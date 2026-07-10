/WhatsApp Username Feature: அரசின் நோட்டீசுக்கு பதில் அளித்த வாட்ஸ்அப், பரிலீசிக்கும் அரசு

WhatsApp Username Feature: வாட்ஸ்அப் செயலியின் புதிய 'பயனர் பெயர்' (username) அம்சம் குறித்த பேச்சு கடந்த சில நாட்களாக அதிகமாக உள்ளது. இதில் அரசு பாதுகாப்பு குறித்த சந்தேகங்களை எழுப்பிய நிலையில், தற்போது மெட்டா (Meta) நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான வாட்ஸ்அப் (WhatsApp), இந்த அம்சம் குறித்த அரசின் நோட்டீசுக்குத் தனது பதிலைச் சமர்ப்பித்துள்ளது. அந்தப் பதில் தற்போது பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக அரசாங்க வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ஆன்லைன் மோசடி, ஃபிஷிங் (phishing), 'டிஜிட்டல்-அரெஸ்ட்' (digital-arrest) எனப்படும் டிஜிட்டல் முறையில் கைது செய்வதாக மிரட்டிப் பணம் பறிக்கும் மோசடிகள் மற்றும் பிறர் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்து நடத்தப்படும் மோசடிகள் ஆகியவற்றை இந்த அம்சம் கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற கவலையை எழுப்பி, வாட்ஸ்அப்பின் முன்மொழியப்பட்ட பயனர் பெயர் அம்சம் குறித்து விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசு கடந்த புதன்கிழமையன்று மெட்டா நிறுவனத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
இந்த அம்சம், பயனர்கள் தங்கள் தொலைபேசி எண்களைப் பகிராமலேயே வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்புகொள்ள அனுமதிக்கும். இந்த விவகாரம் குறித்த ஆலோசனைகள் "அரசுக்குத் திருப்தியளிக்கும் வகையில்" நிறைவடையும் வரை இந்த அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டாம் என்று அரசு அந்தத் தளத்திற்கு அறிவுறுத்தியிருந்தது.
அறிவிப்பைப் பெற்ற பிறகு, வாட்ஸ்அப் தனது பதிலைச் சமர்ப்பிக்க கூடுதல் அவகாசம் கோரியதுடன், விவாதங்கள் முடியும் வரை இந்தியாவில் இந்த அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்தாது என்றும் அரசுக்கு உறுதியளித்தது.
தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் வாட்ஸ்அப்பின் பதிலை பெற்றதாகவும், அரசு அதை ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் அரசு வட்டாரங்கள் பிடிஐ (PTI)-யிடம் தெரிவித்தன.
வியாழக்கிழமையன்று தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பதில் குறித்து வாட்ஸ்அப் தரப்பிலிருந்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை.
முன்னதாக, சிஐஐ ஜிசிசி (CII GCC) வணிக உச்சிமாநாட்டின் ஒரு பகுதியாகப் பேசிய தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைச் செயலாளர் எஸ். கிருஷ்ணன், பயனர் பெயர் அறிவிப்பு குறித்த வாட்ஸ்அப்பின் பதில் வியாழக்கிழமையன்று வரவிருப்பதாகக் கூறியிருந்தார். 'பயனர் பெயர்' அம்சம் தொடர்பாக டெலிகிராம் (Telegram) மற்றும் சிக்னல் (Signal) ஆகிய பிற இரண்டு செய்திப் பரிமாற்றத் தளங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட அறிவிப்புகளுக்குப் பதில் வந்துள்ளதா என்பது குறித்த கேள்விக்கு, "இன்னும் சிறிது அவகாசம் உள்ளது, இன்னும் பதில்கள் வரவில்லை... நாங்கள் இந்த விவகாரத்தை ஆய்வு செய்வோம்" என்று கிருஷ்ணன் கூறியிருந்தார். அழைப்பாணை (notice) அனுப்பப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, மெட்டா நிறுவனத்தின் குழு ஒன்று கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சக அதிகாரிகளைச் சந்தித்தது.
சைபர் குற்றச் சம்பவங்களை அதிகரிக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப்பின் புதிய அம்சம் தொடர்பாக, தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் விதிகளின் கீழ் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்பது குறித்து விளக்கம் அளிக்குமாறு நோடீசில் அரசு மெட்டாவைக் கேட்டிருந்தது. மேலும், ஒரு முக்கியமான சமூக ஊடக இடைத்தரகர் (significant social-media intermediary) என்ற முறையில், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் விதிகளின் கீழ் உரிய விடாமுயற்சி (due-diligence) கடமைகளுக்கு வாட்ஸ்அப் கட்டுப்பட்டது என்பதையும் அரசு மெட்டாவிற்கு நினைவூட்டியிருந்தது.
