரீமியம் தோற்றமளிக்கும் எளிய வடிவமைப்புடனும் வருகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் உள்ள AMOLED திரை, இணைய உலாவல், வீடியோக்களை ஸ்ட்ரீமிங் செய்தல் மற்றும் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தும் போது கண்களுக்கு இதமான அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
சாம்சங் ஸ்மார்ட்போன்கள் பொதுவாக அவற்றின் மென்மையான மற்றும் பயனர்-நட்பு இடைமுகத்திற்காக அறியப்படுகின்றன. அதே வரிசையில், Galaxy M16 5G-யும் பயனர்களுக்கு ஒரு நிலையான அன்றாட அனுபவத்தை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
மேலும், இந்தத் தொலைபேசி நம்பகமான பேட்டரி ஆயுளையும், சாதாரண புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கும் அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கும் போதுமான தரத்திலான கேமரா செயல்திறனையும் வழங்குகிறது.
Amazon Great Summer Sale சலுகைகள்
|ஸ்மார்ட்போன்
|தற்போதைய விலை
|அசல் விலை
|தள்ளுபடி
|Redmi Note 14 5G
|₹17,499
|₹31,999
|45%
|Redmi 15 5G
|₹17,499
|₹31,999
|44%
|Samsung Galaxy M16 5G
|₹16,999
|₹25,499
|44%
தற்போது நடைபெற்று வரும் Amazon Great Summer Sale-இல், மேற்கூறிய மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களுக்கும் மிகப்பெரிய தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதனால், அவற்றின் வழக்கமான விலையை விட இவை மிகவும் மலிவான விலையில் கிடைக்கின்றன.
Redmi Note 14 5G-யின் 6GB + 128GB மாடல் தற்போது சுமார் ₹17,499-க்குக் கிடைக்கிறது. இதன் அசல் பட்டியல் விலை சுமார் ₹31,999 ஆகும். இந்த விற்பனைக் காலத்தில் வாங்குபவர்களுக்கு சுமார் 45% தள்ளுபடி கிடைக்கிறது.
Redmi 15 5G-யின் 6GB + 128GB மாடல் தற்போது சுமார் ₹18,499-க்குக் கிடைக்கிறது. இதன் அசல் விலை சுமார் ₹32,999 ஆகும். இதன் மூலம், தற்போது நடைபெறும் விற்பனையில் பயனர்களுக்கு ஏறக்குறைய 44% தள்ளுபடி கிடைக்கிறது.
Samsung Galaxy M16 5G-யின் 6GB + 128GB மாடல் தற்போது சுமார் ₹16,999-க்குக் கிடைக்கிறது. இதன் அசல் விலை சுமார் ₹25,499 ஆகும். Amazon Great Summer Sale-இன் போது வாங்குபவர்களுக்கு சுமார் 33% தள்ளுபடி கிடைக்கிறது.
மேலும், இந்த மூன்று ஸ்மார்ட்போன்களுக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கிக் அட்டைகள் மூலம் கூடுதல் உடனடித் தள்ளுபடிகள், கேஷ்பேக் சலுகைகள், வட்டி இல்லாத தவணை முறை (No-cost EMI) விருப்பங்கள் மற்றும் பழைய போனை மாற்றிக்கொள்ளும் போது கிடைக்கும் போனஸ் சலுகைகள் ஆகியவற்றையும் அமேசான் வழங்குகிறது.
இந்தச் சலுகைகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து கிடைப்பதால், இந்த விற்பனைக் காலத்தில் வாங்குபவர்களால் ஸ்மார்ட்போன்களின் இறுதி விலையை இன்னும் கணிசமாகக் குறைக்க முடியும்.
இந்த பதிவு தொடர்பான பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. Redmi Note 14 5G யாருக்கு ஏற்றது?
சமநிலையான செயல்திறன், மென்மையான AMOLED திரைத் தரம், பிரீமியம் அம்சங்கள் மற்றும் நல்ல கேமரா செயல்திறன் ஆகியவற்றை விரும்பும் பயனர்களுக்கு, ரெட்மி நோட் 14 5G சிறந்த தேர்வாகத் தெரிகிறது.
2. Redmi 15 5G -இல் எவ்வளவு தள்ளுபடி கிடைக்கிறது?
Redmi 15 5G-யின் 6GB + 128GB மாடல் தற்போது சுமார் ₹18,499-க்குக் கிடைக்கிறது. இதன் அசல் விலை சுமார் ₹32,999 ஆகும்.
3. எந்த ஸ்மார்ட்போனில் பிரீமியம் வடிவமைப்பு கிடைக்கிறது?
சாம்சங்கின் மென்பொருள் அனுபவம், நம்பகமான பிராண்ட் மதிப்பு மற்றும் நேர்த்தியான பிரீமியம் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றை விரும்பும் பயனர்களுக்கு, சாம்சங் கேலக்ஸி M16 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும்.
