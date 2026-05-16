/Moto G37 Series மே 19 இந்தியாவில் அறிமுகம்: பேட்டரி, அம்சங்கள், விலை... முக்கிய விவரங்கள் வெளியீடு

Moto G37, Moto G37 Power: மோட்டோரோலா இப்போது இந்தியாவில் மோட்டோ G37 மற்றும் மோட்டோ G37 பவர் என்ற இரண்டு புதிய பட்ஜெட் மாடல்களை அறிமுகப்படுத்துவதை உறுதி செய்துள்ளது.
Moto G37, Moto G37 Power Launch: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான மோட்டோரோலா, தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அடுத்த அதிரடியை அளிக்க தயாராகிவிட்டது. சமீபத்திய IDC அறிக்கையின்படி, 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் (Q1 2026) இந்தியாவின் முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டுகளில் மோட்டோரோலா ஐந்தாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. இந்த வேகத்திற்கு அதன் தீவிரமான ஸ்மார்ட்போன் அறிமுக உத்தியே முக்கியக் காரணமாகும்.
தனது வெற்றிப்பாதையின் அடுத்த கட்டமாக, மோட்டோரோலா இப்போது இந்தியாவில் மோட்டோ G37 மற்றும் மோட்டோ G37 பவர் என்ற இரண்டு புதிய பட்ஜெட் மாடல்களை அறிமுகப்படுத்துவதை உறுதி செய்துள்ளது. இந்நிறுவனம் தனது முதல் ரேஸர் ஃபோல்டை (Razr Fold) நாட்டில் அறிமுகப்படுத்திய சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த அறிவிப்பு வந்துள்ளது.
Moto G37 மற்றும் Moto G37 Power ஆகியவை மே 19 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. இந்நிறுவனம் X-இல் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக சேனலில் இந்த விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. அறிமுகத் தேதியுடன், இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் ஃபிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும் தன்மை, முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் வண்ணத் தேர்வுகள் ஆகியவற்றையும் நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது.
When your hustle doesn’t stop, neither should your phone.— Motorola India (@motorolaindia) May 14, 2026
Segment-best 7000mAh battery. Blazing fast 5G performance. pic.twitter.com/bvOacdyPZW
மோட்டோ G37 சீரிஸ், மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6400 சிப்செட்டுடன் ஒரு பிரம்மாண்டமான 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று மோட்டோரோலா உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த போன்களில் கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் செராமிக் பாதுகாப்பு மற்றும் MIL-STD-810H மிலிட்டரி கிரேட் சான்றிதழும் இடம்பெறும். இது, பொதுவாக மோட்டோரோலாவின் உயர் ரக ஸ்மார்ட்போன்களில் காணப்படும் ஒரு அம்சமான, அன்றாட வீழ்ச்சிகள், கீறல்கள் மற்றும் கடினமான பயன்பாட்டிற்கு எதிராக மேம்பட்ட நீடித்துழைப்பைக் குறிக்கிறது. தற்போது மிலிட்டரி-கிரேட் நீடித்துழைப்பு இல்லாத அதன் போட்டியாளர்களை விட, இது இந்த சீரிஸுக்கு ஒரு கூடுதல் நன்மையையும் அளிக்கும்.
மேலும், மோட்டோ G37 சீரிஸ் நீலம் மற்றும் டர்க்காய்ஸ் பச்சை வண்ண விருப்பங்களில் கிடைக்கும் என்பதையும் இந்த டீசர் உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த போன்கள் மோட்டோரோலாவின் வழக்கமான வடிவமைப்பு மொழியைத் தக்கவைத்துக் கொள்கின்றன. பின்புற பேனலுடன் தடையின்றி இணையும் ஒரு உயர்த்தப்பட்ட சதுர கேமரா மாட்யூலில் நான்கு தனித்தனி கேமரா வளையங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் நவீன தோற்றத்திற்காக ஒப்பீட்டளவில் தட்டையான விளிம்புகளும் இதில் உள்ளன.
இதுவரை மோட்டோரோலா அதிகாரப்பூர்வமாக வெளிப்படுத்தியது இவ்வளவுதான். சுவாரஸ்யமாக, இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் சமீபத்தில் ஐரோப்பிய சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இது வரவிருக்கும் ஸ்மார்ட்போன்களில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பது குறித்த தெளிவான யோசனையை நமக்கு அளிக்கிறது. உலகளாவிய மாடல்கள் சற்றே குறைந்த திறன் கொண்ட மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6300 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால், இந்திய மாடல்களில் புதிய டைமென்சிட்டி 6400 SoC இடம்பெறும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மோட்டோ G37 பவருக்கு மட்டுமேயான 7,000mAh பேட்டரியை ஐரோப்பிய யூனிட்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. இது விரைவாக சார்ஜ் ஏற்றிக்கொள்ள உதவும் 30W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது. ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், 78 மணிநேரம் வரை பயன்படுத்தலாம் என்று கூறப்படுகிறது. Moto G37-இன் அடிப்படை மாடலானது, 20W TurboPower சார்ஜிங் மற்றும் 6W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 5,200mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
Moto G37 Series அம்சங்கள் சுருக்கமாக..
|Moto G37 Series
|விவரம்
|சீரிசில் எத்தனை போன்கள் இடம்பெறும்
|இரண்டு: Moto G37 மற்றும் Moto G37 Power
|அறிமுகம்
|மே 19
|பேட்டரி
|7,000mAh பேட்டரி
|வண்ண வகைகள்
|நீலம் மற்றும் டர்க்காய்ஸ் பச்சை
|எங்கு கிடைக்கும்?
|ஃபிளிப்கார்ட்
இவற்றைத் தவிர, இவ்விரு ஸ்மார்ட்போன்களும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான சிறப்பம்சங்களையே வழங்குவதாகத் தெரிகிறது.
ஐரோப்பியச் சந்தையில் Moto G37 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை EUR 249 (~ரூ. 27,000) முதல் தொடங்குகிறது. இந்தியாவில் இந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்ததாக அமையக்கூடும். அவ்வாறு அமைந்தால், மலிவு விலை 5G ஸ்மார்ட்போன் பிரிவில் இவை வலுவான போட்டியாளர்களாக உருவெடுக்கக்கூடும். Moto G37 மற்றும் G37 Power ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் திரைத் தெளிவுத்திறன் (resolution) அல்லது கேமரா வன்பொருள் போன்ற அம்சங்களில் புதுமைகளைப் புகுத்தவில்லை என்றாலும், சராசரி வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான நடைமுறை அம்சங்களான பேட்டரி ஆயுள், நீடித்து உழைக்கும் தன்மை, தேவையற்ற செயலிகள் அற்ற மென்பொருள் (clean software) மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டில் கிடைக்கும் மென்மையான அனுபவம் ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்றன.
Moto G37 மற்றும் Moto G37 பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. Moto G37 மற்றும் Moto G37 அறிமுகம் எப்போது?
Moto G37 மற்றும் Moto G37 மே 19 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளன.
2. Moto G37 மற்றும் Moto G37 எந்த வண்ணங்களில் அறிமுகம் ஆகும்?
மோட்டோ G37 சீரிஸ் நீலம் மற்றும் டர்க்காய்ஸ் பச்சை வண்ண வகைகளில் அறிமுகம் ஆகும்.
3. Moto G37 மற்றும் Moto G37 பேட்டரி திறன் என்ன?
இந்த போன்கள் 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.