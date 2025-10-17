English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தீபாவளிக்கு இந்த ஃபோன் வாங்கலாம்.. கம்மி விலையில் 6000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா.. எந்த மாடல் தெரியுமா?

அமேசான் தளத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பல பிராண்ட் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு மெகா தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. இதில் Vivo V50 5G பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கிறது.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 17, 2025, 07:23 PM IST
  • Vivo V50 5G ஆனது Snapdragon 7 Gen 3 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது
  • விவோ வி50 5ஜி ஸ்மார்ட்போனில் 50எம்பி பிரைமரி கேமரா

தீபாவளிக்கு இந்த ஃபோன் வாங்கலாம்.. கம்மி விலையில் 6000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா.. எந்த மாடல் தெரியுமா?

Vivo V50 5G: தீபாவளியை முன்னிட்டு அமேசான் இந்தியா ஒரு சிறப்பு விற்பனையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது, இதை நிறுவனம் தீபாவளி ஸ்பெஷல் என்றும் பெயரிட்டுள்ளது. பேனரில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள விவரங்களின்படி, இந்த விற்பனையின் போது 80% வரை தள்ளுபடிகள் கிடைக்கும். இந்த விற்பனையில் ஸ்மார்ட்போன்கள், டிவிக்கள், வாஷிங் மெஷின்கள் மற்றும் தீபாவளி பரிசுகள் ஆகியவற்றில் ஏராளமான சலுகைகள் அடங்கும்.

கடந்த செப்டம்பர் 23 அன்று தொடங்கிய அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் (Amazon Great Indian Festival), இப்போது அதன் "தீபாவளி சிறப்பு" கட்டத்தில் (Diwali Special) இயங்குகிறது. இந்தத் திருத்தப்பட்ட கட்டத்தில் சலுகைகள் மற்றும் தள்ளுபடிகளும் திருத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் பரிசுகள், எலெக்ட்ரானிக்ஸ், ஃபேஷன் மற்றும் பிற பொருட்களுக்கு 80% வரை தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

அமேசான் இந்தியாவில் நடைபெறும் விற்பனையின் போது, ​​பயனர்கள் வங்கிச் சலுகைகளையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது கூடுதல் தள்ளுபடிகளைப் பெற அனுமதிக்கிறது. HDFC வங்கி அட்டையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 10% வரை உடனடி கேஷ்பேக்கையும் பெறலாம்.

இந்நிலையில் அமேசான் தளத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பல பிராண்ட் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு மெகா தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. இதில் Vivo V50 5G பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கிறது.

Vivo V50 5G போன் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஸ்மார்ட்ஃபோன் ஆகும். விவோ வி50 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் 6.77 இன்ச் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 2392 x 1080 பிக்சல்கள் தீர்மானம் கொண்ட மிக மெல்லிய குவாட்-வளைந்த டிஸ்ப்ளே ஆகும். இந்த டிஸ்ப்ளே 120Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 4500 நைட்ஸ் வரை பிரகாசத்தையும் வழங்குகிறது.

Vivo V50 5G ஆனது Snapdragon 7 Gen 3 செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் Android 15 அடிப்படையிலான FOS 15 இல் இயங்குகிறது. இது சமீபத்திய Android புதுப்பிப்புகளையும் பெறும்.

விவோ வி50 5ஜி ஸ்மார்ட்போனில் 50எம்பி பிரைமரி கேமரா மற்றும் 50எம்பி செகண்டரி கேமரா என இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. விவோ வி50 5ஜி ஸ்மார்ட்போனில் செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 50எம்பி செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. விவோ வி50 5ஜி மூன்று மாடல்களில் கிடைக்கிறது, அவற்றில் 8 ஜிபி ரேம் + 128 ஜிபி ஸ்டோரேஜ், 8 ஜிபி ரேம் + 256 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 12 ஜிபி ரேம் + 512 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வகைகள் அடங்கும்.

விவோ வி50 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் 6000எம்ஏஎச் பேட்டரியுடன், 90வாட் வேகமான சார்ஜிங்குடன் வருகிறது. Vivo V50 5G, 8GB RAM + 128GB ஸ்டோரேஜ் வகைக்கு ₹39,999க்கு அமேசானில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது, மேலும் விற்பனையின் போது இந்த போனை குறைந்த விலையில் பெறலாம். Vivo V50 5G மீதான தள்ளுபடிகளைப் பற்றிப் பேசுகையில், நீங்கள் தற்போது அமேசான் விற்பனை மூலம் ₹29,999க்கு போனை வாங்கலாம். வங்கி அட்டைகளுடன் ₹3,300 தள்ளுபடியும் கிடைக்கிறது.

 

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Bang Diwali Sale: பிராண்டட் ஸ்மார்ட்போங்களுக்கு அட்டகாசமான தள்ளுபடி

மேலும் படிக்க | Flipkart Big Bang Diwali Sale: தேதி, நேரம், சலுகைகள்.... லீக்கான முக்கிய விஷயங்கள் இதோ

