Motorola Edge 60 Pro: அமேசான் விற்பனையில் அதிரடியாய் குறைந்த விலை, எவ்வளவு தெரியுமா?

Motorola Edge 60 Pro: ஸ்மார்ட்போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. அமேசான் மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோவை ரூ.28,000க்கும் குறைவான விலையில் விற்பனை செய்கிறது. இந்த போனில் 512 ஜிபி சேமிப்பு மற்றும் மீடியாடெக் சிபியு உள்ளது. மிகப்பெரிய பேட்டரி மற்றும் டிரிபிள் கேமரா அமைப்புடன், இந்த போனில் பெரிய டிஸ்ப்ளேவும் உள்ளது.
தகுதிவாய்ந்த கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் பிளாட் தள்ளுபடியுடன் கூடுதலாக தங்கள் பர்சேசில் கூடுதல் சேமிப்பைப் பெறலாம். கூடுதலாக, அமேசான் இலவச EMI மாற்றுகளை வழங்குகிறது. சலுகையை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்வது என்பதை அறிய விரும்புகிறீர்களா? மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோ அமேசான் சலுகை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான விரிவான விளக்கத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Amazon Sale: அதிரடி விலை குறைப்பு
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோ முதன்முதலில் இந்திய சந்தையில் வந்தபோது, அதன் விலை ரூ.33,999. இருப்பினும், இந்த போன் தற்போது அமேசானில் ரூ.27,635 தள்ளுபடி விலையில் உள்ளது. இது போனுக்கு ரூ.6,364 நிலையான சேமிப்பைக் குறிக்கிறது. குறிப்பிட்ட வங்கி அட்டைகளைப் பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதலாக ரூ.1,500 தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதில் இலவச EMI விருப்பங்களும் உள்ளன.
இதில் ஒரு பரிமாற்ற சலுகையும் கிடைக்கிறது. தங்கள் பழைய போனை அளித்து வாடிக்கையாளர்கள் அதன் மூலம் ரூ.25,200 பரிமாற்ற நன்மையையும் பெறலாம். இருப்பினும், பழைய போனின் பிராண்ட், மாடல் மற்றும் பொதுவான நிலை உண்மையான பரிமாற்ற நன்மையை தீர்மானிக்கும்.
Motorola Edge 60 Pro: முக்கிய அம்சங்கள்
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோ வளைந்த 6.7 அங்குல திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 120 ஹெர்ட்ஸ் வரை புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் தீவிர சூரிய ஒளியில் வெளிப்படும் போது அதிகபட்சமாக 4,500 நிட்கள் பிரகாசத்தை அடைய முடியும். சாதனத்தின் உள் கூறுகளில் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8350 எக்ஸ்ட்ரீம் செயலி, 8 ஜிபி அல்லது 12 ஜிபி ரேம் மற்றும் 512 ஜிபி வரை சேமிப்பு ஆகியவை அடங்கும்.
ஸ்மார்ட்போனில் 90W கேபிள் வழியாக சார்ஜ் செய்யக்கூடிய கணிசமான 6000mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி உள்ளது. கூடுதலாக, இது 5W ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் மற்றும் 15W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. ஆண்ட்ராய்டு 15 சாதனத்தில் முன்பே நிறுவப்பட்டுள்ளது.
Motorola Edge 60 Pro: கேமரா
கேமராவைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஸ்மார்ட்போனின் பின்புறத்தில் மூன்று கேமராக்கள் உள்ளன: 10MP ஜூம் கேமரா, 50MP அகலம் மற்றும் நெருக்கமான கேமரா, மற்றும் 50MP முதன்மை கேமரா. மேலும், ஸ்மார்ட்போனில் வீடியோ அழைப்புகள் மற்றும் செல்ஃபிக்களுக்காக 50MP முன் கேமரா உள்ளது.
