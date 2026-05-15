/வாட்ஸ்அப் அப்டேட்: இனி போன் நம்பர் தேவையில்லை! பிரைவசி மற்றும் AI-ல் கலக்கப்போகும் புதிய அம்சங்கள்

WhatsApp New Update : உலகில் அதிக பயனாளர்களை கொண்டுள்ள வாட்ஸ் அப்பில் புது அப்டேட்கள் வெளிவர ஆரம்புத்துள்ளன. தற்போதைய அப்டேட்டில், பிரைவசி மற்றும் AI ஆகிய இரண்டும் கைக்கோர்த்துக்கொண்டு புது மாற்றத்தை கொண்டு வர இருக்கின்றன.
WhatsApp New Update : வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தாத ஆட்களே இன்று இல்லை என்று சொல்லலாம். ஆனால் 2026-ஆம் ஆண்டு வாட்ஸ்அப் பயனர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமையப்போகிறது. இதுவரை நாம் கற்பனை செய்து கூட பார்த்திராத பல பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப வசதிகளை மெட்டா நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக பாதுகாப்பு (Privacy), செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் ஐபோன் பயனர்களுக்கான நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்புகள் என இந்த பட்டியல் நீள்கிறது.அவை என்னென்ன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
வாட்ஸ்அப்பின் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு குறைபாடாகக் கருதப்பட்டது அதன் மொபைல் எண்கள் தான். யாருடனாவது சேட் செய்ய வேண்டும் என்றால் நமது போன் நம்பரை பகிர வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. ஆனால் இனி அந்த கவலை வேண்டாம். இன்ஸ்டாகிராம் அல்லது எக்ஸ் (Twitter) தளத்தைப் போலவே, இனி வாட்ஸ்அப்பிலும் தனித்துவமான யூசர்நேம்களை உருவாக்கிக்கொள்ளலாம். இதன் மூலம் உங்கள் மொபைல் எண்ணை ரகசியமாக வைத்துக்கொண்டே மற்றவர்களுடன் உரையாட முடியும்.
செய்தியாளர்கள், பொதுப் பிரபலங்கள் மற்றும் அதிக பாதுகாப்பு தேவைப்படும் நபர்களுக்காக இந்த லாக்டவுன் மோடு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதை ஆன் செய்தால், தெரியாத நபர்களிடமிருந்து வரும் அழைப்புகள் தானாகவே சைலண்ட் செய்யப்படும், சந்தேகத்திற்குரிய கோப்புகள் (Files) பிளாக் செய்யப்படும். உங்கள் அக்கவுண்ட் முழுமையான பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் வந்துவிடும்.
இணையத்தில் குழந்தைகள் தவறான நபர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்க, பெற்றோர் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் வாட்ஸ்அப் கணக்குகள் அறிமுகமாகியுள்ளன. இதன் மூலம் குழந்தைகள் யாருடன் பேசலாம், எந்த குரூப்பில் இணையலாம் என்பதை பெற்றோர்களே முடிவு செய்ய முடியும். இதற்கு பின் (PIN) பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2026-ல் AI இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை என்ற நிலை உருவாகி வருகிறது. வாட்ஸ்அப்பில் இப்போது இரண்டு முக்கிய AI மாற்றங்கள் வந்துள்ளன.
AI ரைட்டிங் ஹெல்ப்: நீங்கள் மெசேஜ் டைப் செய்யும் போது கிராமர் தவறுகளைத் திருத்துவது முதல், ஒரு மெசேஜிற்கு என்ன பதில் அனுப்பலாம் என்பது வரை AI உங்களுக்குப் பரிந்துரைக்கும்.
AI போட்டோ எடிட்டிங்: தேவையற்ற பொருட்களைப் புகைப்படத்தில் இருந்து நீக்குவது (Object Removal), பின்னணியை மாற்றுவது (Background Blur) என எடிட்டிங் செய்ய இனி தனி ஆப் தேவையில்லை. வாட்ஸ்அப்பிற்குள்ளேயே மெட்டா AI இதைச் செய்து முடிக்கும்.
ஆண்ட்ராய்டு போன்களில் பல ஆண்டுகளாக இருந்த Dual Accounts (ஒரே போனில் இரண்டு வாட்ஸ்அப்) வசதி இப்போது ஐபோன்களிலும் அதிகாரப்பூர்வமாக வந்துவிட்டது. இது தவிர ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐபோன்களுக்கு இடையே மிக எளிதாக சேட் ஹிஸ்டரியை மாற்றிக்கொள்ளும் (Cross-Platform Transfer) வசதியும் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
7. ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மென்ட் மற்றும் குரூப் அப்டேட்ஸ்
சேட் பேஸ்டு ஸ்டோரேஜ்: அதிக இடத்தைப் பிடிக்கும் வீடியோக்கள் மற்றும் போட்டோக்களை மட்டும் நீக்கிவிட்டு, முக்கியமான மெசேஜ்களை மட்டும் வைத்துக்கொள்ளும் வகையில் ஸ்டோரேஜ் வசதி மாற்றப்பட்டுள்ளது.
குரூப் ஹிஸ்டரி: குரூப்பில் புதிதாக இணையும் நபர், தான் இணைவதற்கு முன்னால் அனுப்பப்பட்ட மெசேஜ்களையும் பார்க்கும் வசதியை குரூப் அட்மின் இப்போது வழங்க முடியும்.
இறுதியாக வாட்ஸ்அப் தனது பிரீமியம் சேவையான WhatsApp Plus-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு மாதத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
இதன் மூலம் 20 சேட்கள் வரை பின் (Pin) செய்துகொள்ளலாம்.
வாட்ஸ்அப்பின் தீம் மற்றும் ஐகான்களை உங்கள் விருப்பப்படி மாற்றிக்கொள்ளலாம் (Custom Themes & Icons).
பல்வேறு பிரீமியம் ஸ்டிக்கர்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு காண்டாக்டிற்கும் தனித்தனி ரிங்டோன்களை செட் செய்ய முடியும்.