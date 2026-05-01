Moto G47 அறிமுகம் ஆனது: அட்டகாசமான கேமரா, அசத்தலான டிஸ்பிளே

Moto G47 Launch: மோடோரோலா நிறுவனம் தனது முதன்மையான நடுத்தர-விலை ஸ்மார்ட்போனான Moto G47-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற விருப்பங்களுக்கும், உயர்தர தயாரிப்புகளுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு சிறந்த தேர்வாக வாடிக்கையாளர்களுக்கு அமைகிறது.
Moto G47 முக்கிய அம்சங்கள்
Moto G47 மாடலானது, முந்தைய மாடல்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட அடிப்படை HD+ திரைகளுக்குப் பதிலாக, 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம் கொண்ட Full HD+ திரையை முதன்முறையாகக் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சாதனத்தில் 108MP கேமரா அமைப்பும், மிலிட்டரி கிரேட் தரச் சான்றிதழும் இடம்பெற்றுள்ளன. இது தினசரி பயன்பாட்டிற்கு ஏற்ற, அதே சமயம் உறுதியான மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஒரு சாதனமாகத் திகழ்கிறது.
Moto G47 டிஸ்பிளே விவரம்
திரையின் தெளிவு அல்லது கட்டமைப்பின் தரம் ஆகியவற்றில் எந்தவித சமரசமும் இல்லாமல், சமச்சீரான செயல்திறன் கொண்ட ஒரு ஸ்மார்ட்போனைத் தேடும் பயனர்களுக்கு Moto G47 ஒரு சிறந்த தேர்வாகும். Dimensity 6300 சிப்செட் மற்றும் Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு அமைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் நுகர்வோரின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் Motorola இந்தச் சாதனத்தை வடிவமைத்துள்ளது. இது பயனர்கள் நவீன 5G வேகத்தை அனுபவிக்கவும், அதே சமயம் சாதனம் கீழே விழும்போது ஏற்படும் தினசரி விபத்துக்களிலிருந்து அதைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.
Moto G47: மேம்படுத்தப்பட்ட காட்சித் தரம் மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மை
Moto G47 தனது புதிய திரை அமைப்பு மற்றும் வெளிப்புறக் கட்டமைப்பு ஆகியவற்றின் மூலம் தனது முக்கிய மேம்பாட்டை வெளிப்படுத்துகிறது. இது சவாலான சூழல்களிலும் சாதனத்தைச் சிறப்பாகச் செயல்பட அனுமதிக்கிறது.
தெளிவான 120Hz வியூயிங்
ஃபுல் HD+ ரெசல்யூஷனுக்கு மாறியுள்ளதால், முந்தைய G-சீரிஸ் மாடல்களை விட எழுத்துக்களும் மீடியாவும் கணிசமாகத் தெளிவாகத் தெரிகின்றன. இந்த மாடல்கள் பயனர்களுக்கு 120Hz வேகத்தில் ஸ்க்ரோலிங் மற்றும் கேமிங் அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.
மிலிட்டரி கிரேட் உறுதித்தன்மை
இந்த சிஸ்டம் MIL-STD-810H சான்றிதழுடன் இயங்குகிறது. இது, அதிர்ச்சிகள், அதிர்வுகள் மற்றும் தீவிர வெப்பநிலைகளைத் தாங்கும் வகையில் பொறியாளர்கள் இந்த ஹார்டுவேரைச் சோதித்துள்ளனர் என்பதைக் குறிக்கிறது.
மேம்பட்ட கண்ணாடிப் பாதுகாப்பு
கொரில்லா கிளாஸ் 7i, இந்தச் சாதனத்திற்கு விதிவிலக்கான கீறல் எதிர்ப்பை வழங்குகிறது. இந்த விலை வரம்பில் உள்ள சாதனங்களுக்கு இந்த அம்சம் அரிதானது என்பதால், இது காலப்போக்கில் அதன் "பேண்டோன்-சான்றளிக்கப்பட்ட" தோற்றத்தைப் பராமரிக்கிறது.
Moto G47: 108MP உயர்-ரெசல்யூஷன் இமேஜிங்
மோட்டோரோலா G47-இன் 108MP கேமரா சிஸ்டம், மேம்பட்ட கேமரா தொழில்நுட்பத்தை வழங்குகிறது. இது குறைந்த பட்ஜெட் படைப்பாளிகள் தொழில்முறைத் தரத்திலான காட்சி முடிவுகளை அடைய உதவுகிறது.
