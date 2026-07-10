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WhatsApp Username Feature: அரசின் நோட்டீசுக்கு பதில் அளித்த வாட்ஸ்அப், பரிலீசிக்கும் அரசு

WhatsApp Username Feature: பயனர் பெயர் அம்சம், பயனர்கள் தங்கள் தொலைபேசி எண்களைப் பகிராமலேயே வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்புகொள்ள அனுமதிக்கும். இந்த விவகாரம் குறித்த ஆலோசனைகள் "அரசுக்குத் திருப்தியளிக்கும் வகையில்" நிறைவடையும் வரை இந்த அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டாம் என்று அரசு அந்தத் தளத்திற்கு அறிவுறுத்தியிருந்தது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 10, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:07 AM IST
WhatsApp Username Feature: அரசின் நோட்டீசுக்கு பதில் அளித்த வாட்ஸ்அப், பரிலீசிக்கும் அரசு
Image Credit: WhatsApp replies to Government Notice (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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