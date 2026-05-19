/Moto G37, Moto G37 Power இன்று இந்தியாவில் அறிமுகம்: மிரட்டலான விலையில் மாஸ் அம்சங்கள்

Moto G37, Moto G37 Power Launch: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. இன்று, இரண்டு புதிய Motorola ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகமாக உள்ளன. Moto G37 மற்றும் Moto G37 Power ஆகிய இரு மாடல்களும் இன்று அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னரே, இந்தத் தொலைபேசியின் பல சிறப்பம்சங்கள் ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த கைபேசிக்காகவே பிரத்யேகமாக ஒரு இணையப்பக்கம் (microsite) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொலைபேசியின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் திறன்கள் குறித்த விவரங்களை வழங்குகிறது.
Moto G37 மற்றும் Moto G37 Power ஆகிய இரு ஸ்மார்ட்போன்களின் முக்கிய விவரக்குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்:
Motorola-வின் இந்த ஸ்மார்ட்போன், MediaTek Dimensity 6400 செயலியைக் கொண்டிருக்கும். கூடுதலாக, இந்தச் சாதனம் தனது 4GB ஃபிசிக்கல் RAM-உடன் (Physical RAM) சேர்த்து, 8GB மெய்நிகர் RAM-க்கான (Virtual RAM) ஆதரவையும் வழங்குகிறது. அதாவது, இந்தத் தொலைபேசி மொத்தம் 12GB வரையிலான மெய்நிகர் RAM ஆதரவை திறம்பட வழங்கும்.
இந்தக் கைபேசி, Gorilla Glass 7i பாதுகாப்போடு கூடிய, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் (refresh rate) கொண்ட 6.7-அங்குல மிக மென்மையான திரையைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், இந்தத் தொலைபேசியில் "Smart Water Touch" மற்றும் "Color Boost" ஆகிய தொழில்நுட்பங்களும் இடம்பெற்றிருக்கும்.
புகைப்படங்களை எடுக்க, இது Quad Pixel தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் 50-மெகாபிக்சல் கேமராவைக் கொண்டிருக்கும்.
பேட்டரியைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் 7,000mAh திறன் கொண்ட வலிமையான பேட்டரியால் இயங்கும். சிறந்த ஒலி அனுபவத்தை உறுதி செய்வதற்காக, இந்தத் தொலைபேசியில் Dolby Atmos, Hi-Res Audio மற்றும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்.
இது மூன்று வண்ண வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. இவை அனைத்தும் உயர்தர 'Vegan Leather' (விலங்குத் தோல் அல்லாத) பூச்சைக் கொண்டிருக்கும். இயங்குதளத்தைப் (Operating System) பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசி அறிமுகமாகும்போதே Android 16-இல் இயங்கும். இருப்பினும், இந்தச் சாதனம் Android 17-க்கான மேம்படுத்தலைப் பெறும் என்று நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், இந்தத் தொலைபேசிக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகள் (Security Updates) வழங்கப்படும் என்றும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய நிலையில், இந்தத் தொலைபேசியின் விலை குறித்த எந்தவிதத் தகவல்களும் இன்னும் வரவில்லை. எனினும், இன்னும் சிறிது நேரத்தில், இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு பிறகு இது குறித்து தெரியவரும்.
Moto G37 Series அம்சங்கள் சுருக்கமாக..
|Moto G37
|விவரம்
|அறிமுகம்
|மே 19
|திரை
|Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு
|பேட்டரி
|7,000mAh
|விலை
|எந்தவிதத் தகவல்களும் இன்னும் வரவில்லை
|எங்கு கிடைக்கும்?
|ஃபிளிப்கார்ட்
இந்தத் தொலைபேசியில் பிரம்மாண்டமான 7000 mAh பேட்டரி இடம்பெறும். இது 30W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் வெளியாகவுள்ளது; மேலும், ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்தத் தொலைபேசியின் மின்கலன் மூன்று நாட்கள் வரை நீடித்து உழைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. வேகம் மற்றும் பல்பணிச் செயல்பாடுகளுக்காக, இந்த கைபேசியில் MediaTek Dimensity 6400 செயலி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 4 GB ஃபிசிக்கல் RAM-உடன் (physical RAM) கூடுதலாக, இந்தத் தொலைபேசி 8 GB மெய்நிகர் RAM-ஐயும் (virtual RAM) ஆதரிக்கிறது.
திரையின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் வகையில், இதில் Gorilla Glass 7i பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இன்று அறிமுகமாகவுள்ள இந்தத் தொலைபேசியில் 120 Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கும் 6.7-அங்குலத் திரை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது தொலைபேசி தவறுதலாகக் கீழே விழும்போது திரைக்கு ஏற்படும் சேதத்தைத் தடுக்க உதவுகிறது.
இந்தக் கைபேசியில் 50-மெகாபிக்சல் 'Quad Pixel' தொழில்நுட்பம் கொண்ட கேமரா அமைப்பு இடம்பெறும்.
செயலிகளை நிறுவவும் பிற தரவுகளைச் சேமிக்கவும், இந்தத் தொலைபேசி 128 GB அளவிலான உள்ளகச் சேமிப்பகத்தை (internal storage) வழங்குகிறது. 'Smart Water Touch', 'Punch-hole' திரை வடிவமைப்பு மற்றும் 'Color Boost' தொழில்நுட்பம் போன்ற சிறப்பம்சங்களுடன் இந்த சாதனம் வெளியாகவுள்ளது. மிகச்சிறந்த ஒலி அனுபவத்தை வழங்க, இதில் Dolby Atmos, Hi-Res Audio ஆதரவு மற்றும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
Moto G37 Series அம்சங்கள் சுருக்கமாக..
|Moto G37 power
|விவரம்
|அறிமுகம்
|மே 19
|திரை
|Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு
|பேட்டரி
|7,000mAh
|விலை
|எந்தவிதத் தகவல்களும் இன்னும் வரவில்லை
கேமரா
|'Quad Pixel' தொழில்நுட்பம் கொண்ட கேமரா
தற்போதைய நிலவரப்படி, Motorola நிறுவனத்தின் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் துல்லியமான விலை குறித்த எந்தத் தகவலும் வெளியாகவில்லை. ஐரோப்பியச் சந்தையில் Moto G37 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை EUR 249 (~ரூ. 27,000) முதல் தொடங்குகிறது. இந்தியாவிலும் இதை ஒட்டியே விலை இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது. இன்று பிற்பகல் 12:00 மணிக்குத் தொடங்கும் அறிமுக நிகழ்வின்போது இந்த விவரங்கள் வெளியிடப்படும்.
Moto G37 மற்றும் Moto G37 பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. Moto G37 மற்றும் Moto G37 அறிமுகம் எப்போது?
Moto G37 மற்றும் Moto G37 மே 19, அதாவது இன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளன.
2. Moto G37 மற்றும் Moto G37 விலை விவரம் என்ன?
மோட்டோ G37 சீரிஸின் துல்லியமான விலை குறித்த எந்தத் தகவலும் வெளியாகவில்லை
3. Moto G37 மற்றும் Moto G37 பேட்டரி திறன் என்ன?
இந்த போன்கள் 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.