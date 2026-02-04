English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Motorola Edge 50 5G: பிளிக்ப்கார்ட் விற்பனையில் 33% அபார தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Motorola Edge 50 5G: பிளிக்ப்கார்ட் விற்பனையில் 33% அபார தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Motorola Edge 50 5G: ​​இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் 33% தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கிறது. மோட்டோரோலா எட்ஜ் 50 5G போனின் அம்சங்கள், தள்ளுபடிக்குப் பிந்தைய விலை போன்ற முக்கிய விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:55 PM IST
  • மோட்டோரோலா எட்ஜ் 50 5G போனின் விலை 32,999 ரூபாய் ஆகும்.
  • மேலும் தோராயமாக ₹11,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள 33% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, இந்த போனை வெறும் 21,999 ரூபாய்க்குப் பெறலாம்.
  • பிளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி அல்லது எஸ்பிஐ வங்கி கிரெடிட் கார்டு இருந்தால், ₹1,099 ரூபாய் வரை கேஷ்பேக் பெறலாம்.

Motorola Edge 50 5G: பிளிக்ப்கார்ட் விற்பனையில் 33% அபார தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Motorola Edge 50 5G: மோட்டோரோலா எட்ஜ் 50 5G போன், மோட்டோரோலாவின் நடுத்தர பிரீமியம் வரிசையில் ஒரு முக்கிய பதிப்பாக ஆகஸ்ட் 1, 2024 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது உலகின் மிக மெல்லிய மிலிட்டரி கிரேட் சான்றிதழ் பெற்ற ஸ்மார்ட்போன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது 6.7-இன்ச் 1.5K வளைந்த திரையுடன் வருகிறது மற்றும் குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 1 ஆக்சிலரேட்டட் எடிஷன் சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. 

Flipkart Sale

இந்த போன் வேகன் லெதர் பின்புற வடிவமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது 7.79 மிமீ மெல்லிய வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது. நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பிற்காக IP68 மதிப்பீட்டையும் இந்த போன் பெற்றுள்ளது. தற்போது, ​​இந்த போன் பிளிப்கார்ட்டில் 33% தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கிறது. மோட்டோரோலா எட்ஜ் 50 5G போனின் அம்சங்கள், தள்ளுபடிக்குப் பிந்தைய விலை போன்ற முக்கிய விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Motorola Edge 50 5G: புதிய தள்ளுபடி விலை மற்றும் கூடுதல் சலுகைகள்

மோட்டோரோலா எட்ஜ் 50 5G போனின் விலை 32,999 ரூபாய் ஆகும். மேலும் தோராயமாக ₹11,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள 33% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, இந்த போனை வெறும் 21,999 ரூபாய்க்குப் பெறலாம். கூடுதலாக, உங்களிடம் பிளிப்கார்ட் ஆக்சிஸ் வங்கி அல்லது எஸ்பிஐ வங்கி கிரெடிட் கார்டு இருந்தால், ₹1,099 ரூபாய் வரை கேஷ்பேக் பெறலாம். உங்களிடம் முழுத் தொகையையும் ஒரே நேரத்தில் செலுத்த பணம் இல்லையென்றால், மாதாந்திரம் 773 ரூபாயில் தொடங்கும் EMI விருப்பத்தையும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். 

Motorola Edge 50 5G: கேமரா அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி பேக்

மோட்டோரோலா எட்ஜ் 50 5G ஃபோனின் பின்புறத்தில், 50 MP பிரதான சோனி சென்சார், 3x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் OIS உடன் கூடிய 10 MP டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் மற்றும் 13 MP அல்ட்ரா வைட் லென்ஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பின்புற கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. முன்புறத்தில், இது குவாட் பிக்சல் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 32 MP செல்ஃபி கேமராவுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஃபோனில் 68 W டர்போபவர் வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 15 W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கூடிய பெரிய 5000 mAh பேட்டரியும் உள்ளது.

Motorola Edge 50 5G: டிஸ்ப்ளே மற்றும் வடிவமைப்பு

இந்த ஃபோனில் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய பெரிய 6.7-இன்ச் 1.5K pOLED எண்ட்லெஸ் வளைந்த டிஸ்ப்ளே இடம்பெற்றுள்ளது. இது 1600 நிட்ஸ் உச்ச பிரகாசம் மற்றும் HDR10+ ஆதரவுடன் கூடிய பேன்டோன்-சரிபார்க்கப்பட்ட பேனல் ஆகும். இந்த ஃபோனில் வேகன் லெதர் பின்புற ஃபினிஷ் மற்றும் மெல்லிய 7.79 மிமீ வடிவமைப்பு உள்ளது. மேலும் இது நீர் மற்றும் தூசி எதிர்ப்பிற்காக IP68 மதிப்பீட்டையும் பெற்றுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Airtel Vs Jio Vs VI: 2026ல் எது பெஸ்ட் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ரெடியா இருங்க Samsung Galaxy S26 Ultra வாங்க.. விலை, வெளியீட்டு தேதி, அம்சங்கள் எல்லாமே LEAK!