பயனர் பெயர் வசதியைப் பயன்படுத்தும் அம்சம் இன்னும் செயல்பாட்டிற்கு வரவில்லை என்றும், இந்த ஆண்டு பிற்பகுதியில் அந்த அம்சம் படிப்படியாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்றும் வாட்ஸ்அப் செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர் கடந்த வாரம் தெரிவித்திருந்தார்.
ஆள்மாறாட்டத்திலிருந்து பாதுகாக்க, பொது நபர்கள், அரசு நிறுவனங்கள், பிரபலங்கள், சரிபார்க்கப்பட்ட மெட்டா கணக்குகள் போன்ற மிகவும் பிரபலமான பெயர்களை முடக்கி வைத்துள்ளதாக மெடா தெரிவித்துள்ளது.
இதன் மூலம், அவற்றின் உண்மையான உரிமையாளர்கள் மட்டுமே அவற்றை உரிமை கோர முடியும்.
மேலும், அறியப்பட்ட பெயர்களின் சாயல் கொண்ட மாற்றுப் பெயர்களும் முடக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறியிருந்தார்.
வாட்ஸ்அப்பைப் பயன்படுத்த பயனர்களுக்கு தொலைபேசி எண் தொடர்ந்து தேவைப்படும் என்று அந்நிறுவனம் கூறியிருந்தது. அதாவட்து, நீங்கள் பயனர்பெயரை அமைத்தாலும், அது உங்கள் தொலைபேசி எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் என்று அர்த்தம். நீங்கள் விரும்பும் நபர்களுக்கு உங்கள் தொலைபேசி எண்ணைப் பகிராமல் பயனர்பெயரைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் WhatsApp கணக்கை உருவாக்க உங்களுக்கு தொலைபேசி எண் தேவை.
பயனர்பெயர்கள் சம்பந்தப்பட்ட மோசடிகளுக்கு எதிராக பல அடுக்கு பாதுகாப்புகளை உருவாக்கியுள்ளதாக WhatsApp மேலும் கூறியது. அவற்றின் விவரம் பின்வருமாறு:
|பாதுகாப்பு அம்சம்
|விவரம்
|பயனர்பெயர்
|மற்ற பயனர்கள் உங்களுக்கு செய்தி அனுப்ப, உங்கள் சரியான பயனர்பெயரைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
|தொடர்புகொள்ளும் எண்ணிக்கை
|ஒரு கணக்கு எத்தனை புதிய நபர்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்பது கட்டுப்படுத்தப்படும்.
|யூசர்நேம் கீ
|ஒருவரின் யூசர்நேம் கீ-ஐ யூகிக்க மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் முயற்சிகளைத் தடுக்கப்படும்.
|ஆள்மாறாட்டம்
|பொதுவான ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் தவறான பயன்பாட்டு முறைகளைக் காட்டும் செயல்பாடுகளைக் கண்டறிந்து அகற்றுவதற்கான அமைப்புகளும் இருக்கும்.
|அனுப்புனர் விவரம்
|பயனர்கள் பதிலளிப்பதற்கு முன்பு, முதல் முறையாக செய்தி அனுப்புபவர் ஒரு புதிய கணக்கா, தொடர்பா, ஒரு பொதுவான குழு உறுப்பினரா அல்லது வேறு நாட்டிலிருந்து வருகிறாரா என்பதை வாட்ஸ்அப் காட்டும்.
வாட்ஸ்அப்பிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய பிறகு, தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் டெலிகிராம் மற்றும் சிக்னல் நிறுவனங்களுக்கும் நோட்டீஸ்களை அனுப்பியது. அவற்றின் தற்போதைய "பயனர்பெயர்" அம்சம் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பியதோடு, மோசடி மற்றும் ஆள்மாறாட்ட அபாயங்கள் தொடர்பான கவலைகளை அந்தத் தளங்கள் எவ்வாறு கையாளுகின்றன என்றும் கேட்டிருந்தது. இந்தியாவில் வாட்ஸ்அப்பிற்கு 50 கோடி பயனர்கள் இருக்கும் நிலையில், டெலிகிராமின் பயனர் எண்ணிக்கை அதன் ஒரு சிறு பகுதியே ஆகும்.