108MP சென்சார் 3x லாஸ்லெஸ் டிஜிட்டல் க்ராப்பிங்கை ஆதரிக்கிறது. இது, பிரத்யேக டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் தேவையின்றி, பயனர்கள் விரிவான க்ளோஸ்-அப் படங்களைப் பிடிக்க உதவுகிறது. சமூக ஊடகங்களில் பகிரத் தயாரான படங்களுக்காக, இந்த சிஸ்டம் அதன் குறைந்த ஒளி செயல்திறனையும் வண்ணத் துல்லியத்தையும் மேம்படுத்த டைமென்சிட்டி 6300 ISP-ஐப் பயன்படுத்துகிறது.
இந்த சிஸ்டம், டால்பி அட்மாஸ்-டியூன் செய்யப்பட்ட ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு ஆழ்ந்த ஒலி அனுபவத்தை உருவாக்குகிறது. இது அதன் 4K இமேஜிங் திறன்களை மேம்படுத்துகிறது.
Moto G47: இணைப்பு வசதிகள் மற்றும் பேட்டரி
ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் திறன்: G-சீரிஸ் அதன் 5,200mAh பேட்டரி மூலம் ஒரு தனித்துவமான அம்சத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இது பயனர்கள் வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் போன்ற சிறிய சாதனங்களை 6W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் மூலம் சார்ஜ் செய்ய உதவுகிறது.
எதிர்காலத்திற்கு ஏற்ற மென்பொருள்: ஆண்ட்ராய்டு 16-ல் இயங்கும் இந்த சாதனம், ஹலோ UX மூலம் அதன் மிக உயர்ந்த செயல்திறனை அடைகிறது. இது பயனர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஸ்டாக் இடைமுகம் மற்றும் மோட்டோரோலாவிற்கான பிரத்யேக சைகைக் கட்டுப்பாடுகளை வழங்குகிறது.
உலகளாவிய தயார்நிலை: இந்த சிஸ்டம் அதன் eSIM இணக்கத்தன்மை மற்றும் NFC திறன் மூலம் சர்வதேச சந்தைகளில் செயல்படுகிறது, இது ஐரோப்பிய மற்றும் ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியங்களில் செயல்பட உதவுகிறது.
Moto G47 – முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
டிஸ்பிளே அப்கிரேட்: 6.67-அங்குல Full HD+ LCD திரை, 120Hz மென்மையான புதுப்பிப்பு வீதத்துடன்.
உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட கேமரா: 3x lossless zoom வசதி கொண்ட 108MP முதன்மை சென்சார்.
உறுதியான கட்டமைப்பு: MIL-STD-810H மிலிட்டரி கிரேட் சான்றிதழ் மற்றும் IP64 பாதுகாப்புத் தரவரிசை.
பேட்டரி திறன்: 5,200mAh திறன் மற்றும் தனித்துவமான 6W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் வசதி.
நவீன மென்பொருள்: Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Hello UX இடைமுகத்துடன் முன்பே நிறுவப்பட்டு வருகிறது.
Pantone வண்ணங்கள்: பிரத்யேகமான Nautical Blue, Fuchsia Red மற்றும் Impenetrable ஆகிய வண்ண வகைகளில் கிடைக்கிறது.
Moto G47 பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. Moto G47 -இன் விலை என்ன?
Moto G47 ஐரோப்பிய விலை தோராயமாக €319 (~₹28,500) முதல் தொடங்குகிறது. இந்தியா மற்றும் ஆசிய பசிபிக் சந்தைகளில் தங்கள் தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்திய பிறகு, நிறுவனம் அதற்கான விலை விவரங்களை அறிவிக்கும்.
2, இதில் ஹெட்ஃபோன் ஜாக் உள்ளதா?
மோட்டோ G47-ல் 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக் உள்ளது. இது ஹை-ரெஸ் ஆடியோவை ஆதரிக்கிறது. இது 2026-ஆம் ஆண்டு ஸ்மார்ட்போன்களில் அரிதாகிவிட்ட ஒரு அம்சமாகும்.
3. சேமிப்பகத்தை விரிவாக்க முடியுமா?
இந்த ஸ்மார்ட்போன் தனது 256GB அளவிலான உள்ளக UFS 2.2 சேமிப்பகத்துடன் கூடுதலாக, அதிகபட்சமாக 1TB வரையிலான கொள்ளளவைக் கொண்ட microSD அட்டைகள் வாயிலாகச் சேமிப்பகத்தை விரிவுபடுத்திக்கொள்ளும் வசதியை வழங்குகிறது.
