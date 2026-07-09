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Meta அறிமுகம் செய்த AI Agent: இனி உங்கள் பிசினசை WhatsApp பார்த்துக்கொள்ளும்

Meta Business Agent WhatsApp: பயனர் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதற்காக வாட்ஸ்அப் அடிக்கடி புதிய அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இப்போது, ​​அது வணிகப் பயனர்களுக்காக ஒரு முக்கிய அம்சத்தை வெளியிட்டுள்ளது. அதுதான் "மெட்டா பிசினஸ் ஏஜென்ட்".

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 09, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:03 PM IST
Meta அறிமுகம் செய்த AI Agent: இனி உங்கள் பிசினசை WhatsApp பார்த்துக்கொள்ளும்
Image Credit: Meta Business Agent WhatsApp (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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