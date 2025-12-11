English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2025 -இல் அதிகம் டவுன்லோட் செய்யப்பட்ட App இதுதான்.... நீங்களும் செஞ்சிருப்பீங்க!!

2025 -இல் அதிகம் டவுன்லோட் செய்யப்பட்ட App இதுதான்.... நீங்களும் செஞ்சிருப்பீங்க!!

No. 1 iPhone App of 2025: அமெரிக்காவில் அதிகம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட இலவச ஐபோன் செயலிகளில் ChatGPT முதலிடத்தில் உள்ளது. AI -க்கான வளர்ந்து வரும் தேவை செயலிகளுக்கான போக்கை மாற்றியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 11, 2025, 01:53 PM IST
  • ChatGPT ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
  • ChatGPT அமெரிக்காவில் அதிகம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட இலவச ஐபோன் செயலிகளில் முதலிடத்தில் உள்ளது.
  • தொடக்கத்திலிருந்தே தெளிவாகத் தெரிந்த ChatGPT இன் வளர்ச்சி.



ChatGPT Latest News: ஆப்பிள் தனது 2025 App Store தரவரிசைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த முறை ChatGPT ஒரு முக்கிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இந்த செயலி அமெரிக்காவில் அதிகம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட இலவச ஐபோன் செயலிகளில் முதலிடத்தில் உள்ளது. கடந்த ஆண்டு, இது நான்காவது இடத்தைப் பிடித்தது. ஆனால் இந்த முறை அது TikTok, Instagram, Google, WhatsApp மற்றும் Threads போன்ற ஜாம்பவான்களை விஞ்சியுள்ளது. 

No. 1 iPhone App of 2025

ChatGPT -இன் இந்த சாதனை, AI என்பது தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்களின் தேர்வாக மட்டும் இல்லாமல், சாதாரண பயனர்களுக்கான நம்பகமான டிஜிட்டல் துணையாகவும் மாறியுள்ளது என்பதை நிரூபிக்கிறது.

AI -க்கான வளர்ந்து வரும் தேவை செயலிகளுக்கான போக்கை மாற்றியுள்ளது

ChatGPT முதலிடத்திற்கு உயர்ந்துள்ளது செயலிகளின் உலகில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது. கூகிள் மேப்ஸ் மற்றும் ஜிமெயில் போன்ற அன்றாட செயலிகளை விட மக்கள் அதிகளவில் AI பக்கம் திரும்புவதை இது தெளிவாகக் காட்டுகிறது. பயனர்கள் விரைவான பதில்கள், பரிந்துரைகள் மற்றும் கற்றலுக்காக ChatGPT ஐப் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த போக்கு, OpenAI எதிர்காலத்தில் மொபைல் தேடலில் கூகிளுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சவாலாக இருக்கக்கூடும் என்பதைக் குறிக்கிறது. மக்கள் தங்கள் தொலைபேசிகளில் தகவல்களைத் தேடும் முறையை மாற்றி வருகின்றனர். பாரம்பரிய சர்ச் எஞ்சின்களை விட ChatGPT போன்ற உரையாடல் அடிப்படையிலான AI ஐ மக்கள் அதிகமாகத் தேர்வு செய்கிறார்கள்.

தொடக்கத்திலிருந்தே தெளிவாகத் தெரிந்த ChatGPT இன் வளர்ச்சி 

ChatGPT இன் இந்த வளர்ச்சி திடீரென வரவில்லை. மார்ச் 2025 இல், ChatGPT உலகில் அதிகம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட செயலியாக மாறியது. அந்த நேரத்தில், இது TikTok மற்றும் Instagram இரண்டையும் விஞ்சியது. தொழில்நுட்பத்துடனான உரையாடல் அணுகுமுறையை மக்கள் அதிகளவில் விரும்புவதும் இந்த விரைவான வளர்ச்சிக்குக் காரணம். சேட் அடிப்படையிலான AI தகவல்களைத் தேடுவதை எளிதாகவும், வேகமாகவும், மேலும் தனிப்பட்டதாகவும் ஆக்குகிறது. இதனால்தான் ChatGPT மொபைல் பயனர்களுக்கு விருப்பமான தேர்வாக மாறி வருகிறது. எதிர்காலத்தில், கேள்வி பதில், கற்றல், கண்டென்ட் உருவாக்கம் மற்றும் வேலைக்கு மக்கள் AI க்கு முன்னுரிமை அளிப்பார்கள் என்பதை இந்த மாற்றம் காட்டுகிறது.

Apple மற்ற செயலி வகைகளிலும் முதலிடங்களை அறிவித்தது

- ChatGPT இன் முதலிட தரவரிசைக்கு கூடுதலாக, ஆப்பிள் விளையாட்டுகள் மற்றும் கட்டண செயலிகளுக்கான தனி பட்டியல்களையும் வெளியிட்டது. 

- இந்த ஆண்டு ஐபோனில் அதிகம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட இலவச கேம் Block Blast ஆகும். 

- மேலும் Minecraft அதிகம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட கட்டண விளையாட்டாக உள்ளது. 

- iPad பற்றி பேசுகையில், YouTube இலவச செயலிகளுக்கான பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்தது.

- Procreate அதிகம் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட கட்டண பயன்பாடாக உள்ளது.

- Roblox, Fortnite, Geometry Dash மற்றும் Stardew Valley ஆகியவை இந்த ஆண்டின் பிரபலமான செயலிகளின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

டிஜிட்டல் உலகில் வேகமாக மாறும் பயனர்களின் விருப்பங்கள் 

மக்களின் வேலை செய்யும் விதம், கேளிக்கை, கற்றுக்கொள்ளும் விதம், கிரியேடிவிடி ஆகியவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களை ஆப்பிளின் இந்த முழு பட்டியலும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. Procreate போன்ற படைப்பு கருவிகள் முதல் Netflix மற்றும் Disney Plus போன்ற பொழுதுபோக்கு செயலிகள் வரை, மக்கள் தங்கள் சாதனங்களை அனைத்து வகையான தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்துகின்றனர். 

ஆனால் ChatGPT இன் வெற்றியில் மிகப்பெரிய மாற்றம் காணப்படுகிறது. AI இனி ஒரு புதுமை மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பரிசோதனை அல்ல, மாறாக மக்களின் அன்றாட டிஜிட்டல் வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக மாறிவிட்டது என்பதை இது நிரூபிக்கிறது. AI இனி ஒரு 'டிரெண்ட்' அல்ல, அது ஒரு அன்றாட தேவையாகிவிட்டது.

